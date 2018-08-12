Altın fiyatları bugün 12 Ağustos Dolar altın fiyatları son dakika Gram çeyrek altın ne kadar? Canlı altın fiyatlarında son durum nedir? 2018 altın fiyatları nasıl? Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Piyasalarda yaşanan hareketlilik altın fiyatlarında da etkili oluyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve cumhuriyet altını fiyatları araştırması yapan bireyler için altınla ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Gram altın konusunda da araştırmalar yapan vatandaşlar altının gramının ne kadar olduğunu araştırıyor. Çeyrek altından sonra en çok tercih edilen altın türleri arasında yer alan gram altın bu sabah saatlerinde 249,72 TL'den alınırken 249,83 TL'den satılıyor. Şüphesiz ülkemizde altın denilince akla ilk gelen altın türü çeyrek altındır. Hem yastıkaltı altınları denilen birikim altınları hem de düğünlerde hediye edilen takıların çoğu çeyrek altındır. Çeyrek altın 11 Ağustos Cumartesi sabahı 382,46 TL'den alınırken 392,60 TL'den satılıyordu.

12 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI: 249,63 liradan alınırken, 249,91 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN FİYATI: Çeyrek altın ise 393,20 liradan alınırken 403,92 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN: Yarım altın da 783,86'den alınırken 807,83 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: Cumhuriyet altını ise 1.670 liradan alınıp 1.690 liradan satılıyor.

Dolar ve Euro’nun son durumu hafta sonunda da en çok araştırılan konulardan biri olmaya devam ediyor. Bu hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve Dolar kazandırdı. Peki, Dolar ve Euro en son ne kadar oldu?

ABD ve Türkiye arasında yaşanan kriz dünya basınında gündem oldu. Rahip Brunson meselesi ile tırmanan politik gerginliğin ekonomiye yansıması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye uygulanan çelik ve alüminyum gümrük vergilerini artırması, Türk lirasının ABD doları karşısında değer kaybetmesine sebep oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 0,70'lik kayıpla kapattı. Peki, Euro ve Dolar kuru en son ne kadar oldu?

Dolar, cuma günü yaşanan dalgalanmayla birlikte aynı gün 6.80 seviyelerini gördü. Mesai saatinin bitmesiyle birlikte 6.40-6.45 seviyelerinde seyreden Dolar fiyatları, en son 6.41, Euro ise 7,31 oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,70'lik kayıpla 94.939,63 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 88.598,12 puanı, en yüksek ise 98.743,89 puanı gördü.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

ALTIN YORUMLARI 11 AĞUSTOS 2018

Anadolu Ajansı Analist Uzmanı İslam Memiş altın yorumları, veri-değerlendirme köşesinde yaşanan son gelişmelerden sonra 'bireysel olarak' ekonomik bazda nasıl tedbirler alınacağını 11 madde üzerinden açıkladı. Belirsizliğin sona erene dek gerek döviz üzerinden gerek altın üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. İşte o 11 madde.

1- Döviz ile ticaret yapıyorsak sermayemiz kadarıyla ve döviz olarak kenarda nakit tutmak zorundayız. Bunu başardıktan sonra harcamalarınızı yapabilirsiniz.

2- Kur riskinden kaçınmak için döviz sigortası yaptırmak gerekiyor.

3- Banka mevduatlarınızdaki nakitlerinizi sadece döviz olarak tutmak kârlı bir yatırım olmayabilir. Çeşitli enstrümanları denemek sepet yapmak daha uygun. Döviz talebi ülke ekonomisine zarar verdiği için içerde işlerin zorlaşmasına neden oluyor. Fiziki altın, önceliğimiz olmalı.

4- Enflasyon artışı, gıda fiyatlarının pahalı olmasına neden olduğu için çarşı pazarda alış veriş yaparken tüketebileceğimiz kadar alış-veriş yapmalıyız. Torba ve dolapları doldurmak yerine mevsiminde ucuz olan sebze ve meyvelerden kışa hazırlık yapmalıyız.

5- Tasarruflarınızda hedef belirlemek çok önemli. Yani hedefinizde ne varsa ulaşana kadar birikimden vazgeçmeyin.

6- Belirsiz piyasa şartlarında al-sat yapmayın. Sosyal medya etkisinde kalarak zarar etmeyin. “Bugün ne satın alayım” diye bir şey yok. Bugünkü piyasa koşulları alım için değil, satış için fırsat veriyor. Doğru zamanı beklemek, soğuk kanlı olmak, nefsinize yenilmemek gerek.

7- Global ekonomiler daraldığı için işimize sahip çıkmak zorundayız. İster işveren ister işçi ol, işimize sımsıkı sarılıp daha çok üretmeliyiz.

8- Birikimlerinizi tanıdık dövizcilere ve kuyumculara emanet etmeyiniz. Güveniyorum yok, banka var. Yarın bugün kepenk indirip gittiğinde “ Devlet nerede?” Diyemezsiniz.

9- Devletin sunmuş olduğu tüm teşvikleri araştırmalı, öğrenmeli ve uygulamalıyız.

