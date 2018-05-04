Alman siyasiler artık tatilciyi etkileyemiyor
Alman seyahat acentesi TMG’nin Başkanı Lehmann, Türkiye’ye dönük rezervasyonların arttığını söyledi. Lehmann “Almanya’nın Türkiye için olumsuz propagandası işe yaramadı. Alman tatilciler artık devletin politikasına çok bakmıyor” dedi.
Alman seyahat acentesi TMG, tatil acenteleriyle yıllık toplantısını Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otelde yaptı. Bir hafta süren ve 45 acente temsilcisinin katıldığı toplantı sonrası açıklama yapan TMG Yönetim Kurulu Başkanı Karsten Lehmann, Almanya pazarının Türkiye açısından 2015 ve 2016’da çok kötü geçtiğini, geçen yıl beklenen iyileşmenin görülmediğini belirterek, “Bu yıl belirgin bir artış öngörüyoruz” dedi. Almanya’daki siyasetçilerin Türkiye’nin politik duruşuna karışmaması gerektiğini de belirten Lehmann, “Almanya’nın izlediği politika herhangi bir işe yaramadı. Her ne kadar Türkiye için olumsuz propaganda yapsalar da Alman tatilciler artık devletin politikasına çok bakmıyor. Şimdi Türkiye’deki durumu öğrenmek için yeni yollar bulacak ve buraya gelecekler. Almanya’daki politika onları bu sene etkilemeyecek” diye konuştu. Alman turizm pazarında genel olarak Türkiye’ye yönelik bir umut olduğunu belirten Karsten Lehmann, “Bütün seyahat acenteleri, Türkiye’nin tekrar büyüyeceğini ümit ediyor. Almanya’daki rezervasyonlar da bunu gösteriyor. Türkiye’ye yönelik sürekli artış var. Geçen 2 yıl kötü geçen turizm bu sene tekrar normale dönecek” dedi.
BELİRGİN ARTIŞ VAR
Almanya pazarının Türkiye açısından 2015 ve 2016’da çok kötü geçtiğini, geçen yıl beklenen iyileşmenin görülmediğini aktaran Lehmann, 2017 yılında beklenen iyileşmenin olmadığını, bu sene için belirgin bir artış gördüğünü ifade etti. Karsten Lehmann, son 2- 3 sene yaşanan krizlerde özellikle Side bölgesinde yeni otellerin yapıldığını ve mevcut otellerin de yenilendiğini gördüğünü vurguladı.
SORUN GÖRMEDİK
Lehmann, hem yıllık toplantılarını yapmak hem de Türkiye’nin eskiden olduğu gibi güvenli olup olmadığını görmeye geldiklerini söyledi. Lehmann, havalimanından başlayarak, otellere kadar her şeyi incelediklerini, bir sorun görmediklerini ifade etti.
Hava sahası trafiğinde rekor kırdık
Türkiye nisan ayında Avrupa hava sahasına en fazla yeni trafik ekleyen ülke oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak “Nisan ayında transit üst geçişler dahil edildiğinde Avrupa hava sahasına en fazla yeni trafik ekleyen ülke günlük ortalama 277 ile trafikle Türkiye oldu” dedi. Ocak’ın verdiği bilgiye göre charter uçuşlarda ise Antalya Havalimanı günlük ortalama 45.8 kalkışla ilk sırada yer aldı.
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