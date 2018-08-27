Altın dolar kuru fiyatları ne kadar canlı piyasa son dakika Kapalıçarşı çeyrek gram altın fiyatları yükselişte mi

Altın dolar kuru canlı piyasa son dakika gelişmeleri Kapalıçarşı çeyrek gram altın fiyatlarındaki yükseliş ve düşüş detayları star.com.tr'de. Altın ve dolar fiyatları haftanın ilk gününde ne kadar? Çeyrek altın bugün kaç liradan işlem görüyor? Gram altın yükselişte mi düşüşte mi? Dolar kuru ne durumda? Dolar euro döviz kuru fiyatları düşüşte mi? Dolar'da yeni yükseliş olacak mı? Haftanın ilk işlem gününde altın 10 günün en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL, haftaya yükselişle başlayarak 6,0850 seviyesinde işlem görüyor. Gram altın 237,6 lira ile 17 Ağustos`tan bu yana en yüksek seviyeyi görürken, Kapalıçarşı`da çeyrek altın 386 lira ve Cumhuriyet altını 1.577 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, 237,6 lira ile son 10 günün en yüksek seviyesini görmesinin ardından 237,3 lira seviyelerinde dengelendi. Bir haftalık Kurban Bayramı tatili süresince yatay bir seyir izlenen gram altın fiyatı, yeni haftaya yükselişle başladı. Altının gram fiyatı, güne 232,9 lira seviyelerinden başlaması sonrasında 237,6 lira ile 17 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeyi görürken, saat 09.50 itibarıyla 237,3 lira seviyelerinden satılıyor. Geçen haftanın son işlem gününde 6,1356 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, günü yüzde 1,4 azalışla 5,9990 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, bugün Asya piyasalarında 5,9747'yi görmesinin ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 6,0850 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1,7 yükselişle 7,1010'dan, sterlin/TL de yüzde 1,9 değer kazancıyla 7,8615'ten işlem görüyor. Analistler, geçen hafta yurt içinde bayram tatili nedeniyle döviz piyasasında işlem hacminin düşük olduğunu, bugün Almanya ağustos ayı Ifo endeksleri, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve yurt içinde ağustos ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirtti. İşte Altın ve dolar fiyatlarındaki son gelişme



ALTIN FİYATLARI GÜNÜN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ



Gram altın 237,6 lira ile 17 Ağustos`tan bu yana en yüksek seviyeyi görürken, Kapalıçarşı`da çeyrek altın 386 lira ve Cumhuriyet altını 1.577 liradan işlem görüyor.







Altının gram fiyatı, 237,6 lira ile son 10 günün en yüksek seviyesini görmesinin ardından 237,3 lira seviyelerinde dengelendi.



Bir haftalık Kurban Bayramı tatili süresince yatay bir seyir izlenen gram altın fiyatı, yeni haftaya yükselişle başladı. Altının gram fiyatı, güne 232,9 lira seviyelerinden başlaması sonrasında 237,6 lira ile 17 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeyi görürken, saat 09.50 itibarıyla 237,3 lira seviyelerinden satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı ise cuma günü yüzde 1,7'lik yükselişle 1.205,96 dolardan kapanış gerçekleştirmesi sonrasında, bugün yüzde 0,1'lik düşüşle 1.205,20 dolar seviyelerinde yatay seyrediyor.



Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 386 lira, Cumhuriyet altını da 1.577 liradan satılıyor.



Finans Analisti İslam Memiş, bir haftalık Kurban Bayramı tatili öncesi yatay kapanış gerçekleştiren altın fiyatlarının, yeni haftaya yükselişle başladığını ifade etti.





Tatil döneminde ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin takip edildiğini anlatan Memiş, ABD varlıklarında geri çekilmeler yaşandığını, bu durumun euro/dolar paritesi ile altının ons fiyatında yükselişlere neden olduğunu söyledi.



Memiş, yükselişlerin devamı için altının ons fiyatının 1.237 dolar seviyesini yukarı yönlü kırması gerektiğini aktararak, "Olası düşüşlerde ise altının ons fiyatında 1.190 doları destek seviyesi olarak takip edeceğiz." diye konuştu.



Altının gram fiyatının ise bu hafta geniş bant aralığında kalabileceği öngörüsünde bulunan Memiş, "Altının gram fiyatında bu hafta 215 lirayı destek, 240 lirayı direnç seviyeleri olarak takip edeceğiz. 215 lira desteği aşağı yönlü kırılırsa 200 lira, 240 lira direnci aşılırsa 250 lira seviyeleri gündeme gelebilir." ifadelerini kullandı.

DOLAR KURU FİYATLARI NE KADAR?



Dolar/TL, haftaya yükselişle başlayarak 6,0850 seviyesinde işlem görüyor.



Geçen haftanın son işlem gününde 6,1356 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, günü yüzde 1,4 azalışla 5,9990 seviyesinden tamamladı.





Dolar/TL, bugün Asya piyasalarında 5,9747'yi görmesinin ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 6,0850 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1,7 yükselişle 7,1010'dan, sterlin/TL de yüzde 1,9 değer kazancıyla 7,8615'ten işlem görüyor.



Analistler, geçen hafta yurt içinde bayram tatili nedeniyle döviz piyasasında işlem hacminin düşük olduğunu, bugün Almanya ağustos ayı Ifo endeksleri, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve yurt içinde ağustos ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirtti.



Dolar/TL'de teknik açıdan 5,96'nın önemli destek konumuna geldiğini ifade eden analistler, bu seviyenin kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini dile getirdi.

BORSA HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI!



BIST 100 endeksi, 735,34 puan artarak 90.921,33 puandan açıldı.



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bayram tatili nedeniyle verilen uzun aradan sonra yeni haftaya yüzde 0,82 artışla 90.921,33 puandan başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi, 735,34 puan ve yüzde 0,82 yükselişle 90.921,33 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,68, holding endeksi de yüzde 0,08 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri haftaya artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 2,56 ile madencilik oldu.

Arife günü öğlene kadar gerçekleştirilen işlemlerde yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,64 değer kazancıyla 90.185,99 puandan tamamlamıştı.



Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500 puanın destek, 92.500 ve 94.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.



ÇEYREK ALTIN NEDİR?



Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.



ALTIN NEDEN DEĞERLİ?



Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.



ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR?



Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.



DOLAR ENDEKSİ NEDİR?



Dolar endeksi, doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren endekstir. Dolar endeksi hesaplamasında dahil edilen 6 adet para birimi, ABD’nin ticaret hacmi en yüksek para birimleridir. 1973 yılında 100 baz olarak başlayan endeks, bu yıldan beri bu tabana göre hesaplanmaya devam ediliyor. Endeks, Merkez Bankaları ve piyasa oyuncuları tarafından yakından takip edilir.