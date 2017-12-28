Altın fiyatları bugün 28 Aralık son altın fiyatları ne kadar oldu? Dolar Euro kuru kaç tl? Dolar kaç tl oldu? Euro ne kadar? En güncel altın fiyatları haberimizde yer alıyor. Peki Dolar fiyatları yükselişte mi? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki pozitif seyre paralel 3 haftanın en yüksek seviyesi olan 158,2 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,61 değer kazancıyla 158,1 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,32 değer kazancıyla 158,6 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 260 lira, Cumhuriyet altını 1.061 liradan satılıyor. Dün 3,81-3,83 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 3,8169 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,12 değer kazanarak 3,8210 seviyelerinden işlem görüyor. İşte merak edilen Altın fiyatları bugün 28 Aralık son altın fiyatları ne kadar oldu? Dolar Euro kuru kaç tl? sorularının cevapları sizlerle…

ALTIN VE DOLAR FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki pozitif seyre paralel 3 haftanın en yüksek seviyesi olan 158,2 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,61 değer kazancıyla 158,1 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,32 değer kazancıyla 158,6 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 260 lira, Cumhuriyet altını 1.061 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinden pozitif etkilenen altının ons fiyatı, sabah saatlerinde son bir ayın en yüksek seviyesi olan 1.292,7 doları görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.291,1 dolardan işlem görüyor. Dün 3,81-3,83 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 3,8169 seviyesinden tamamladı.Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,12 değer kazanarak 3,8210 seviyelerinden işlem görüyor. Euro/TL 4,56 seviyesinde seyrediyor. Uzmanlar, yeni yıl başlayana kadar mevcut seviyelerde yatay seyrin sürmesini bekliyor.

28 ARALIK CANLI ALTIN FİYATLARI

28 ARALIK DOLAR FİYATLARI

ALTIN FİYATLARINA UZMAN YORUMU

AA Finans Analisti İslam Memiş, gram altının gelecek yıl en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olmaya devam edeceğini, fiyatının 2018'de 181 liraya kadar çıkabileceğini bildirdi.

Memiş, ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan savaş riskinin ortadan kalkmadığını belirterek, "ABD Başkanı Donald Trump, kendisine olan siyasi destek azaldıkça Kuzey Kore'ye karşı yeni tehdit açıklamaları ya da askeri müdahale yapabilir. Trump'ın başkanlığının tehlikeye girmesi savaş riskini artıran nedenlerden biri olabilir." ifadelerini kullandı.

Trump'ın, İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanımasının jeopolitik riskleri artırdığını ve Orta Doğu'da tansiyonun tekrar yükselmesine neden olduğunu ifade eden Memiş, ilerleyen zamanlarda İsrail, İran, ABD, Suriye, Rusya ve Türkiye'nin tavrının bölgede tansiyonu artırmaya devam edebileceğini söyledi.

Memiş, 2018'in ikinci çeyreğinde ABD ve Avrupa'da enflasyon rakamlarında yükseliş beklediklerini ifade ederek, "AB'de negatif faizin sona ermesi küresel ekonomileri olumsuz yönde etkiler. Merkez bankalarının parasal genişlemeye son vermesi 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesine neden olabilir. Özellikle avro/dolar paritesinde toparlanma isteği görebiliriz. Bu durum altının ons fiyatına olumlu yönde destek verebilir." şeklinde konuştu.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke borsalarında sert satışlar yaşanması, Bitcoin gibi sanal paraların çökmesi, savaş ve siyasi riskler gibi nedenlerle 2018'in finansal piyasalar için zorlu geçebileceğini vurgulayan Memiş, söz konusu gelişmelerin yatırımcıların altın talebinin artmasına neden olacağını söyledi.

Altının ons fiyatının kademeli olarak yükseliş trendine girebileceğini, ons altının 1.240 dolar seviyesinin altına sarkması halinde alımlar olabileceğini, gelecek yıl için ise ons altında 1.500 dolar seviyelerinin görülebileceğini ifade eden Memiş, "Altının gram fiyatı ise ons fiyatından aldığı destekle yükseliş trendine girebilir. Altının, 2018 yılında yatırımcısına en çok kazandıracak emtia olacağını düşünüyorum. Gelecek yıl altının gram fiyatının 148 lira seviyesini dip, 181 lira seviyesini zirve olarak takip edeceğini belirtmek isterim." diye konuştu.

