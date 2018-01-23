Altın fiyatları bugün 23 Ocak Çeyrek cumhuriyet gram son altın fiyatları ne kadar? Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren bu soruların yanıtlarını araştırmaya başlıyor. Gram altın ne kadar? Son altın fiyatları kaç TL’den işlem görüyor? Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da 24 ayar has altın 163,10 liradan alınırken, 163,20 lira seviyelerinden satılıyor. Düğün sezonlarının gözde hediyesi ve birikim yapan vatandaşların bir numaralı yatırım aracı çeyrek altın ise 259 liradan alınırken, 265 liradan alıcı buluyor. Birikim ve takı için kullanılan 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 23 Ocak 2018 itibarıyla 148 lira alış, 148,30 satış şeklinde gerçekleşiyor. Tam altın alış fiyatı 1,072 lira iken, 1,099 liradan satılıyor. Yarım altın alış fiyatı ise 518, satış fiyatı 531 liradan işlem görüyor. Her yıl sadece 29 Ekim'de basılan Cumhuriyet altını ise bugün 1,080 liradan alınırken, 1,090 liradan satılıyor. İşte merak edilen ve sık sık araştırılan Altın fiyatları bugün 23 Ocak Çeyrek cumhuriyet gram son altın fiyatları ne kadar? detayları sizlerle…

23 OCAK ANLIK ALTIN FİYATLARI

ALTIN ALACAKLAR DİKKAT!

Altın yatırımcısı dikkat! Yeni rekorlar gelebilir

Zayıflayan dolar ve jeopolitik risklerden bulduğu destekle 2018'e alış ağırlıklı bir seyirle giren gram altın, bu dönemde tarihi zirvesi olan 165 lirayı test etmesinin ardından yeni rekor arayışını sürdürüyor.

Küresel piyasalarda zayıf seyreden dolar ve artan jeopolitik risklerden bulduğu destekle 2018'e alış ağırlıklı bir seyirle giren gram altın, bu dönemde, tarihi zirvesi olan 165 lirayı 2 defa test etmesinin ardından yeni rekor arayışını sürdürüyor.

Doların küresel piyasalarda değer kaybetmesinden pozitif etkilenen altının ons fiyatı 1.344 dolara kadar yükselirken, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 2,6 değer kazandı.

Gram altın ise ons altın ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle yıla alış ağırlıklı bir seyirle girdi. Bu dönemde tarihi zirvesi olan 165 lirayı 2 defa test eden ve yatırımcısına yüzde yaklaşık yüzde 2,7 getiri sağlayan gram altın, hareketine yeni rekor arayışlarıyla devam ediyor.

Analistler, küresel piyasalarda artan jeopolitik ve siyasi risklerin gelecek dönemde devam etmesi, gelişmiş ülke merkez bankalarının alacakları faiz kararlarının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

"ALTININ GRAM FİYATI AÇISINDAN ALT BANT 160 LİRA"

Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altının ons fiyatı üzerinde daha çok son dönemdeki dolar endeksinin güçsüz performansının etkili olduğunu vurguladı.

Erkan, özellikle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile dolar arasındaki korelasyonun kaybolduğu bu dönemde, gerek avro, Japon yeni ve sterlin gibi para birimlerinin hızla değerlenmesinin gerekse ABD'de federal hükümetin harcama yetkisi alamadığı için kapanması gibi gelişmelerin dolar üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğini söyledi.

Artan jeopolitik risklerin TL varlıkların zayıf kalmasına neden olduğunu vurgulayan Erkan, "Altın ons fiyatında 1.340 doların üzerine yükseliş görürsek gram altın fiyatının 165 liranın üzerine çıkması beklenebilir." dedi.

TL fiyatlama mekanizmasını belirleyen Suriye meselesi başta olmak üzere jeopolitik başlıkların yakın gelecekte de gündemde olacağını belirten Erkan, şunları kaydetti:

"Daha uzun perspektifte ise içeride enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz politikası ana bileşenler olacaktır. Dışarıda bilhassa küresel altın fiyatları açısından doların seyri, özellikle ABD'de maaş enflasyonu artarsa ve ABD Merkez Bankası (Fed) 3 faiz artırım beklentisini 4'e çıkarırsa dolar adına senaryo değişir. Küresel merkez bankalarının sıkılaşma politikaları, başta Avrupa Merkez Bankası (ECB) olmak üzere dolar ve ABD faizlerinde kritik öneme sahiptir."

