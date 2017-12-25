Alman turist yeniden Türkiye’ye yöneliyor

Alman hükümetinin çeşitli engellemelerine rağmen bu ülkeden Türkiye’ye dönük rezervasyonlarda artış yaşanıyor. Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Norbert Fiebig, Alman tur operatörlerinin Türkiye’de tatil taleplerinin yeniden arttığını söyledi. Fiebig, yaptığı açıklamada, Alman tur operatörlerinin 2017’de Türkiye’de özellikle son dakika rezervasyonlarının arttığını bildirdiklerini belirterek “Türkiye’nin yaz ve sonbaharda güçlü bir son dakika rezervasyon etkisi gördüğü kesinlikle doğrudur” ifadelerini kullandı. Artışın çok iyi fiyat-performans ilişkisinden ve kapasitelerin mevcudiyetinden kaynaklandığını dile getiren Fiebig, “Türkiye, her zevke uygun inanılmaz çeşitlilik sunuyor” dedi. Türkiye’de, güneş, plaj, güzel otel tesislerinin yanı sıra birçok kültürel unsur ile bisiklet turları ve doğa yürüyüşlerinin yapılabileceği iç bölgelerin bulunduğuna işaret eden Fiebig, Türkiye’deki mükemmel fiyat-performans ilişkisinin sadece aileleri ikna eden durum olmadığını vurguladı.Fiebig, Türkiye’nin hepsi dahil (All-Inclusive) tekliflerle de puan aldığını sözlerine ekledi.

ANTALYA % 60 BÜYÜDÜ

Bu arada Alman turistin en çok tercih ettiği Antalya’dan da olumlu haberler geliyor. Antalya Valisi Münir Karaloğlu “Antalya olarak 2018’de özellikle turizm sektöründe tüm zamanların rekorunu kıracağız. 13-14 milyon civarında turist hedefimiz var” dedi. Bu yılın Türkiye ve Antalya için pozitif geçtiğini anlatan Karaloğlu, “2017’de çok hızlı bir toparlanmayla 2016 krizinden çıktık. Antalya 2016’yı 6 milyon 200 bin turistle kapamıştı. 2017’yi ise transfer yolculukla gelenlerle beraber 10 milyon 500 bin turistle kapatacağız” diye konuştu. İki yıl arasında yüzde 60’lık sıçrama olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, dünyada hiçbir destinasyonda iki yıl arasında yüzde 60 büyüme olmadığını söyledi.

2018 de iyi geçecek