Alman turist Türkiye’ye dönüyor

Türkiye turizmde, bu yıla iyi bir başlangıç yaptı. Turizmin kalbi Antalya’ya ocak ayında gelen turist sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 98 bin 378’e yükseldi. Söz konusu artışta, Rus, Alman ve Hollandalı turistlerdeki yükselişin etkili olduğu görülürken, İranlı turistte ise son 3 yılın rekoru kırıldı. İlk kez ocak ayında Antalya’ya gelen Alman turistler Rus turistleri geçti. 31 Ocak itibariyle kente gelen toplam turistin yüzde 24.2’sini Almanlar oluşturdu.

İSRAİLLİLER’İN İLGİSİ SÜRÜYOR

Geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 15’lik bir artışın gözlendiği Almanya’dan 23 bin 895 turist geldi. İkinci sırayı yüzde 21’lik bir artışla Ruslar aldı. 20 bin 826 turistle geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 30 artış sergileyen Ruslar’ın, son 3 yıldaki oranların üzerinde bir sayı gerçekleştirdiği görüldü. Rusya’nın ardından en çok turistin geldiği ülke ise yüzde 20’lik artışla İsrail oldu. İsrail’den Antalya’ya 6 bin 145 turist gelirken, onları 3 bin 747 kişi ve yüzde 114’lük artışla İngilizler, 3 bin 168 turist yüzde 3 artışla Polonya takip etti.

İRANLILAR’DAN REKOR