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Altın fiyatları bugün 21 Ocak Gram çeyrek altın canlı altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları bugün 21 Ocak Gram çeyrek altın canlı altın fiyatları ne kadar oldu? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Altın fiyatları Pazar güne nasıl başladı? Çeyrek gram cumhuriyet altın fiyatları kaç TL’den işlem görüyor? Altın alacaklar için uzmanlar ne diyor? Vatandaşlar sabah saatlerinde itibaren canlı altın fiyatlarını araştırıyorlar. Anlık altın fiyatlarında son durum nedir? 21 Ocak tarihli altın fiyatları ne durumda? Altın gündemdeki gelişmelerden de etkilenerek yükseliyor. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Altın fiyatlarının son durumu şu şekilde; Gram altının alış fiyatı bugün 163,0950 olarak görülürken satış fiyatı ise 163,1420 olarak görülüyor. Çeyrek altında ise günün fiyatları, alış 260,99 lira, satış 267,51 lira olarak belirlendi. Güncel altın fiyatları yükselişte mi? İşte merak edilen ve sık sık araştırılan Altın fiyatları bugün 21 Ocak Gram çeyrek altın canlı altın fiyatları ne kadar oldu? Sorularının yanıtları haberimizde sizlerle…

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Altın fiyatları bugün 21 Ocak Gram çeyrek altın canlı altın fiyatları ne kadar oldu? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Hem yatırımcı hem alıcısının ilgisini çeken altın fiyatlarında son durum nedir? Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar? sorularının yanıtı her zaman olduğu gibi yine star.com.tr’de! Kapalıçarşı'daki durumu yakından itibaren vatandaşlar, 21 Ocak Pazar sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarındaki son durumu haftasonu da özel olarak araştırmaya başladı. ''Çeyrek altın fiyatı ne kadar'' ve "Gram altın fiyatı ne kadar?" sorularının cevapları ise en çok merak edilen konuların arasında yer alıyor. Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar? Pazar günü altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı altın fiyatları merak ediliyor. Altın fiyatları bugün fiyatlarında gram altın Alış: 163,15 Satış: 163,25 Çeyrek Altın Alış: 260,51 Satış: 266,40 Yarım Altın Alış: 519,39 Satış: 532,80’dir. İşte merak edilen Altın fiyatları bugün 21 Ocak Gram çeyrek altın canlı altın fiyatları ne kadar oldu? Soruların yanıtları…

 

21 OCAK 2018 CANLI ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 163,15

Satış: 163,25

 

Çeyrek Altın

Alış: 260,51

Satış: 266,40

 

Yarım Altın

Alış: 519,39

Satış: 532,80

 

Tam Altın

Alış: 1.045,29

Satış: 1.071,31

 

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.080,00

Satış: 1.090,00

 

Ata Altın

Alış: 1.074,59

Satış: 1.101,45

 

14 Ayar Altın

Alış: 92,81

Satış: 92,87

 

18 Ayar Altın

Alış: 118,86

Satış: 118,94

 

22 Ayar Bilezik

Alış: 148,49

Satış: 148,60

 

ALTIN FİYATLARI

 

 

Cumhuriyet altını kaç lira?

Bugünün en pahalı altını satışta 1.090 lirayla Cumhuriyet altını. Düğüne gidecek olup, 22 ayar bilezik hediye etmek isteyenlerse bileziği 148,60 liradan alabilecek.

ALTIN FİYATLARINA UZMAN YORUMLARI

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının  ardından 163,6 lira seviyelerinde dengelendi.

Jeopolitik riskler ve yükseliş eğilimindeki dolar kuruna bağlı olarak  dün 165 lirayı test eden gram altın, bu seviyeden gelen kar satışlarının  etkisiyle günü 163,2 liradan tamamladı.

 

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45  itibarıyla yüzde 0,2 artışla 163,6 lira seviyelerinde dengelendi. Aynı  dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 268 lira, Cumhuriyet altını da 1.095  liradan satılıyor.

