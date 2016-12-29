Altın 130 TL'nin üstünde
Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,15 artışla 130,10 liradan tamamladı.
- AA
Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,15 artışla 130,10 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 214,00 lira, Cumhuriyet altını 871,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,15 yükselişle 130,10 liradan işlem gördü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.