Altının gram fiyatı açısından alt bandın 160 lira olduğunu ifade eden Erkan, yıl sonunda hem altının ons fiyatı hem de dolar kurundaki yukarı yönlü trendin devamı ile gram altının da 180 liranın üstünü görebileceğini söyledi.

"ALTININ GRAM FİYATI 170 LİRA SEVİYELERİNE ÇIKABİLİR"

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer de piyasalarda mevcut fiyatların tüm gelişmeleri yansıttığını kabul ettiklerini belirterek, "Afrin operasyonu başladı ve gram altın fiyatlarında önemli bir yükseliş yok. Dolayısıyla operasyonun etkileri ve piyasa yansımaları bu şekilde oluştu. Yukarı yönlü fiyatlama şimdilik görülmüyor." diye konuştu.

Altının gram fiyatlamasında ons altın ve dolar kuru hareketinin izlendiğini ifade eden Özer, şu görüşleri dile getirdi:

"Dolar, küresel piyasalarda zayıf seyrediyor. Yasalaşan vergi tasarısı sonrası ABD'de fiyatlanacak yeni bir hikayenin olmaması dolara yönelik algıyı zayıflattı. Fed, piyasa beklentisine paralel olarak bu yıl 3 faiz artırımı olacağına işaret etti ve şimdilik piyasa, bu doğrultuda hareket etmekte. Tüm bu gelişmelerle birlikte ons altın 1.330 seviyesinde daha sakin bir fiyatlama içerisinde."

Gram altının son günlerde artan yoğun siyasi ve jeopolitik gündeme karşın 162-164 lira aralığında hareket ettiğini, dolar kurunda 3,83 seviyesi üzerinde tepki yükselişlerinin görülmesi durumunda altının gram fiyatının da 164-165 lira seviyelerine doğru yükselebileceğini kaydeden Özer, ortamın sakinleşmesi halinde dolar kurunun 3,73-3,75 bandına doğru gerileyeceğini, bu durumda gram altının 160-158 seviyelerine düşebileceğini bildirdi.

Özer, "TL ya da ABD hükümetine yönelik şok etkisi yaratabilecek güçte bir haber akışının olması halinde altının gram fiyatı 170 lira seviyesine doğru çıkabilir." dedi.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

Altının Kullanılışı

Bugüne kadar yeryüzünden çıkarılan bütün altının yarıdan fazlası hükümetlerin ve merkez bankalarının elindedir. Gerek her ülkede Kağıt para emisyonunun güvencesi olarak, gerek milletlerarası bir ödeme aracı olarak eskiden beri büyük önem taşıyan altın, metalle çalışan zanaatçıların gözünde de değerini korumaktadır. Kuyumculukta altının genellikle gümüşlü, palladyumlu, bakırlı veya platinli alaşımları çok kullanılır.

Elektrik iletkenliği yüksek (bakırın yaklaşık %70’i oranında) olan ve kolayca kimyasal tepkimelere girmeyen altın en çok Elektrik ve Elektronik sanayilerde bağlantıların, terminallerin, baskı devrelerinin, transistörlerin ve yarı iletken sistemlerin kaplanmasında kullanılır. Üstüne düşen kızılötesi ışınların yaklaşık yüzde 98’ini yansıtarak geri çevirebilen ince altın levhalar, uzay elbiselerinin başlığındaki göz deliklerinde zararlı ışınlardan korunmayı ve sun’i uyduların yüzeylerinde sıcaklığın denetlenebilmesini sağlar. Büyük büro binalarının pencerelerinde de gene ince levhalar halinde altın kullanılması, yalnız estetik açısından değil, bu yansıtıcı yüzeyin çevreyle ısı alış-verişini büyük ölçüde azaltmasından kaynaklanır. Lal camlara parlak kırmızı rengini veren, camsı kütlenin içinde kolloidal halinde dağılmış olan çok az miktardaki altındır.Ancak insanlar çoğunlukla takı ve süs eşyası içinde kullanır...

Altın Nedir?

Altın Nedir? Kimyada Au sembolü ile gösterilen, parlak sarı renklerde, metal grubuna ait bir elementtir. Kolay tepkimeye girmemesi özelliğiyle bilinen altın, havadan ve sudan etkilenmez. Bu nedenle asla paslanmaz, renginde kararma olmaz. Saf halinde ise oldukça yumuşak olmasından ötürü, kolaylıkla işlenip; şekil verilebilir değerli bir metaldir.