AB'de Türk iş adamlarına 'oyunu açıkla' baskısı

Türk işadamları ile Avrupa Birliği (AB) arasında yeni bir psikolojik gerilim yaşanıyor.

İddiaya göre, Türkiye ihracatının yüzde 60'ının gerçekleştiği AB ülkeleri Türk işadamlarını referandumdaki tercihlerini açıklamaya zorluyor. Genellikle AB'li bürokrat ve işadamlarından gelen bu baskı daha da ileri boyuta geçerek pasaport kontrollerine kadar indi. Önceki gün Almanya'daki bir iş organizasyonuna katılmak amacıyla Hannover'e giden ve aralarında MÜSİAD üyelerinin de bulunduğu grup, gümrük polisi tarafından

"Referandumdan evet çıktı memnun musunuz, siz ne oyu kullandınız?" şeklinde sorulara maruz kaldı. Adeta sorgulamaya dönüşen tablonun ve kısa süren bir tartışmanın ardından işadamları ülkeye giriş yapabildi. Soruya maruz kalan isimler arasında Alman ortaklığı bulunan Atel Metal yöneticileri ile Türk Çin Derneği yöneticilerinden Murat Eren de vardı. SABAH'a konuşan isimler, "Önce çifte pasaport kontrolü yapıldı. İşlemler özellikle yavaşlatıldı. Daha ön pasaport kontrolünde sorular başladı. Neden geldiğimiz, ne kadar kalacağımıza kadar olan soru trafiği referanduma kadar uzandı. Bu konuya tepki gösterince ise karşı taraf geri adım atarak, sadece sohbet için sordum" cevabını verdi. Ancak birçok arkadaşa da benzer sorular sorulduğunu duyduk" dedi.

HEDEF ŞUBE BAŞKANLARI

Konuyu Almanya ve Türkiye arasındaki gerginliğin bir yansıması olarak değerlendiren MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı Ahmet Selvi ise, derneklerinin Almanya'daki şube başkanlarının da 'evet' kampanyasına destek verdikleri gerekçesiyle hedef alındığını, psikolojik baskıya maruz kaldıklarını ifade etti. Hannover'de de şubelerinin bulunduğunu ifade eden Selvi, "Bu durumu münferit olaylar olarak yorumlamak istiyoruz. Ne yazık ki Alman medyasında referandum sonrasında çıkan 'çifte vatandaşlık kalksın, evet verenler Türkiye'ye dönsün' manşetleri bu tür olayların artmasına neden oldu. Biz sağduyunun kazanacağını ve Almanya'daki seçimlerin ardından bu gerginliğin azalacağını düşünüyoruz" dedi. 'Evet' kararından bazı Almanlar'ın memnun olmadığını da belirten Selvi, "Bu tartışmalar en fazla buradaki Türk vatandaşlarını etkiliyor. Biz sağduyudan yanayız. Türk işadamlarının Almanya'da 15 milyar euroluk yatırımı var, 700 bin kişiye istihdam sağlıyor" dedi.

KARARA GÖRE TİCARET YAPAN VAR

SABAH' konuşan birçok KOBİ patronu da son dönemde yurtdışına çıktıklarında devamlı bu tarz baskılara maruz kaldıklarını anlattı. Konunun iş sohbetlerine yansıdığını ve burada sürekli oylarının renginin merak edildiğini anlatan işadamları, "Bazı iş görüşmelerindeki başarı kriteri seçim tercihlerimize göre şekil almaya başladı" açıklamasını yaptı. Avrupa ile yaşanan psikolojik savaşın etkileri bununla da sınırlı değil. SABAH'ın edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin ihracatta en güçlü sektörlerinden otomotiv, elektronik ve tekstil AB'deki lobilerin olumsuz faaliyetleri ile boğuşuyor. Parlamento üyeleri Türkiye'ye ekonomi üzerinden baskı kurmaya çalışıyor.

ULUSLARARASI HAKLARIMIZI KORUYACAĞIZ

Son dönemde Avrupa Birliği ülkelerinde bu tarz psikolojik baskıların arttığını ve işadamlarının pasaport girişlerinde onlarca soruya maruz bırakıldığını ifade eden TÜGİK Başkanı Erkan Güral ise konuyla ilgili bir çalışma yaptıklarını ifade etti. 10 bine yakın üyelerinin bulunduğunu ve çoğunun Almanya ile sıkı bağlarının olduğunu ifade eden Güral, "İşadamlarına pasaport girişlerinde birçok soru soruluyor. Ancak siyasete kayan sorular kabul edilemez. Üyelerimizin uluslararası haklarını koruyacağız" dedi. (Kaynak: SABAH)