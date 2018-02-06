Alman turist Türkiye’ye dönüyor
Turizm sektörü yeni yıla çift haneli artışla başladı. Antalya’ya gelen turist sayısında geçen yıla göre yüzde 13 artış yaşanırken uzun bir aradan sonra Alman turist sayısı, Ruslar’ı geride bıraktı.
Türkiye turizmde, bu yıla iyi bir başlangıç yaptı. Turizmin kalbi Antalya’ya ocak ayında gelen turist sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 98 bin 378’e yükseldi. Söz konusu artışta, Rus, Alman ve Hollandalı turistlerdeki yükselişin etkili olduğu görülürken, İranlı turistte ise son 3 yılın rekoru kırıldı. İlk kez ocak ayında Antalya’ya gelen Alman turistler Rus turistleri geçti. 31 Ocak itibariyle kente gelen toplam turistin yüzde 24.2’sini Almanlar oluşturdu.
İSRAİLLİLER’İN İLGİSİ SÜRÜYOR
Geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 15’lik bir artışın gözlendiği Almanya’dan 23 bin 895 turist geldi. İkinci sırayı yüzde 21’lik bir artışla Ruslar aldı. 20 bin 826 turistle geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 30 artış sergileyen Ruslar’ın, son 3 yıldaki oranların üzerinde bir sayı gerçekleştirdiği görüldü. Rusya’nın ardından en çok turistin geldiği ülke ise yüzde 20’lik artışla İsrail oldu. İsrail’den Antalya’ya 6 bin 145 turist gelirken, onları 3 bin 747 kişi ve yüzde 114’lük artışla İngilizler, 3 bin 168 turist yüzde 3 artışla Polonya takip etti.
İRANLILAR’DAN REKOR
Geçen yıla oranla Almaya, Hollanda, İngiltere ve Rusya’da yaşanan artışlar, Avusturya, İsviçre, Danimarka, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya gibi ülkelerde de yaşanırken, İranlı turiste ise son 3 yılın aynı dönemine oranla rekor bir artış gözlendi. 2015 yılının Ocak ayında 91, 2016’da 77, 2017’de ise 71 İranlı turist Antalya’ya gelirken, 2018 yılının ilk ayında bu sayı yüzde bin 66 artarak 828 oldu.
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