Berat Albayrak resmen açıkladı! 3,6 milyar dolarlık kredi paketi tamam

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Çin seyahatimizdeki görüşmelerimiz meyvesini verdi. Çinli finans kuruluşlarından, enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları için; özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3,6 milyar dolarlık kredi paketi tamamlandı." dedi.