Alman sigorta şirketini Borlease Grup satın aldı

Borlease Grup, Allianz Sigorta’nın yüzde 80, Allianz Hayat ve Emeklilik Şirketinin ise yüzde 20 oranda hissedarı olduğu Magdeburger Sigorta’yı bünyesine kattı. Daha önce Alesta Sigorta’yı ve Ayka Sigorta’yı satın alarak sigortacılık sektöründe çalışmalarına başlayan şirketin 6 bin araçlık filosu bulunuyor.

Borlease Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan “Yüzde 100 yerli sermayeli bir grup olarak Türkiye’ye yatırımlarımıza devam ediyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz sektörler sigortacılık sektörünün en önemli bileşenlerinden oluşuyor. Bu nedenle bu konudaki deneyim ve başarımız bizi sigortacılık alanında daha büyük bir yatırım yapma noktasına getirdi” dedi.