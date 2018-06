Altın fiyatları bugün 10 Haziran altın fiyatları Çeyrek, gram ne kadar oldu? Yatırımcısının ilgisini çeken altın fiyatlarında son durum ne oldu? Çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL’den işlem görüyor? Canlı altın fiyatlarında son durum nedir? Altında hafif de olsa düşüş sürüyor. Bugün çeyrek altın kaç lira ve gram altın ne kadar oldu? sorularının yanıtı haberimizde. Yatırımlarını altın üzerine planlayan vatandaşlar, ülkemizi de yakından ilgilendiren gelişmeler sonrasında çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna cevap arıyor... Bugün çeyrek altın 300,13 liradan alınırken 306,98 liradan satılıyor. İşte 10 Haziran altın fiyatları haberimizde yer alıyor. 10 Haziran Pazar günü altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları gündemdeki gelişmelere göre yükseliş ve düşüşler yaşıyor.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR?

10 Haziran tarihli gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları şu şekilde; 186,86 liradan alınırken 186,87 liradan satılıyor. Çeyrek altın 300,13 liradan alınırken 306,98 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın 598, 38 liradan alınıp, 613,96 liradan satılıyor

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1.250,00 liradan alınıp 1.263,00 liradan satılıyor.

SAHTE ALTIN GERÇEĞİNDEN NASIL ANLAŞILIR?

Gerek ev kadınları gerek yatırımcıların en çok korktuğu sahte altın almak. Peki sahte altın nasıl anlaşılır. Uzmanların açıklamalarına göre;

Yanınızda ufak bir mıknatıs bulundurun. Altını alırken mıknatısı yakınlaştırın. Eğer geliyorsa, altın değildir; eğer gelmiyorsa o altındır.

Altın değerli ve özgül ağırlığı olan bir elementtir. Bu yüzden altınların kendilerine has bir ağırlığı vardır. Elinize aldığınızda bu ağırlığı hissedebilirsiniz. Sahte altınlarda ise ağırlık normal altınlara göre daha hafiftir.

Altının üzerinde "damga" yoksa o altının sahte olma durumu yüksektir. Altını alırken üzerinde damga olup olmadığına bakın.

Gerçek altın değeri her zaman bellidir. Şayet altın alırken, günün fiyatlarından düşükse, o altının sahte olma olasılığı yüksektir.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİR?

Her gün 1-5 liralık değer değişimine sebep olan altın piyasasında yükselme sebepleri nelerdir sorusuna Piyasa Anket sitesinin hazırlamış olduğu maddeler:

1 ) Küresel ve yerel enflasyon: Enflasyon; fiyat genel seviyesinde oluşan artışı gösteren ölçüt olarak tanımlanır. Eğer enflasyon yüksek ise paranızın alım gücü düşer. Küresel enflasyonda da para biriminin alım gücü düşüş gösterir. Bu durumda fiyatların her zaman yükseliş trendi içinde olmuştur. Para biriminin alım değeri düştüğü için oranlar artar ve siz paranızla aynı miktarda altın alamazsınız. Bu nedenle küresel ve yerel enflasyon sarı-metal değerlerinin en büyük düşmanıdır.

2 ) Küresel Likidite; Likidite borsa programlarında sürekli duyduğumuz bir terimdir. Likidite; nakit akışı anlamına gelen bir borsa terimidir. Likiditenin artış göstermesi değerleri doğrudan etkiler ve değerleri yükselerek bir trend içine girer. Altın miktarı sabit iken altın maliyetinin artmış olması ve piyasa da paranın daha fazla olması piyasanın artmasına neden olacaktır. Bu nedenle küresel likidite oranları doğrudan etkileyen bir etkendir.

3 ) Altın stok durumu; Dünya üzerinde belirli miktarlarda altın stoku mevcuttur. Yeni altın kaynakları bulunmadığı dönemlerde mevcut stok azalma gösterir ve sarı-metal oranları bu dönemde olağanüstü artış gösterir. Bu durum genelde düğün mevsimi olarak bilinen yaz aylarına girmeden ortaya çıkar. Bu dönemde altın alımları dünya genelinde en yüksek derece de gerçekleştiği için oranlarda muazzam derece de artış gösterir.

4 ) Küresel Riskler: Altın bir yatırım aracı olarak her devirde değerini koruyan ve zarar ettirmeyen bir meta olduğu için tercih edilir. Ancak çeyrek altını etkileyen ve altın piyasasının yükselmesine neden olan küresel risklerdir. Altın en kolay nakite çevrilebilen ve dünyanın her yanında işlem gören bir cevher olduğu için her insan yatırım amacı olarak altın satın alır. Özellikle küresel risklerin, savaşların olasılığının artması ile insanlar döviz fiyatlarına güvenmeyip nakitlerini altına çevirerek altın satın alırlar. Altın satın alımları piyasa da altın daralmasına neden olur ve sarı-metalin aşırı derece de artmasına neden olur.

5 ) Reel faiz oranları: Reel faiz; elde tutulan paranın elde tutulmasının maliyeti olarak bilinir. Bu nedenle elinizde tuttuğunuz altının da elde tutulma maliyeti mevcuttur. Özellikle küresel reel faizler arttığında yerel reel faizler de artış gösterir. Bu durumda insanlar ve yatırımcılar nakitlerini altına çevirerek nakit tutma maliyetini ortadan kaldırmak ister. Nakitlerin altına çevrilmesi işlemleri piyasa da altının azalmasına ve doğrudan fiyatlarının artmasına neden olur.