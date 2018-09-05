Altın fiyatları bugün 5 Eylül Altın Dolar Döviz kuru ne kadar Gram çeyrek altın ne kadar

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Eylül Altın Dolar Döviz kuru ne kadar Gram çeyrek altın ne kadar? Dolar kuru kaç TL? Son dakika dolar fiyatlarını haberimizde derledik. Çeyrek altın kaç TL oldu? Gram altın kaç TL’den işlem görüyor? Düğün sezonu açıldı altın fiyatlarına bu durum nasıl yansıdı? Altın almak isteyenlere uzman yorumları neler? Dolar kurunda tahminler nedir? Euro kaç TL? Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Dolar düşecek mi? Euro-dolar ne kadar? Dolarda son durum ne? Dolar/TL şu dakikalarda 6.65 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 7.72 civarında seyrini sürdürüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 420 lira, Cumhuriyet altını da bin 713 liradan satılıyor. Dünkü düşüşün ardından gelen tepki alımlarıyla Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1.193 dolardan işlem görüyor. İşte merak edilen altın dolar fiyatları star.com.tr'de...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIM-SATIM DEĞERLERİ 5 EYLÜL 2018

GRAM ALTIN NE KADAR? 5 EYLÜL 2018

Gram altın, alış 254.55 Türk Lirasından işlem görürken, gram altın satış 256.75 liradan işlem görüyor. Bir önceki hafta 29 Ağustos'ta gram altın satış değeri 242.38 liradan işlem görüyordu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 5 EYLÜL 2018

Çeyrek altın, alış 415.73 Türk Lirasından alınıyor, çeyrek altın satış 424.15 liradan satılıyor. Bir önceki hafta 29 Ağustos'ta çeyrek altın satış değeri 400.53 liradan işlem görüyordu.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? 5 EYLÜL 2018

Cumhuriyet altını fiyatı, alış 1710.55 liradan işlem görürken, satış değeri 1727.82 liradan Kapalı Çarşı’da satılıyor. Bir önceki hafta 28 Ağustos'ta cumhuriyet altını satış değeri 1631.88 liradan işlem görüyordu.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR? 5 EYLÜL 2018

22 ayar bilezik fiyatı, alış 219.80 lira, satış değeri 222.02 Türk Lirasından işlem görüyor. Bir önceki hafta 29 Ağustos'ta 22 ayar bilezik satış değeri 235.08 liradan işlem görüyordu.

TAM ALTIN NE KADAR? 5 EYLÜL 2018

Tam altın fiyatı, alış 235.08 Türk Lirası, satış 1696.32 liradan satılıyor. Bir önceki hafta 29 Ağustos'ta tam altın satış değeri 1602.13 liradan işlem görüyordu.

YARIM ALTIN NE KADAR? 5 EYLÜL 2018

Yarım altın fiyatı, alış 831.20 Türk Lirası, satış 848.35 liradan Kapalı Çarşı’da satılıyor. Bir önceki hafta 28 Ağustos'ta yarım altın satış değeri 801.06 liradan işlem görüyordu.

REŞAT ALTIN NE KADAR? 5 EYLÜL 2018

Reşat altın fiyatı, alış 1675.97 Türk Lirasından işlem görürken, satış Kapalı Çarşı’da 1692.90 Türk Lirası. Bir önceki hafta 28 Ağustos'ta Reşat altın satış değeri 1598.58 liradan işlem görüyordu.

GREMSE ALTIN NEDİR?

Gremse altın, genel olarak yatırım amaçlı alımlarda kullanıldığı için pek bilinmeyen altın türleri arasında yer almaktadır. Bir diğer ismi iki buçukluk altın olan gremse, boyna da takılmaktadır. Peki, gremse altın ne demektir? İşte, ağırlığı ve değeri hakkında bazı bilgiler

Gremse altın, 10 adet çeyrek altına eş değerdir. Kulplu ağırlığı 18.15 gram olan gremsenin has miktarı ise 16.05 gramdır. Gremse altının ön yüzünde, Atatürk’ün portresi ve etrafında yıldızlar sıralanmış ve defne yapraklı çiçeklerden oluşturulmuş çelenk şeklinde motifle süslenmiş bir görüntüsü vardır. Arka yüzünde ise; Türkçe motifli yazı ile Türkiye Cumhuriyeti Darphanesi ibaresi yer alır. Bu motifli yazının altında, altının basıldığı tarih yazılıdır. Örneğin; 2018 gibi.

Kulpsuz olarak piyasaya çıkan altına daha sonra kullanım amacına göre kulp takılır. Gremse Altın kuyumcular, sarraflar, döviz büroları, bankalar gibi çeşitli kuruluşlarda nakite çevrilebilir. 22 ayar altın 0.916 saflığında has altından oluşur.

Gremse altın için yazılacak olan bilgiler, piyasada tam altının 2.5 katı “Gremse altın” olarak bilinir.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

DOLAR/TL KURU BUGÜN NE KADAR? DÖVİZ KURLARI FİYATLARI 5 EYLÜL 2018

5 Eylül'de Dolar, alış 6,69 lira, satış 6,69 liradan işlem görürken euro, alış 7,76 lira, satış 7,77 liradan satılıyor. Sterlin, alış 8,60 liradan alınırken, satış 8,62 liradan işlem görüyor. İsviçre Frangı, alış 6,87 lira, satış 6,88 lira. Rus Rublesi, alış 0,09, satış ise 0.09 lira.

CANLI DOLAR FİYATLARI

Dolar Endeksi Nedir?

Dolar endeksi, doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren endekstir. Dolar endeksi hesaplamasında dahil edilen 6 adet para birimi, ABD’nin ticaret hacmi en yüksek para birimleridir. 1973 yılında 100 baz olarak başlayan endeks, bu yıldan beri bu tabana göre hesaplanmaya devam ediliyor. Endeks, Merkez Bankaları ve piyasa oyuncuları tarafından yakından takip edili

MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

Merkez Bankası enflasyon rakamının duyurulması sonrası açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Açıklamada şöyle denildi:

"Son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmektedir. Merkez Bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi verecektir.

Bu çerçevede, daha önce yapılan iletişimle de uyumlu olmak üzere, son gelişmeler dikkate alınarak Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçlar kullanmaya devam edecektir."

MERKEZ BANKASI SWAP'I AÇIYOR

Kur saldırısına karşı likidite yönetimi konusunda önemli hamleler yapan Merkez Bankası, kritik bir karara imza attı.

TL ve döviz likidite yönetimindeki etkinliğin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde döviz karşılığı Türk Lirası swap piyasasının açılmasına karar verildi. Merkez ayrıca banka bünyesinde gerçekleştirilen TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin yanı sıra, Borsa İstanbul nezdindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) da işlem gerçekleştirilebileceğini bildirdi.