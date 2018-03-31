Altın alımlarında vatandaş düşük ayar ve gramlı ürünlere yöneldi

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla evlenmeye hazırlanan çiftler ilk adres olarak yine kuyumcuları seçerken, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle alım tercihlerinde düşük ayar ve gramlı ürünlere yöneldi.

Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte birçok sektörde olduğu gibi kuyumculuk sektöründe de hareketlenme başladı. Yaklaşan düğün sezonu ile birlikte evlenmeye hazırlanan çiftler soluğu kuyumcuda alıyor.

Altın fiyatlarındaki artışa rağmen çiftler kuyum ürünlerinden vazgeçmese de alım alışkanlıkları altında çeyrekten grama, mücevherde 18 ve 22 ayardan 14 ayara, bilezikte 15-20 gramdan 10 grama kaydı. Tercihleri pahada daha hafif ürünlere kayan çiftler, en çok bin 250-bin 750 lira aralığındaki tektaş yüzükleri tercih ediyor.

Tektaş, nişan ve evlilik yüzüğü gibi çiftlerin olmazsa olmazları bu sene de yine ilk tercih edilen ürünlerden olurken, geçmiş yıllarda daha fazla tercih edilen takı seti, pırlanta, beşibiryerde gibi ürünlerin yerini bu sene yaşanan artışla birlikte aynı konseptteki daha hafif ürünler aldı.

Sektördeki hareketliliğe ilişkin AA muhabirine bilgi veren İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, turizmdeki iyi veriler ve 2018 yılıyla birlikte piyasada yaşanan hareketliliğin, kuyumculuk sektörünü de yaz sezonu konusunda umutlandırdığını söyledi.

Bu yıl Ramazan ayının 15 Haziran'da bitmesi ile işlerin hareket kazanacağı düğün sezonunun tam zamanında başlayacağını dile getiren Atayık, altın fiyatlarındaki yükselişin sektöre etkisini şöyle değerlendirdi:

"Fiyatların yüksekliğinden ziyade dalgalı seyir izlemesi, sürekli değişkenlik göstermesi sektörü olumsuz etkiliyor. Sektörümüz, özellikle dış

ticarette fiyat verirken veya sipariş yazarken muhataplarını ikna etmekte zorlanabiliyor. Yazılan siparişler, ani fiyat yükselişleri nedeniyle ertelenebiliyor veya iptal edilebiliyor. Yükseliş trendi ve yeni rekor fiyatlar, tüketiciyi de 'Bekle-Gör' yönüne sevk etmesi piyasaları ve sektörü negatif etkiliyor. Bu durum, tüketicinin alım alışkanlığını, altın ve takı tercihini değiştirmesine neden oluyor. Ne yazık ki altın fiyatları yeni rekorlar kırarak yükselişini sürdürürken aynı oranda halkımızın ve vatandaşlarımızın gelir düzeyi yükselmiyor. Vatandaşlarımız her şeye rağmen geleneksel alışveriş şekillerini kolay kolay değiştirmiyor. Altın ve mücevher almaya devam ediyor. Son dönemde özellikle müşterilerimiz, altın alımlarını sürdürse de özellikle gramajı düşük ürünlere yöneldiğini söyleyebiliriz. Örneğin 15-20 gramlık bilezik alıyorsa, bugün fiyatlar yükseldiği için 10 gramı tercih edebiliyor. Aynı durum, altın takı ve mücevherde de söz konusu. Altın takıda ‘çıtır’ olarak tabir edilen ürünler ilgi görürken, mücevherde de 18 veya 22 ayar yerine 14 ayar ürünler tercih ediliyor."

"YATIRIMDA TERCİH YARI-ÇEYREK YA DA GRAM ALTIN"

Fiyatlar nedeniyle tüketicilerin geçmiş yıllara göre yastık altına daha az altın atabildiğine dikkati çeken Atayık, "Her ay, bir çeyrek altını biriktiren kişiler, fiyat nedeniyle iki ayda bir çeyrek altını köşeye atabiliyor. Ya da çeyrek altın fiyatı 280’in üzerine çıkınca, yatırımda tercihini ya yarı-çeyrek ya da gram altından yana kullanıyor." dedi.