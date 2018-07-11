Altın fiyatları bugün Çeyrek gram altın ne kadar Kapalıçarşı son dakika

Altın fiyatları bugün Çeyrek gram altın ne kadar Kapalıçarşı altın fiyatları nasıl oldu? Son dakika altın fiyatları haberimizde yer alıyor. Canlı altın fiyatlarında ani düşüş ve yükseliş yaşanıyor mu? Altın almak isteyenler için uzman yorumları neler? Altın fiyatlarındaki değişiklikler; ons ve dolar kuruna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılıyor olması sebebiyle fiyatlarında da sürekli değişiklikler olmaktadır. Örneğin işçiliği, el emeği yüksek olan altın ürünleri hediyelik olarak kullanılırken daha küçük boyutlarda ve işçiliği az olanları yatırım aracı olarak kullanılmaktadır. Altın fiyatları, bugün '11 Temmuz' sabah saatlerinde altın ons değeri 1.251 Dolar'a satılırken gram altın çeyrek altın fiyatı Kapalı Çarşı'da ne kadar? Dolar/lira paritesi sabah saatlerinde yükselişe geçerken gram altının değerinde düşüş yaşanıyor.

ALTIN FİYATLARI 11 TEMMUZ 2018

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış 188.17 liradan işlem görürken, gram altın satış 189.59 Türk Lirası. (10 Temmuz'da gram altın 189 liradan işlem görüyordu)

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış 306.74 liradan işlem görürken, çeyrek altın satış 313.14 Türk Lirası. (10 Temmuz'da çeyrek altın 313 liradan işlem görüyordu)

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını fiyatı, alış 1263.67 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını satış 1276.70 Türk Lirası. (10 Temmuz'da Cumhuryet altını 1.276 liradan işlem görüyordu)

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış 171.94 liradan işlem görürken, 22 ayar bilezik satış 173.71 Türk Lirası.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış 1240.49 liradan işlem görürken, tam altın satış 1253.22 Türk Lirası.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış 613.97 liradan işlem görürken, yarım altın satış 626.52 Türk Lirası.

REŞAT ALTIN NE KADAR?

Reşat altın alış 1237.88 liradan işlem görürken, Reşat altın satış 1250.31 Lirası

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilimin azalabileceğine ilişkin beklentilerle küresel piyasalarda risk iştahının arttığını belirterek, buna bağlı olarak uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, yurt içinde ise döviz kurlarının gerilediğini kaydetti.

Bugün ABD ve İngiltere piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını hatırlatan analistler, altının gram fiyatında 192 liranın destek, 197 liranın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Altın Nedir?

Kimyada Au sembolü ile gösterilen, parlak sarı renklerde, metal grubuna ait bir elementtir. Kolay tepkimeye girmemesi özelliğiyle bilinen altın, havadan ve sudan etkilenmez. Bu nedenle asla paslanmaz, renginde kararma olmaz. Saf halinde ise oldukça yumuşak olmasından ötürü, kolaylıkla işlenip; şekil verilebilir değerli bir metaldir.

Altın Nasıl Bulunur? Altının Elde Edilişi

Altın Madeni Altın içeren cevherler, parçaları öğütme değirmenlerinde hamur haline getirilmektedir. Elde edilen hamur içinde bulunan altın taneleri dağınık haldedir. Altın burada malgama tekniği ile ayrılır. Malgamalama işlemi uygulanan hamurun, konsantresi artırılır ve seyreltik sodyum siyanür çözeltisiyle işlenmesi sağlanır. Böylece altın ve sodyum siyanür reaksiyona girer, bileşik halini alır. Bileşik içindeki altınının çökmesi sağlanır ve çökelti içinden altın, gümüş dışındaki tüm maddeler alınır. Gümüş ise nitrik asit ile sülfürik asit etkileşmesiyle beraber çözünür ve elde altın kalır.

Altının Kullanım Alanları Nelerdir?

Geçmiş tarihlerde direkt para olarak kullanılmış ve bu kullanımı yüzyıllarca sürmüştür. Son yüzyıllarda ise sadece kâğıt paranın değerini yükseltmek amacıyla kullanılmış ama altının bu alandaki kullanımı artık son bulmuştur. Gündelik hayatta artık para olarak kullanılmayan altın, para ile satın alınır hale gelmiştir. Yatırım aracı olarak günümüzde en güvenilir kabul edilen araçlardandır. Diğer yatırım araçlarından daha az risk taşıdığı düşünüldüğünden rağbet çoktur. Eskiden yastık altı yatırım aracı olarak bilinen altın, günümüzde borsa ve forex piyasasında yatırımcıların en çok tercih ettiği enstrümanlar arasındadır.

Takı ve mücevherlerin yapımında en çok tercih edilen maddedir. Günümüzde evliliklerin ve çeşitli eğlencelerin vazgeçilmezidir. En başta bilezik olmak üzere yüzüklerde, kolyelerde, küpelerde kullanılır.

Altının en meşhur olmayan kullanım alanı ilaç sektörüdür. Altının, elektron mikroskoplarda çeşitli kullanımları bulunur.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yiyeceklerin üzerine süsleme amacıyla altın serpilir. Bu konuda en meşhur ülke Hindistan’dır. Hatta ülkenin bazı içeceklerinde bile küçük altın parçaları bulunur.

Endüstri alanında altın yaygın olarak kullanılmaktadır. Paslanmanın azalması için CD üretiminde, buzlanmayı önlemek için uçakların kokpit camlarında, koruyucu amacıyla bazı uydularda ve fotoğrafçılık alanında kullanılır.