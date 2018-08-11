Alman turist Türkiye’den vazgeçmiyor 

Thomas Cook yetkilileri, Türkiye’nin Alman tatil pazarında en çok talep edilen ülkeler arasında yer almasının nedeni olarak “seçkin ürünler, hizmetler sunması ve Türklerin misafirperverliğini” gösterirken avronun lira karşısında değer kazanmasından dolayı da bu değerin arttığına işaret etti.Özellikle Alman ailelerin Türkiye’de tatillerini geçirmek için yoğun talepte bulunduğunu belirten şirket yetkilileri, gelen bu yüksek talep nedeniyle Thomas Cook’un Türkiye’ye uçuş koltuk sayısını yaz dönemi için 25 bin koltuk artırdığını bildirdi. Türkiye’ye tatile giden Alman turist sayısı bu yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 artarak, 1 milyon 560 bin 251 kişi oldu.