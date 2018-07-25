Alman turistte çıtayı yükselttik

Almanya’nın Türkiye’ye yönelik uyguladığı ekonomik tedbirleri kaldırması ve seyahat uyarısını hafifletmesi turizm camiasında sevinçle karşıladı. Almanya ile normalleşme sayesinde bu yılki 40 milyon turist hedefine ulaşılacağını belirten turizmciler, ilişkiler normalleştikçe Alman turist sayısının 7.5 milyona ulaşacağı görüşünde. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, yaptığı açıklamada, Almanya’nın ekonomik yaptırımları kaldırması ve Türkiye’ye seyahat uyarısının hafifletilmesi yönündeki kararı çok önemli bulduklarını ve mutlulukla karşıladıklarını söyledi. Bu kararların yansımalarının hemen görülemeyebileceğini dile getiren Ayık, ancak gelecek aydan itibaren olumlu gelişmelerin hissedileceğini vurguladı.

HEDEF 7.5 MİLYON

Ayık, sözlerini şu ifadeleri kullandı: “Zaten şu anda iyi bir tempo var. Toplam yabancı turist bakımından geçen senenin yüzde 30 üstünde gidiyoruz zaten. Almanya da bizim en büyük kaynak paylarımızdan biri. mesajlar yumuşadıkça bunun yansımasını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Türkiye, en fazla Alman turisti 2015’te ağırladı. 2015 yılında 5,6 milyon Alman misafir ağırlamıştık. Sonraki iki yıl maalesef 2,5 milyona yakın kayıplar oldu. Bu sene bunda bir miktar geri dönüş olacak, yüzde 30 civarında bir artış bekliyoruz biz bu sene. Esas bizim Alman turistte orta vadedeki hedefimiz 7.5 milyon. Bu ilişkiler yumuşadıkça, bu tür mesajlar arttıkça biz Alman misafir sayısında da ciddi bir geri dönüş bekliyoruz.”

DOLULUK YÜZDE 95

Pera Center Otel Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ellialtıoğlu da 2018’de hedefin 40 milyon turist ve 32 milyar gelir olarak belirtildiğini kaydederek “Önce Hollanda ile ilişkilerin normalleşmesi, sonra Almanya’nın Türkiye’ye seyahat uyarısını hafifletmesi turizmde çıtayı yükseltecektir. Ben bu gelişmelerin de etkisiyle 2018’de 40 milyon turist hedefine ulaşılacağını, hatta bu rakamın aşılacağı kanaatindeyim” şeklinde konuştu. Ellialtıoğlu, İstiklal Caddesi’ndeki tadilatın bitmesiyle Taksim’in cazibesini tekrar kazandığının altını çizerek, şu anda otelin doluluk oranının ekim ayına kadar yüzde 95 ve üzerinde olduğunu, aralık ayı rezervasyonlarını almaya başladıklarını aktardı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un sektörün içinden geldiğini ve tüm sıkıntıları bildiğini vurgulayan Ellialtıoğlu, bu sayede turizmdeki sıkıntıların daha rahat aşılacağını, turizm konusunda uluslararası ilişkilerin çok daha ileriye götürüleceğini söyledi.