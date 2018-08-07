‘Altın Çağrı’ya esnaf ve vatandaştan tam destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘altın ve dövizini bozdur’ çağrısı toplumun her kesiminden büyük destek buldu. Esnaf, altın bozdurana çeşitli kampanyalar uygularken, vatandaş da birikimlerini yastık altından çıkararak kuyumcuların yolunu tuttu.
- KAAN ZENGİNLİ
Yurtdışı kaynaklı operasyonlarla dolar kurunun 5 liranın üzerine çıkması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlara yastık altındaki dolar ve altınların bozdurulması yönündeki çağrısına toplumun her kesiminden destek geldi. Vatandaşlar yastık altında bulundurduğu altınlarını bozdurmak için kuyumcu ve döviz bürolarının yolunu tutarken, esnaf ise altın bozduranlar için kampanya başlatıyor. Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinden bulunan ve fırıncılık yapan Sait Kaçkan ile fotoğrafçı Ahmet Akkurt Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile ilgili kampanya başlattı. Fırıncı Kaçkan, dolarını ve altını bozdurana bedava ekmek verirken, fotoğrafçı Ahmet Akkurt ise dolarını bozduran vatandaşlara ücretsiz vesikalık fotoğraf çekimi yapıyor.
AŞİRETLERDEN DESTEK
Hakkari’nin en büyük aşiretlerinden Pınyanişi aşiretine mensup iş adamlarından Abdurrahman Er’in kardeşi İbrahim Er, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde Şirin Seven ile Hakkari’de dünya evine girdi. Şirin ve İbrahim Er çifti için iki gün yapılan düğün töreninde altınların yastık altında kalmayacağı bozdurulacağı belirtildi. Düğün törenine katılan AK Parti eski Hakkari Milletvekili Abdulmuttalip Özbek, “Bu çağrı ile birlikte dış güçler ve dış mihraplara karşı birlik ve beraberliğimizi göstermemiz gerekiyor. Kimin nesi varsa milletçe birlik beraberlik içerisinde dış güçlere karşı bütün olarak birlik ve beraberliğimizi koruyarak yastık altındaki ne varsa ülkemizin birliği, bütünlüğü ve gelişmesi için kullanmalıyız. Ben bu çağrıya yürekten inanan biriyim” dedi.
OPERASYONA DUR DİYECEĞİZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine eşi Menduha Kasap ile birlikte Rize kuyumcular sokağındaki bir kuyumcu dükkanına giden Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap da, birikim amaçlı elinde bulunan altınları eşi ile birlikte bozdurarak, altın ve döviz bozdurma kampanyası başlattı. Başkan Kasap “Sayın Cumhurbaşkanımız ülkesi ve milleti için vermiş olduğu mücadeleye bizde halk ve yerelde yöneticiler olarak yapmış olduğu çağrıya kulak vererek destekliyor, hem aile olarak hem de Rize olarak bu çağrıya ön ayak oluyoruz. Bu gün burada eşime ait olan naçizane tasarruf altınlarımızı birlikte Türk parasına çevirerek bu çağrıya ön ayak olmak istedik” dedi.
MHP’LİLER DE KUYUMCUYA KOŞTU
MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve partililer dün döviz bürosuna giderek altın ve dövizlerini bozdurdu. MHP Teşkilatı 15 çeyrek altın ve 54 gram altın bozdurdu. Ünlü “Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yastık altındaki altınları bozdurun çağrısıyla biz de MHP olarak biriktirdiğimiz altınları bozdurmaya geldik. Biz ekonomik savaşta da devletimizin yanındayız. Herkes Cumhurbaşkanının bu talimatını uygulamalı. Ekonomik savaşın verildiği bu günlerde herkes taşın altına elini koymalı” ifadelerini kullandı. Kocaeli Milliyetçi Muhafazakar İş Adamları Derneği (KOMİAD) Başkanı Doğan Ak ise yaptığı açıklamada, “Devletimizin ekonomik savaşta yapılan çağrı üzerine biriktirdiğimiz altınlarımızı ekonomi adına piyasaya sunduk. Herkese destek çağrısında bulunuyoruz” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.