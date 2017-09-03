Alman ithalatçı küsmedi otomotiv ihracatımız arttı
Siyasi gerginliğe rağmen Almanya’ya otomotiv ihracatımız artıyor. Otomobil üretiminin kalbi Almanya’ya Türk otomotivcilerin yaptığı ihracat, tatile rağmen ağustosta da yüzde 5 artış gösterdi.
Türkiye otomotiv sanayinin ihracattaki büyümesi tatile rağmen ağustos ayında da devam etti. Otomotiv sektörünün ağustos ayı ihracatı yüzde 9.4’lük artışla 1 milyar 836 milyon dolara yükseldi. Sürekli büyüme rakamlarına yönelen endüstrinin en büyük alıcısı, geçen ay da Almanya oldu. Almanya ile yaşanan gerginliğe rağmen bu ülkeye ihracat ağustosta yüzde 5 artışla 333 milyon dolar oldu. Almanya’ya yılın ilk 8 ayında yapılan otomotiv ihracatı ise yüzde 13 artarak 2.9 milyar dolara çıktı. Yılın ilk sekiz ayında İtalya, İngiltere ve İspanya’ya yönelik yüzde 27’şer, Fransa’ya yüzde 22, ABD’ye yüzde 101 ihracat artışı görüldü. Ocak-ağustos döneminde AB ülkeleri yüzde 78 pay ve 14 milyar 469 milyon dolar ihracat ile otomotiv ihracatında en önemli pazar konumunu korudu. AB ülkelerinin payı ağustosta ise yüzde 73’e düştü.
AB PAZARI YÜZDE 4 BÜYÜDÜ
Ancak AB ülkelerine yapılan toplam ihracat ağustosta yüzde 4 artışla 1 milyar 339 milyon dolar oldu. Alternatif pazarlardan Amerika ülkelerine yüzde 100 ihracat artışı dikkati çekerken, eski Doğu Bloku ülkelerine yüzde 29, Asya Okyanusya ülkelerine yüzde 65 ihracat artışı yaşandı.
Ağustos ayında İngiltere ve Amerika pazarında da ciddi artış yaşandı. İngiltere’ye yüzde 24 ihracat artışı dikkati çekerken, yüzde 141 oranında artış kaydedilen ABD ise en fazla ihracat yapılan beşinci ülke konumuna yükseldi. İngiltere’ye yönelik artışta bu ülkeye yönelik binek otomobiller ihracatının yüzde 30, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının da yüzde 34 artması etkili oldu. Yine diğer önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 9, İspanya ve Romanya’ya yüzde 10, İsrail’e yüzde 15 düşüş olurken, ABD’ye ise 141, Hollanda’ya yüzde 101, İran’a yüzde 45 ve Polonya’ya yüzde 28 ihracat artışı görüldü.
Düsseldorf’ta Türk karavanlara ilgi
Almanya’nın Düsseldorf kentinde Uluslararası Karavan Fuarı’ndaki Türk firmalar katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Türkiye’nin 5 kuruluş ile temsil edildiği fuara yaklaşık 30 ülkeden 590 firma katıldı. Geçen hafta ziyaretçilere kapılarını açan, 214 bin metrekarelik alana kurulan ve 2 bin 100’den fazla karavanın sergilendiği fuarın son gününde Türk firmalar yoğun ilgi gördü. Sakarya’da 40 yıldır karavan üreten bir firmanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Altuğ Başoğlu “Daha önce bu fuarlara katılmak, uluslararası marka üretmek hayaldi. Biz bunları gerçekleştirdik. Bu fuara her yıl katılıyoruz, çok memnunuz. Şu an 35’ten fazla ülkeye ihracat yapıyoruz.”
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