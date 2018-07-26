Berat Albayrak resmen açıkladı! 3,6 milyar dolarlık kredi paketi tamam

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Çin seyahatimizdeki görüşmelerimiz meyvesini verdi. Çinli finans kuruluşlarından, enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları için; özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3,6 milyar dolarlık kredi paketi tamamlandı." dedi.
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