10- Hayat her geçen gün pahalı olacağını düşünün. Ona göre evlatlarınızı yetiştirin ve hazır olmasını sağlayın. İyi eğitim almış, tasarrufun bilincini taşıyan, olumsuz durumlara duyarlı bir nesil yetiştirmemiz döviz kurlarından daha önemli.

11- Sosyal medya bağımlılığını azalmak gerek. Eve gittiğinizde akıllı telefonunuzdan hücresel veri ayarlarını kapatınız. Yani evinizde internetten uzak, ailenizle yakın olun. Aile iletişimi, sosyal dokunun korunması, ortak hedef belirlemede çok önemli. Bu tavsiyelere göre yaşayan mutlaka vardır.

Ancak bugünkü piyasa koşullardan olumsuz etkilenenler maalesef hazırlıksız yakalananlar olmuştur. Gönül ister ki daha teknik veriler ile Türkiye ekonomisini yorumlayalım. Bugünkü ihtiyacımız veriler ile teselli olmak değil, tedbir alarak olumsuz sürecin geçmesini beklemek...

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

Altın Nedir?

Kimyada Au sembolü ile gösterilen, parlak sarı renklerde, metal grubuna ait bir elementtir. Kolay tepkimeye girmemesi özelliğiyle bilinen altın, havadan ve sudan etkilenmez. Bu nedenle asla paslanmaz, renginde kararma olmaz. Saf halinde ise oldukça yumuşak olmasından ötürü, kolaylıkla işlenip; şekil verilebilir değerli bir metaldir.

ALTIN FİYATLARI İÇİN UZMAN YORUMLARI

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kurundan aldığı destekle yükselen altının gram fiyatının, 225 lira üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi durumunda 250 lira seviyesine kadar çıkabileceğini kaydetti.

Memiş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıklayacağı yeni ekonomi modeli ile ABD'den gelecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, İngiltere'de büyüme ve ABD'de enflasyon verilerinin de izleneceğini dile getirdi.

Altın Nasıl Bulunur? Altının Elde Edilişi

Altın Madeni Altın içeren cevherler, parçaları öğütme değirmenlerinde hamur haline getirilmektedir. Elde edilen hamur içinde bulunan altın taneleri dağınık haldedir. Altın burada malgama tekniği ile ayrılır. Malgamalama işlemi uygulanan hamurun, konsantresi artırılır ve seyreltik sodyum siyanür çözeltisiyle işlenmesi sağlanır. Böylece altın ve sodyum siyanür reaksiyona girer, bileşik halini alır. Bileşik içindeki altınının çökmesi sağlanır ve çökelti içinden altın, gümüş dışındaki tüm maddeler alınır. Gümüş ise nitrik asit ile sülfürik asit etkileşmesiyle beraber çözünür ve elde altın kalır.

Altının Kullanım Alanları Nelerdir?

Geçmiş tarihlerde direkt para olarak kullanılmış ve bu kullanımı yüzyıllarca sürmüştür. Son yüzyıllarda ise sadece kâğıt paranın değerini yükseltmek amacıyla kullanılmış ama altının bu alandaki kullanımı artık son bulmuştur. Gündelik hayatta artık para olarak kullanılmayan altın, para ile satın alınır hale gelmiştir. Yatırım aracı olarak günümüzde en güvenilir kabul edilen araçlardandır. Diğer yatırım araçlarından daha az risk taşıdığı düşünüldüğünden rağbet çoktur. Eskiden yastık altı yatırım aracı olarak bilinen altın, günümüzde borsa ve forex piyasasında yatırımcıların en çok tercih ettiği enstrümanlar arasındadır.

Takı ve mücevherlerin yapımında en çok tercih edilen maddedir. Günümüzde evliliklerin ve çeşitli eğlencelerin vazgeçilmezidir. En başta bilezik olmak üzere yüzüklerde, kolyelerde, küpelerde kullanılır.

Altının en meşhur olmayan kullanım alanı ilaç sektörüdür. Altının, elektron mikroskoplarda çeşitli kullanımları bulunur.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yiyeceklerin üzerine süsleme amacıyla altın serpilir. Bu konuda en meşhur ülke Hindistan’dır. Hatta ülkenin bazı içeceklerinde bile küçük altın parçaları bulunur.

Endüstri alanında altın yaygın olarak kullanılmaktadır. Paslanmanın azalması için CD üretiminde, buzlanmayı önlemek için uçakların kokpit camlarında, koruyucu amacıyla bazı uydularda ve fotoğrafçılık alanında kullanılır.

Altının Tarihçesi

Altın Tarihi - Altının Tarihçesi Bilinen en eski kayıtlara göre Mısır hükümdarları döneminde milattan önce 3200 yıllarında, altın darphanelerde çubuklar haline getirilerek, para yerine kullanılmıştır. Peru’da milattan önce 2000 yılına ait altından yapılmış eşyaların kalıntıları bulunmuştur. Yunanlılar, İranlılar, Sümerler, Asurlular ve özellikle Lidyalılar altına önem veren medeniyetlerden bazılarıdır.

ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR?

Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.