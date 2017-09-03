Alman ithalatçı küsmedi otomotiv ihracatımız arttı

Türkiye otomotiv sanayinin ihracattaki büyümesi tatile rağmen ağustos ayında da devam etti. Otomotiv sektörünün ağustos ayı ihracatı yüzde 9.4’lük artışla 1 milyar 836 milyon dolara yükseldi. Sürekli büyüme rakamlarına yönelen endüstrinin en büyük alıcısı, geçen ay da Almanya oldu. Almanya ile yaşanan gerginliğe rağmen bu ülkeye ihracat ağustosta yüzde 5 artışla 333 milyon dolar oldu. Almanya’ya yılın ilk 8 ayında yapılan otomotiv ihracatı ise yüzde 13 artarak 2.9 milyar dolara çıktı. Yılın ilk sekiz ayında İtalya, İngiltere ve İspanya’ya yönelik yüzde 27’şer, Fransa’ya yüzde 22, ABD’ye yüzde 101 ihracat artışı görüldü. Ocak-ağustos döneminde AB ülkeleri yüzde 78 pay ve 14 milyar 469 milyon dolar ihracat ile otomotiv ihracatında en önemli pazar konumunu korudu. AB ülkelerinin payı ağustosta ise yüzde 73’e düştü.

AB PAZARI YÜZDE 4 BÜYÜDÜ

Ancak AB ülkelerine yapılan toplam ihracat ağustosta yüzde 4 artışla 1 milyar 339 milyon dolar oldu. Alternatif pazarlardan Amerika ülkelerine yüzde 100 ihracat artışı dikkati çekerken, eski Doğu Bloku ülkelerine yüzde 29, Asya Okyanusya ülkelerine yüzde 65 ihracat artışı yaşandı.

Ağustos ayında İngiltere ve Amerika pazarında da ciddi artış yaşandı. İngiltere’ye yüzde 24 ihracat artışı dikkati çekerken, yüzde 141 oranında artış kaydedilen ABD ise en fazla ihracat yapılan beşinci ülke konumuna yükseldi. İngiltere’ye yönelik artışta bu ülkeye yönelik binek otomobiller ihracatının yüzde 30, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının da yüzde 34 artması etkili oldu. Yine diğer önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 9, İspanya ve Romanya’ya yüzde 10, İsrail’e yüzde 15 düşüş olurken, ABD’ye ise 141, Hollanda’ya yüzde 101, İran’a yüzde 45 ve Polonya’ya yüzde 28 ihracat artışı görüldü.