ALTIN NEDİR?

Kimyada Au sembolü ile gösterilen, parlak sarı renklerde, metal grubuna ait bir elementtir. Kolay tepkimeye girmemesi özelliğiyle bilinen altın, havadan ve sudan etkilenmez. Bu nedenle asla paslanmaz, renginde kararma olmaz. Saf halinde ise oldukça yumuşak olmasından ötürü, kolaylıkla işlenip; şekil verilebilir değerli bir metaldir.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Çeyrek altın Türkiye'de en yaygın olarak kullanılan yatırım aracıdır. Fiyatlar alım ve satım fiyatı olarak gösterilmektedir. Çeyrek altın 22 ayar olup 18 mm çapında ve kulpsuz hali 1.75 gram ağırlığındadır. Yatırım için en uygun altın türlerindendir. Ayrıca piyasada en kolay bulunan altın çeşitleri arasındadır. Düğünlerde, özel günlerde genellikle çeyrek altın takılır. Bunun birden fazla sebebi vardır. Sattığınızda fazla fiyat farkı olmadan yakın değerde ücret karşılığında bozdurulabilmektedir. Çeyrek altında yeni ve eski tarih durumu vardır. Bulunduğumuz yıl tarihi varsa üzerinde yeni çeyrek altın olarak geçmektedir. Bulunduğumuz yıl değil de geçtiğimiz yıllara ait tarih varsa eski tarihlidir. Yeni tarihli ile Eski tarihli çeyrek altında Alım ve Satım arasında fark yoktur.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram Altın, İstanbul Altın Rafinerisi’nin (İAR) tescilli markasıdır. 1 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, ve 100 gr şeklinde, 995 ya da 999.9 saflıkta üretilen, standart ağırlık ve standart saflıktaki, garantili işlenmemiş altın külçeleridir. Gram Altın’ın tasarlanması ve çeşitlendirip üretilmesindeki amaç; para gibi, birimlere ayrılarak (1$, 5$, 10$, 20$, 50$ ve 100$’ lık banknot gibi) kullanımının kolaylaşmasıdır.

ALTININ KULLANIM ALANLARI NELERDİR?

Geçmiş tarihlerde direkt para olarak kullanılmış ve bu kullanımı yüzyıllarca sürmüştür. Son yüzyıllarda ise sadece kâğıt paranın değerini yükseltmek amacıyla kullanılmış ama altının bu alandaki kullanımı artık son bulmuştur. Gündelik hayatta artık para olarak kullanılmayan altın, para ile satın alınır hale gelmiştir.

Yatırım aracı olarak günümüzde en güvenilir kabul edilen araçlardandır. Diğer yatırım araçlarından daha az risk taşıdığı düşünüldüğünden rağbet çoktur. Eskiden yastık altı yatırım aracı olarak bilinen altın, günümüzde borsa ve forex piyasasında yatırımcıların en çok tercih ettiği enstrümanlar arasındadır.

Takı ve mücevherlerin yapımında en çok tercih edilen maddedir. Günümüzde evliliklerin ve çeşitli eğlencelerin vazgeçilmezidir. En başta bilezik olmak üzere yüzüklerde, kolyelerde, küpelerde kullanılır.

Altının en meşhur olmayan kullanım alanı ilaç sektörüdür. Altının, elektron mikroskoplarda çeşitli kullanımları bulunur.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yiyeceklerin üzerine süsleme amacıyla altın serpilir. Bu konuda en meşhur ülke Hindistan’dır. Hatta ülkenin bazı içeceklerinde bile küçük altın parçaları bulunur.

Endüstri alanında altın yaygın olarak kullanılmaktadır. Paslanmanın azalması için CD üretiminde, buzlanmayı önlemek için uçakların kokpit camlarında, koruyucu amacıyla bazı uydularda ve fotoğrafçılık alanında kullanılır.