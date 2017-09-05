Alman devden büyük jest

Alman Siemens’in rüzgar ihalesini Türk ortaklarıyla birlikte kazanmasının ardından başka bir Alman devden, siyasi gerginliğe rağmen önemli bir jest geldi. Alman şirket dünya yönetim kurulu toplantısını Türkiye’de yapma kararı aldı. İsmi açıklanmayan şirketin karararını ise Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar duyurdu. Aynı zamanda Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD) olan Kibar, Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı (ALUEXPO 2017) hakkında bilgi vermek için düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin Almanya ile yaşadığı sürecin alüminyum sektörüne etkisine ilişkin soru üzerine “Almanya, Türkiye’nin alüminyumda en önemli ihraç pazarlarından biri. Aynı zamanda alüminyum makine, donanım ve hammadde tedarik edilen önemli bir ülke. Dolayısıyla iş dünyası kendi aktivitesini siyasi tartışmalardan uzak tutacak şekilde konumlandırmaya çalışıyor” dedi. Kibar “Bayramdan önce Türkiye’deki önemli birkaç ihalede Alman firmalarının konsorsiyum ortağı olarak bulunmasını görmek memnuniyet vericiydi. Önümüzdeki günlerde ülkemizde yatırımları olan çok önemli büyük bir Alman kuruluşu da dünya yönetim kurulu toplantısını Türkiye’de yapacak. Bazı müşterilerimizde siyasi söylemlerden ötürü birtakım tereddütler oldu. Fakat bir sorun yaşamayacaklarını garanti edecek şekilde programlarımız oluyor” dedi.

SİPARİŞİ ARTIRDILAR

Kibar, 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrasında Almanya’da çıkan haberlerden etkilenen müşteri grupları olduğuna değinerek “Daha önce ‘Türkiye’den mal alımının azaltılması’ yönünde karar alan firmalar, toplantı sonrasında 2 hafta içinde tekrar hem yıllık kontrat yaptılar hem de yüzde 15 daha fazla sipariş verdiler” diye konuştu.