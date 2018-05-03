Albayrak, Çin’de 3’üncü nükleeri görüştü

Albayrak, Pekin programının ilk ayağında Çin Ulusal Enerji İdaresi Direktörü Nur Bekri ile bir araya geldi. Albayrak’ın Bekri ile görüşmesinde, iki ülke arasında enerji alanındaki iş birliğinin ileriye taşınması konusunda fikir birliğine varıldı. Çin Elektrik Yatırım Şirketini (SPIC) ziyaret eden Bakan Albayrak, SPIC Başkanı Mıng Cıngping ve Çin Nükleer Teknik Şirketi (SNPTC) Başkanı Vang Fıngşüe ile bir araya geldi. Albayrak’ın SPIC ve SNPTC temaslarında Türkiye’de yapılması planlanan 3. nükleer santral konusu görüşüldü. Daha sonra Çin Atom Enerjileri İdaresi (CAEA) Başkanı Vang Yiren ile bir araya gelen Bakan Albayrak, Ar-Ge faaliyetleri, insan kaynakları ve eğitim alanlarında iş birliği yapılması konusunda mutabakat sağladı. Albayrak, buradaki temaslarının ardından dünyanın en büyük elektrik dağıtım kapasitesine sahip kurumu olan Çin’in State Grid firmasını ziyaret ederek yöneticisi Şu Cinbao ile görüştü. Albayrak, son programında dünyanın en büyük bankası China Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) merkezini ziyaret etti. ICBC Başkanı Yi Huimien ile Albayrak’ın buradaki temaslarındaTürkiye’deki enerji yatırımlarında finansman ve uzun vadeli stratejik iş birliği konularını ele aldı.