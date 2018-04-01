Altın fiyatları bugün Çeyrek gram altın fiyatı ne kadar Kapalıçarşı son dakika

Altın fiyatları bugün gram altın fiyatları, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı’da altın fiyatları kaç TL’den işlem görüyor? Yatırımcısının önem verdiği güncel altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor mu? Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın fiyatları bugün 168 lira bandında ilerliyor. 25 Mart Pazar günü gram altın 168,49 liradan alınırken 168,60 liradan satılıyor. Çeyrek altın 269,66 lira alınırken 275,76 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1.120,00 liradan alınıp 1.130,00 liradan satılıyor. Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Türkiye'de yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan gram altın, 168,5 lira ile tarihinin en yüksek aylık kapanışını gerçekleştirdi.

Bu yıla 158 lira seviyesinde başlayan altının gram fiyatı dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle ilk üç ayda alış ağırlıklı bir seyir izlerken rekor üzerine rekor kırdı. Özellikle mart ayındaki hızlı yükselişiyle yatırımcının yüzünü güldüren altının gram fiyatı, bu dönemde 173,8 lira ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Martta 168,5 lira ile tarihinin en yüksek aylık kapanışını gerçekleştiren altının gram fiyatı, mart ayında yatırımcısına yüzde 4,7 getiri sağladı. Altının gram fiyatı sene başından bu yana ise yatırımcısına yüzde 6,1 kazandırdı.

ALTIN FİYATLARINDA UZMAN YORUMU

"ONS ALTIN DÜŞMEDEN GRAM ALTIN FİYATI DÜŞECEK GİBİ GÖRÜNMÜYOR"

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan da zayıf dolardan destek bulan altının ons fiyatının halen 1.320 doların üzerinde tutunmaya devam etmesinin pozitif olduğu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı adımların "ticaret savaşları"nı başlatabilecek olması, ABD'nin son açıkladığı gümrük tarifelerine Çin’in cevap vermesinin küresel risk unsurlarını artıracak unsurlar olduğunu ifade eden Erkan şunları kaydetti:

"Böyle bir ortamda altında da fazla gerileme aslında beklenmez. Tabii bu noktada dolar kurunda meydana gelen hareketleri de hesaba katmak gerekiyor. Kurun bozulan küresel risk algısından ve küresel endekslerden olumsuz etkilenmesi ve hafta içinde 4 liranın üzerine geçmesi elbette hem içeride korunmak isteyen yatırımcının altın ve dolar gibi enstrümanlara eğilimini artırmış, hem ons altın hem de kur fiyatının yükselmesi de matematiksel olarak gram altın fiyatlarının yükselişinde rol oynamıştır. Ons altın düşmeden gram altın fiyatı düşecek gibi görünmüyor. Gram altın işin içine girdiğinde Türkiye adına jeopolitik ve ekonomik haber akışı da önem kazanmaktadır."

Erkan, altının gram fiyatında 164 liranın üzerinde kaldığı sürece pozitif beklentinin ön planda yer aldığını belirterek 172 liranın üzerindeki kapanışların ise yeni zirve hususunda önemli bir teyit unsuru olacağını ve 179,60 liranın gündeme geleceğini kaydetti.

Gelecek hafta ABD'de açıklanacak olan istihdam ve ücretler verilerinin son derece önemli olduğunu dile getiren Erkan, bu verilerin altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR?

Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

Altın Nedir?

Altın Nedir?Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuşak olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve bu özelliği, tarih boyunca farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur. Günümüzde ise altın, kullanım alanı oldukça geniş olan değerli metaller arasında yer almaktadır.

Kimyada Au sembolü ile gösterilen altının atom sayısı 79 ve atom ağırlığı 196,9’dur. Sembolü, Latincede parlayan anlamına gelen Aurum‘dan gelmektedir. Erime sıcaklığı 1064°C’dir. Periyodik cetvelin IB grubunda yer almaktadır. Isıyı ve elektriği ile iletmektedir. Elektrokimyasal anlamda bir soy metaldir; ama yansız değildir.

Altın sıcaklık fark etmeksizin havadan etkilenmemektedir. Klor ve bromla tepkimeye girmekte, cıvayla çözünmektedir. Asitlerden ise etkilenmemektedir. Buna karşın kral suyu olarak adlandırılan hidroklorik ve nitrik asit karışımında çözünmektedir.