Alman devden büyük jest
Türkiye ile Almanya arasındaki siyasi gerginlik, iş dünyasını etkilemiyor. Siemens’in rüzgar ihalesini Türk ortaklarıyla birlikte kazanmasının ardından başka bir Alman dev, dünya yönetim kurulu toplantısını Türkiye’de yapma kararı aldı.
Alman Siemens’in rüzgar ihalesini Türk ortaklarıyla birlikte kazanmasının ardından başka bir Alman devden, siyasi gerginliğe rağmen önemli bir jest geldi. Alman şirket dünya yönetim kurulu toplantısını Türkiye’de yapma kararı aldı. İsmi açıklanmayan şirketin karararını ise Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar duyurdu. Aynı zamanda Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD) olan Kibar, Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı (ALUEXPO 2017) hakkında bilgi vermek için düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin Almanya ile yaşadığı sürecin alüminyum sektörüne etkisine ilişkin soru üzerine “Almanya, Türkiye’nin alüminyumda en önemli ihraç pazarlarından biri. Aynı zamanda alüminyum makine, donanım ve hammadde tedarik edilen önemli bir ülke. Dolayısıyla iş dünyası kendi aktivitesini siyasi tartışmalardan uzak tutacak şekilde konumlandırmaya çalışıyor” dedi. Kibar “Bayramdan önce Türkiye’deki önemli birkaç ihalede Alman firmalarının konsorsiyum ortağı olarak bulunmasını görmek memnuniyet vericiydi. Önümüzdeki günlerde ülkemizde yatırımları olan çok önemli büyük bir Alman kuruluşu da dünya yönetim kurulu toplantısını Türkiye’de yapacak. Bazı müşterilerimizde siyasi söylemlerden ötürü birtakım tereddütler oldu. Fakat bir sorun yaşamayacaklarını garanti edecek şekilde programlarımız oluyor” dedi.
SİPARİŞİ ARTIRDILAR
Kibar, 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrasında Almanya’da çıkan haberlerden etkilenen müşteri grupları olduğuna değinerek “Daha önce ‘Türkiye’den mal alımının azaltılması’ yönünde karar alan firmalar, toplantı sonrasında 2 hafta içinde tekrar hem yıllık kontrat yaptılar hem de yüzde 15 daha fazla sipariş verdiler” diye konuştu.
Yeni model için mutfak çalışması sürüyor
Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, bu yıl 24 milyar lira ciroyu yakalamasını beklediği holding bünyesindeki şirketlerden bir veya ikisini halka arz edebileceklerini belirtti. Kibar, sağlanacak gelirin küresel bir satın alma yapacak ölçekte olması halinde halka arzın anlamlı olacağını söyledi. Kibar, holdingin enerji biriminin doğalgaz ithalat hacmini artırmak için, Hyundai Motorile ortak oldukları Hyundai Assan otomobil fabrikasının ise yeni bir modelin üretime alınması için ‘mutfak çalışması’ yürüttüğünü belirtti. Kibar Holding, Koreli otomotiv üreticisi Hyundai Motor ile ortak olduğu Hyundai Assan yılda 245 bin araç üretiyor.
Biz de Alman’ız fuara katılımda düşüş yok
Hannover-Messe Ankiros Fuarcılık Genel Müdürü İbrahim Anıl ise ALUEXPO 2017’de 156’sı yurt dışından olmak üzere 320 civarında firmanın yer alacağı bilgisini verdi. Fuara bu yıl 11 bin civarında ziyaretçi beklediklerini dile getiren Anıl, bir soru üzerine, “Siyasal platformda olan gelişmelere rağmen iş dünyası kendi rayında çalışmasına devam ediyor. Biz de Alman kökenli bir firmayız ve Türkiye’de bulunmaktan son derece mutluyuz. Geleceğimize güvenle baktığımız için burada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye-Almanya krizi nedeniyle fuara katılacak Alman firmalarının sayısında bir düşüş görülmüyor.” değerlendirmesinde bulundu. Hannover-Messe Ankiros Fuarcılık tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen ALUEXPO 2017, İstanbul Fuar Merkezi’nde 5-7 Ekim’de gerçekleştirilecek.
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