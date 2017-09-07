Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşit Kuçkarov ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmelerinde ticari ve ekonomik gelişmeleri ele aldıklarına işaret eden Zeybekci, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdiklerini ifade etti. Kredi anlaşması konularını da ele aldıklarına dikkati çeken Zeybekci, ticaret hacminin 1,2 milyar dolarlık olduğunu ve bunu kısa zamanda katlayarak artırılması için tüm fırsatların değerlendirileceğini söyledi. Zeybekci, “Bundan sonra önümüze, geleceğe bakacağız. Ben Özbekistan bakanı gibi o da Türkiye bakanı gibi çalışacak. Ben köken olarak Özbek'im. İnşallah bunun sonuçlarını önümüzdeki günlerde alacağız” diye konuştu.

Kuçkarov da Bakan Zeybekci’nin ‘Hoş geldiniz’ hitabına Özbekçe ‘Hoş buldum’ cevabını vererek, açıklamalarda bulundu. Kuçkarov, iki ülke arasındaki ticaretin artırılması gerektiğine işaret ederek, Özbekistan’a yatırım yapma isteğinde olan iş adamlarıyla İstanbul’da bir araya geldiklerini hatırlattı. Yeni projeler üzerinde anlaşmaya varıldığını söyleyen Kuçkarov, birlikte çalışılması durumunda güzel sonuçlara ulaşılacağını kaydetti. Zeybekçi ile telefonda bir kez görüştüklerini belirten Kuçkarov, “Magnet gibi kendinize çektiniz” dedi. Bu sözler üzerine Zeybekci, “Kan çekiyor” cevabını verdi.

Zeybekci, açıklamaları sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin, Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev'in 'Türkiye’ye domates sevkıyatının küçük miktarlarla başlayabileceği' yönündeki açıklamasını sorması üzerine Zeybekci, "Bizim Rusya'ya açık olarak söylediğimiz şuydu, bu konuda da bunu bir değişmez prensip olarak ilişkilerde dikkate almak gerektiğini düşünüyorum. Yasak yasağı, engel engeli doğurur. Dolayısıyla bize karşı uygulanan bir yasağın karşılıksız bırakılması bizim Türkiye’de üzerimize çok yoğun bir baskı oluşturuyor. Hiçbir şeyin yasaklanmadığı, hiçbir şeyin engellenmediği bir ticaret ortamını hedefliyoruz Rusya ile. Bunu kendilerine çok net bir şekilde defalarca söyledik. Domates gibi birkaç konu daha vardı, onlarla ilgili konuyu hemen hallettiler. Bunların içinde patlıcan, bal kabağı, marul gibi diğer ürünler de vardı. Şu anda engellenen tarım ürünü, domates hariç, kalmadı. Domates tabii Türkiye olarak bizim için sembolik bir anlama kavuştu. Bir an önce bunun da çözülmesini istiyoruz. Yani şunu kabul etmediğimizi net olarak söyledik, yasak ve engelleme gibi bir şeyi asla kabul etmediğimizi kendilerine söyledik. Şu anda gelmiş olduğumuz nokta olumlu, kısa bir zamanda da bu kış sezonu açıldığında biz bu sezonu kaçırmak istemiyoruz. Rusya ile ilişkilerimizde Kasım 2015 öncesine bütün her şeyiyle dönmek" şeklinde konuştu.

Almanya tarafından 'Gümrük Birliğine' ilişkin yapılan açıklamanın hatırlatılması üzerine Zeybekci, "Almanya’nın 'Gümrük birliğini güncellemeyeceğiz' diye bir cümle kurmaya hakkı yok. Tabii söyleyebilir biz gümrük birliğinin güncellenmesi görüşmelerine Almanya ile başlamadık, Almanya ile de sürdürmüyoruz. Bizim muhatabımız Avrupa Birliği. Yaptığımız görüşmelerde herhangi bir problem görmüyoruz ve süreç planlandığı şekilde devam ediyor. Türkiye Gümrük Birliğini güncellemek gibi bir şeyin de peşinde değildir. Bu, tarafların menfaatinedir. AB’nin en büyük ekonomisi olan Almanya’nın en menfaatinedir. Söylenen sözleri biraz temelsiz ve zeminsiz olarak görüyoruz, acele ile söylenmiş olan sözler olarak görüyoruz. Kendi siyasi partilerinin görüşleri olarak görüyoruz. AB tam üyelik hedefi Türkiye için vazgeçilmezdir, yürüyüştür. Bizim için asıl olan AB’ye resmi olarak tam üyeliğimizden daha önemli olan ülkemizin muasır medeniyet seviyesinde mihenk taşı olan AB standartlarını tutturmaktır" dedi.

180 günlük eylem planı

Başka bir gazetecinin, 180 günlük eylem planına ilişkin sorusuna Zeybekci, “Bütün bakanlıklar bununla ilgili çalışmalarını Başbakanlığa bildirdi. Başbakanlık da bunun özet çalışmasını yaptı. Bizim 90 civarındaki, 180 günlük planlarımız var. Başbakanlıktan bu 14-15 civarında öncelikli listeye dönüştürüldü. Bu bir güncelleme, bir süreç. Zaten şu anda 180 günlük hedefle ilgili de çok hızlı bir şekilde her şey yapılıyor. Birçok alanda birçok bakanlıkta gerekli çalışmalar yapılıyor. Sonuçlarını da alıyoruz zaten. Bunların tamamı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığına verildi. Yapılanlar yapılmayanlar diye ev ödevlerinin yanına işaretler konulacak” cevabını verdi.