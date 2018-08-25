Altın dolar kuru fiyatı ne kadar Çeyrek altın fiyatları dolar euro fiyatı döviz kuru canlı grafiği hesapla

Altın dolar kuru fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatları dolar euro döviz kuru canlı grafiği hesaplama nasıl yapılır? Altın fiyatları ve dolar kuru fiyatları bayram sonrasında ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatlarında son durum nedir? Piyasalarda bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Dolar euro fiyatları yükselişte mi düşüşte mi? Kapalıçarşı altın ve dolar piyasası son durum nedir? Çeyrek altın fiyatı ve gram altın ne kadar oldu? Yarım altın ve Cumhuriyet altını kaç TL? soruların yanıtları haberimizde. Altın fiyatlarını bugün takip eden vatandaşlar özellikle çeyrek altın fiyatlarının bayram sonrasında ne kadar olduğunu merak ediyorlar. Altın, 1.200 doların altında işlem görmeye devam ediyor! Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 231,5 lira seviyelerinde dengelendi. Altının ons fiyatı gününe yükselişle başlamasının ardından 1.193,61 dolar seviyesinde dengelendi. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 azalışla 1.192,00 dolardan tamamladı.Cuma günü dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,5 primle 229,5 liradan tamamladı. Amerika geriliminin dövize ve altın fiyatlarına rekorlar kırdıran dönemi geçmişte olsa altın fiyatlarındaki yüksek seyir sürüyor. Bugün çeyrek altın fiyatı ve gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç lira? gibi soruların yanıtlarını merak eden yurttaşlarımız altın fiyatlarını araştırıyor. Düğünlerin ve yatırımcısının gözdesi altın ne kadar oldu? Bugün altının gramı 232,68 TL'den alınırken 232,71 TL'den satılıyor. İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum ve altın piyasasındaki son gelişmeler

Altının gram fiyatı, yükseliş eğilimini haftanın ilk gününe de taşıyarak saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,87 değer kazancıyla 231,5 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 381 lira, Cumhuriyet altını da 1.552 liradan satılıyor. Altın fiyatları bugün 233 liralık gram fiyatı ile işlem görürken, özellikle düğünlerde hediyelik olarak tercih edilen veya yatırım amacıyla takip edilen çeyrek altın fiyatları da en çok ilgi gören altın türleri arasındaki yerini alıyor.



Çeyrek altın fiyatları bugün 375 liradan satılırken, 365 liradan geri alınıyor.



22 ayar gram satış fiyatı 213 liradan işlem görürken, 203 liradan geri alınıyor.



Cumhuriyet altının satış fiyatı 1540 lira olurken, 1520 liradan geri alınıyor



Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalar önceki kapanışa göre yüzde 0,14 yükselişle 1.186,41 dolardan işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının yükselişlerini sürdürebilmesi için 1.207 doların üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi.

GRAM ALTIN NE KADAR?



232,68 liradan alınırken, 232,71 liradan satılıyor



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Çeyrek altın ise 365,92 liradan alınırken 375,66 liradan satılıyor.



YARIM ALTIN NE KADAR?



Yarım altın da 729,55’den alınırken 751,33 liradan satılıyor.



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?



Cumhuriyet altını ise 1520,00 liradan alınıp 1540,00 liradan alıcı buluyor.

DOLAR EURO KAÇ TL? DOLAR KURU EN SON NE KADAR OLDU?



Dolar/TL, Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu 24 Ağustos 2018 günü 6,03 seviyesinden işlem görüyor.



Dün dalgalı bir seyir izleyen ve 5,9925 - 6,1548 aralığında işlem gören dolar/TL, günü yüzde 0,6 artışla 6,0842'den tamamladı.



Euro/TL ise uluslararası piyasada bu sabah 7,01 seviyesinde seyrediyor.

Altın Fiyatları - 25 Ağustos 2018

Altın Alış Satış % Saat Altın (gr) 233,57 233,61 % 0,65 23:40 Bilezik (22 Ayar) 208,57 209,54 % 0,00 20:31 Altın Ons 1.206 1.206 % 1,76 23:54 Has Altın Gram 228,70 229,76 % 0,00 20:31 Altın KG-Dolar 38.572 38.581 % 1,74 23:40 Altın KG-Euro 32.671 32.711 % -1,39 20:31 Cumhuriyet Altını 1.520,00 1.540,00 % 1,32 12:08 Tam Altın 1.509,41 1.553,20 % 0,60 20:31 Yarım Altın 729,55 751,33 % 0,60 20:31 Çeyrek Altın 365,92 375,66 % 0,60 20:31



Kurban Bayramı sonrası bugün piyasaların yarım gün açık olduğunu anımsatan Memiş, "Kapalıçarşı piyasasının bugün öğleye kadar açık olduğunu, önünüzdeki hafta pazartesi gününe kadar kapalı olduğunu belirtmek isteriz. Bugün altının gram fiyatının 226-235 lira aralığında işlemler görmesinin bekliyoruz." dedi.



Altının ons fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,05 değer kazanarak 1.193,61 dolardan işlem görüyor.



Analistler, son 20 ayın en düşük seviyelerinde seyreden altının ons fiyatının tepki alımlarıyla 1.200 doları test ettiğini ancak bu seviyeyi geçmekte zorlandığını söyledi.



Bugün akşam saatlerinde açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının döviz ve emtia piyasalarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.185 doların destek, 1.200 doların ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

DOLAR FİYATLARINDAN SON DURUM NEDİR?

Yurt içinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu günde, uluslararası piyasalarda dolar/TL, güne yükselişle başladıktan sonra 6,1160`tan işlem görüyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen ve 5,9925 - 6,1548 aralığında işlem gören dolar/TL, günü yüzde 0,6 artışla 6,0842'den tamamladı.





Dolar/TL, Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu bugün, uluslararası piyasalarda güne yükselişle başladı. Dolar/TL saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 6,1160'tan işlem görüyor.



Aynı dakikalarda avro/TL, yüzde 0,4 değer kazancıyla 7,0960'tan, sterlin/TL de yüzde 0,3 yükselişle 7,8750'den alıcı buluyor. Dolar endeksi yüzde 0,3 azalışla 95,47 ve avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla 1,1574 seviyelerinde bulunuyor.

Bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirten uzmanlar, Powell'ın konuşmasının döviz ve emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını belirtti.



Uzmanlar, dolar/TL'de 6,00 seviyesinin destek, 6,1550'nin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.





Analistler, yurt dışında ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişi verilerinin takip edileceğini belirterek, dolar/TL'de 6,00 seviyesinin destek, 6,1550'nin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?



Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.



ALTIN NEDEN DEĞERLİ?



Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.



ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR?



Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.

Dolar Endeksi Nedir?



Dolar endeksi, doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren endekstir. Dolar endeksi hesaplamasında dahil edilen 6 adet para birimi, ABD’nin ticaret hacmi en yüksek para birimleridir. 1973 yılında 100 baz olarak başlayan endeks, bu yıldan beri bu tabana göre hesaplanmaya devam ediliyor. Endeks, Merkez Bankaları ve piyasa oyuncuları tarafından yakından takip edilir.