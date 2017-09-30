Alman turistler Merkel'i dinlemedi

Türkiye, turizmde yaz dönemini mutlu kapattı. Gelir kaleminde artışlar başladı, aylık bazda doluluklar da iki yıl önceki oranları aştı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye'nin Ağustos 2017 otel doluluklarının, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 40,5 artarak yüzde 75,3 olduğunu açıkladı.

Bu artış ile Türkiye, Avrupa'da en yüksek artış oranını yakalamış oldu. Otel doluluklarının Ağustos 2015'teki yüzde 72,9'u aştığı gözlenirken, fiyatlar da aylık bazda hafif artışlara başladı.

4.6 MİLYON ZİYARETÇİ

Bunun yanında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında da 2017 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayma göre yüzde 46,35 artış kaydedildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017 yılı Ağustos ayında giriş-çıkış yapan yabancı ve vatandaşlar istatistiklerini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2017 yılı Ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı 4 milyon 658 bin 463 oldu.

ALMANYA'DAN AKIN

Ağustos'ta Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya yüzde 17,30 (805 bin 848) ile birinci, Almanya yüzde 12,30 (572 bin 837) ile ikinci oldu. Alman turistlerdeki yoğunluk Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye aleyhine mesnetsiz iddialarına halkının itibar etmediğini ortaya koydu. Yine sıralamada İran da yüzde 6,42 (298 bin 914) ile üçüncülüğe yerleşti.

İLK TERCİH ANTALYA

Türkiye'ye Ağustos'ta gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller arasında ise; Antalya yüzde 37,07 (l milyon 726 bin 720) ile birinci, İstanbul yüzde 26,80 (1 milyon 248 bin 528) ile ikinci, Muğla yüzde 8,72 (406 bin 318) ile üçüncü, Edime yüzde 7,47 (348 bin 64) ile dördüncü, Artvin yüzde 6,71 (312 bin 492) ile beşinci sırayı aldı.