 

Altının ons fiyatı ise 1.345 dolar ile yaklaşık 4 ayın en yüksek  seviyesini test etmesi sonrası 1.335,1 dolar seviyelerinde dengelendi.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altındaki yükselişte küresel  piyasalarda doların değer kaybetmesi ve artan jeopolitik risklerin etkili  olduğunu belirterek, "Ancak altın fiyatları direnç seviyelerine yakın yerlerde  seyrettiği için kar satışları ve düzeltme hareketlerinin yaşanması bizim için  sürpriz olmaz. Altın fiyatlarında son dönemdeki yükselişin yerini düşüşe  bırakabileceğini düşünüyoruz." dedi.

Altının ons fiyatında 1.335 doların kritik direnç seviyesi olduğunu  aktaran Memiş, bu seviyenin aşılması halinde 1.350 dolar seviyelerinin gündeme  gelebileceğini, olası düşüşlerde ise 1.325 ve sonrasında 1.300 doların destek  konumunda bulunduğunu kaydetti.

 

Memiş, gram altının ise dün dolar/TL ve altının ons fiyatından aldığı  destekle yükseldiğine işaret ederek, "Bu hafta için altının gram fiyatında  160-165 lira aralığını izlemeye devam edeceğiz. Dolar/TL ve altının ons fiyatı,  aynı anda düşüşlerini sürdürürse altının gram fiyatı 158 liraya kadar  gerileyebilir." ifadelerini kullandı.

 

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

 

Altının Kullanılışı

Bugüne kadar yeryüzünden çıkarılan bütün altının yarıdan fazlası hükümetlerin ve merkez bankalarının elindedir. Gerek her ülkede Kağıt para emisyonunun güvencesi olarak, gerek milletlerarası bir ödeme aracı olarak eskiden beri büyük önem taşıyan altın, metalle çalışan zanaatçıların gözünde de değerini korumaktadır. Kuyumculukta altının genellikle gümüşlü, palladyumlu, bakırlı veya platinli alaşımları çok kullanılır.

Elektrik iletkenliği yüksek (bakırın yaklaşık %70’i oranında) olan ve kolayca kimyasal tepkimelere girmeyen altın en çok Elektrik ve Elektronik sanayilerde bağlantıların, terminallerin, baskı devrelerinin, transistörlerin ve yarı iletken sistemlerin kaplanmasında kullanılır. Üstüne düşen kızılötesi ışınların yaklaşık yüzde 98’ini yansıtarak geri çevirebilen ince altın levhalar, uzay elbiselerinin başlığındaki göz deliklerinde zararlı ışınlardan korunmayı ve sun’i uyduların yüzeylerinde sıcaklığın denetlenebilmesini sağlar. Büyük büro binalarının pencerelerinde de gene ince levhalar halinde altın kullanılması, yalnız estetik açısından değil, bu yansıtıcı yüzeyin çevreyle ısı alış-verişini büyük ölçüde azaltmasından kaynaklanır. Lal camlara parlak kırmızı rengini veren, camsı kütlenin içinde kolloidal halinde dağılmış olan çok az miktardaki altındır.Ancak insanlar çoğunlukla takı ve süs eşyası içinde kullanır...

Altın ayarı

Altının kimyadaki saflığı “yüzde” ile, mücevhercilikteki saflığı ise “karat” veya “ayar” terimleriyle ifade edilir. Buna göre 24 ayar (veya karat) altın % 100 saf altını, 22 ayar ise % 91, 6 saf altını ifade etmektedir. 22 ayar altının % 8,4’ü diğer metaller ile tamamlanmıştır. Altına gümüşün ilavesi yeşilimsi, Nikel ve platinin ilavesi beyaz, çinkonun ilavesi sarı ve bakır ilavesi de bakır miktarına göre sarıdan kırmızıya kadar değişen renkler kazandırır.

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