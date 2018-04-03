Almanlar’dan güçlü dönüş

Alman siyasetçilerin Türkiye’ye gitmeyin çağırısında bulunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’da yaşayan Türklere ‘Komşunu da al gel’ çağrısı büyük karşılık buldu. Döviz kurunun da etkisiyle Avrupalı turistin tercihi İspanya ya da Yunanistan değil, Türkiye oldu. Antalya, yine Almanların en çok ziyaret ettiği tatil şehri olurken, bu yıl bir rekor kırıldı. Antalya’ya gelen Alman turist sayısı geçen yılın ilk üç ayına göre yüzde 76.8, mart ayına göre de yüzde 129 oranında arttı. Bu yıl mart ayında Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına gelen turist sayısı 286 bin 468 olurken, yılın üç aylık döneminde bu sayı 496 bin 485 olarak gerçekleşti. Böylece üç aylık dönemde yüzde 47 artış kaydedildi.

RUSLAR’DA ARTIŞ VAR

Bu yılın üç aylık döneminde Antalya’ya gelen 496 bin 485 turistin içinde Almanlar ilk sırada yer aldı. Almanya’dan 163 bin 931 turist geldi. Alman turistin 105 bin 704’ü mart ayında geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre 71 bin yükselerek yüzde 76,8 artış yaşanan Alman turistler, toplam turist sayısının yüzde 38’ini oluşturdu. Rus turist sayısı da geçen seneki yükselişini bu yıl da sürdürüyor. Antalya’nın bu dönemde en çok turist ağırladığı ikinci ülke olan Rusya Federasyonu’ndan, yüzde 55,5 artışla 81 bin 729 turist geldi. Rus turistler Antalya’ya gelen turistlerin yüzde 19’unu oluşturdu. Rusların kış döneminde de artan ilgisi de sektörü mutlu etti. 81 bin Rus turistin 38 bin 941’i mart ayında geldi ve geçen seneye göre yüzde 60 artış yaşandı.