‘Altın Çağrı’ya esnaf ve vatandaştan tam destek 

Yurtdışı kaynaklı operasyonlarla dolar kurunun 5 liranın üzerine çıkması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlara yastık altındaki dolar ve altınların bozdurulması yönündeki çağrısına toplumun her kesiminden destek geldi. Vatandaşlar yastık altında bulundurduğu altınlarını bozdurmak için kuyumcu ve döviz bürolarının yolunu tutarken, esnaf ise altın bozduranlar için kampanya başlatıyor. Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinden bulunan ve fırıncılık yapan Sait Kaçkan ile fotoğrafçı Ahmet Akkurt Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile ilgili kampanya başlattı. Fırıncı Kaçkan, dolarını ve altını bozdurana bedava ekmek verirken, fotoğrafçı Ahmet Akkurt ise dolarını bozduran vatandaşlara ücretsiz vesikalık fotoğraf çekimi yapıyor.

AŞİRETLERDEN DESTEK

Hakkari’nin en büyük aşiretlerinden Pınyanişi aşiretine mensup iş adamlarından Abdurrahman Er’in kardeşi İbrahim Er, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde Şirin Seven ile Hakkari’de dünya evine girdi. Şirin ve İbrahim Er çifti için iki gün yapılan düğün töreninde altınların yastık altında kalmayacağı bozdurulacağı belirtildi. Düğün törenine katılan AK Parti eski Hakkari Milletvekili Abdulmuttalip Özbek, “Bu çağrı ile birlikte dış güçler ve dış mihraplara karşı birlik ve beraberliğimizi göstermemiz gerekiyor. Kimin nesi varsa milletçe birlik beraberlik içerisinde dış güçlere karşı bütün olarak birlik ve beraberliğimizi koruyarak yastık altındaki ne varsa ülkemizin birliği, bütünlüğü ve gelişmesi için kullanmalıyız. Ben bu çağrıya yürekten inanan biriyim” dedi.