Alman turist yeniden Türkiye’ye yöneliyor
Alman hükümetinin ‘tatile gitmeyin’ uyarılarına rağmen Almanlar rotayı Türkiye’ye çevirdi. Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Fiebig Alman tur operatörlerinin Türkiye’ye dönük tatil talebinde yeniden artış olduğunu söyledi.
Alman hükümetinin çeşitli engellemelerine rağmen bu ülkeden Türkiye’ye dönük rezervasyonlarda artış yaşanıyor. Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Norbert Fiebig, Alman tur operatörlerinin Türkiye’de tatil taleplerinin yeniden arttığını söyledi. Fiebig, yaptığı açıklamada, Alman tur operatörlerinin 2017’de Türkiye’de özellikle son dakika rezervasyonlarının arttığını bildirdiklerini belirterek “Türkiye’nin yaz ve sonbaharda güçlü bir son dakika rezervasyon etkisi gördüğü kesinlikle doğrudur” ifadelerini kullandı. Artışın çok iyi fiyat-performans ilişkisinden ve kapasitelerin mevcudiyetinden kaynaklandığını dile getiren Fiebig, “Türkiye, her zevke uygun inanılmaz çeşitlilik sunuyor” dedi. Türkiye’de, güneş, plaj, güzel otel tesislerinin yanı sıra birçok kültürel unsur ile bisiklet turları ve doğa yürüyüşlerinin yapılabileceği iç bölgelerin bulunduğuna işaret eden Fiebig, Türkiye’deki mükemmel fiyat-performans ilişkisinin sadece aileleri ikna eden durum olmadığını vurguladı.Fiebig, Türkiye’nin hepsi dahil (All-Inclusive) tekliflerle de puan aldığını sözlerine ekledi.
ANTALYA % 60 BÜYÜDÜ
Bu arada Alman turistin en çok tercih ettiği Antalya’dan da olumlu haberler geliyor. Antalya Valisi Münir Karaloğlu “Antalya olarak 2018’de özellikle turizm sektöründe tüm zamanların rekorunu kıracağız. 13-14 milyon civarında turist hedefimiz var” dedi. Bu yılın Türkiye ve Antalya için pozitif geçtiğini anlatan Karaloğlu, “2017’de çok hızlı bir toparlanmayla 2016 krizinden çıktık. Antalya 2016’yı 6 milyon 200 bin turistle kapamıştı. 2017’yi ise transfer yolculukla gelenlerle beraber 10 milyon 500 bin turistle kapatacağız” diye konuştu. İki yıl arasında yüzde 60’lık sıçrama olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, dünyada hiçbir destinasyonda iki yıl arasında yüzde 60 büyüme olmadığını söyledi.
2018 de iyi geçecek
Antalya Valisi Karaloğlu “Erken rezervasyon rakamlarına bakarak 2018’in iyi geçeceğini söylüyoruz, tahmini bir şey yapmıyoruz, elimizdeki veriler üzerinden konuşuyoruz. Gayet iyi gidiyor. Erken rezervasyonda sıkıntılı olduğumuz pazarlarda bile çok ciddi bir sıçrama var, özellikle merkez Avrupa’da, Almanya, Hollanda ve Belçika hattında. İskandinav ülkelerinde bir kıpırdama var. Zaten İngiltere geçen sene de çok iyiydi, bu sene çok daha iyi olacağı gözüküyor. Antalya olarak 2018’de özellikle turizm sektöründe tüm zamanların rekorunu kıracağız. 13-14 milyon civarında turist hedefimiz var. Bunu sektörle beraber, bakanlığımızın öncülüğünde gerçekleştireceğiz” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.