Altın fiyatları bugün Çeyrek gram cumhuriyet altın fiyatı kadar oldu

Altın fiyatları bugün Çeyrek gram cumhuriyet altını kadar oldu? Vatandaşlar altın fiyatlarındaki son dakika rakamları araştırmaya devam ediyor. 16 Temmuz 2018 altın fiyatları nasıl? Yaz mevsimine gelinmesi ve düğün sezonun açılmasıyla birlikte en çok değer kazanan ve merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. 15 Temmuz 2018 Pazar günü çeyrek altın 316 TL'den satılıyor. Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 194 TL dolaylarında seyrediyor. Altın, Takı ve mücevherlerin yapımında en çok tercih edilen maddedir. Günümüzde evliliklerin ve çeşitli eğlencelerin vazgeçilmezidir. En başta bilezik olmak üzere yüzüklerde, kolyelerde, küpelerde kullanılır. Yatırımcılarını ve meraklılarını yakından ilgilendiren altın fiyatları bugün düşüşte. Günlerdir dalgalı bir grafik izleyen altın, bugün ufak bir düşüş yaşıyor. Çeyrek altın ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar oldu? sorularının yanıtı bu sabah saatlerinden itibaren sıkça araştırılıyor. İşte merak edilen altın fiyatları…

15 TEMMUZ 2018 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

(Çeyrek altın, Gram altın fiyatları, 22 Ayar bileziğin gramı ne kadar?)

Gram altın fiyatı 192,90 TL - 193,20 TL

Altının Ons: 1.234,86 - 1.253,78

Çeyrek Altın: 308,64 TL - 315,88 TL

Cumhuriyet Altın: 1.280,00 TL- 1.295,00 TL

22 ayar bilezik gramı: 175,93 TL- 176,20 TL.

Yarım Altının fiyatı: 615,36 TL - 631,76 TL arasında alış ve satış yapılabiliyor.

Uzmanlar altının ons fiyatının ise 1.266 dolar seviyesini görmesine karşın haftaya düşüşe geçeceğini ifade ediyorlar. Özellikle ticaret savaşları sonrası ve gerginlikle beraber altın ons fiyatında dalgalanma ve düşüş bekleniyor.

Gram altının fiyatının son ayların en yüksek seviyede olmasına karşın altının gram fiyatının ise kısa vade için 190-200 lira bandında seyredeceği öngörülüyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilimin azalabileceğine ilişkin beklentilerle küresel piyasalarda risk iştahının arttığını belirterek, buna bağlı olarak uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, yurt içinde ise döviz kurlarının gerilediğini kaydetti.

Bugün ABD ve İngiltere piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını hatırlatan analistler, altının gram fiyatında 192 liranın destek, 197 liranın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Altın Nedir?

Kimyada Au sembolü ile gösterilen, parlak sarı renklerde, metal grubuna ait bir elementtir. Kolay tepkimeye girmemesi özelliğiyle bilinen altın, havadan ve sudan etkilenmez. Bu nedenle asla paslanmaz, renginde kararma olmaz. Saf halinde ise oldukça yumuşak olmasından ötürü, kolaylıkla işlenip; şekil verilebilir değerli bir metaldir.

Altın Nasıl Bulunur? Altının Elde Edilişi

Altın Madeni Altın içeren cevherler, parçaları öğütme değirmenlerinde hamur haline getirilmektedir. Elde edilen hamur içinde bulunan altın taneleri dağınık haldedir. Altın burada malgama tekniği ile ayrılır. Malgamalama işlemi uygulanan hamurun, konsantresi artırılır ve seyreltik sodyum siyanür çözeltisiyle işlenmesi sağlanır. Böylece altın ve sodyum siyanür reaksiyona girer, bileşik halini alır. Bileşik içindeki altınının çökmesi sağlanır ve çökelti içinden altın, gümüş dışındaki tüm maddeler alınır. Gümüş ise nitrik asit ile sülfürik asit etkileşmesiyle beraber çözünür ve elde altın kalır.

Altının Kullanım Alanları Nelerdir?

Geçmiş tarihlerde direkt para olarak kullanılmış ve bu kullanımı yüzyıllarca sürmüştür. Son yüzyıllarda ise sadece kâğıt paranın değerini yükseltmek amacıyla kullanılmış ama altının bu alandaki kullanımı artık son bulmuştur. Gündelik hayatta artık para olarak kullanılmayan altın, para ile satın alınır hale gelmiştir. Yatırım aracı olarak günümüzde en güvenilir kabul edilen araçlardandır. Diğer yatırım araçlarından daha az risk taşıdığı düşünüldüğünden rağbet çoktur. Eskiden yastık altı yatırım aracı olarak bilinen altın, günümüzde borsa ve forex piyasasında yatırımcıların en çok tercih ettiği enstrümanlar arasındadır.

Takı ve mücevherlerin yapımında en çok tercih edilen maddedir. Günümüzde evliliklerin ve çeşitli eğlencelerin vazgeçilmezidir. En başta bilezik olmak üzere yüzüklerde, kolyelerde, küpelerde kullanılır.

Altının en meşhur olmayan kullanım alanı ilaç sektörüdür. Altının, elektron mikroskoplarda çeşitli kullanımları bulunur.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yiyeceklerin üzerine süsleme amacıyla altın serpilir. Bu konuda en meşhur ülke Hindistan’dır. Hatta ülkenin bazı içeceklerinde bile küçük altın parçaları bulunur.

Endüstri alanında altın yaygın olarak kullanılmaktadır. Paslanmanın azalması için CD üretiminde, buzlanmayı önlemek için uçakların kokpit camlarında, koruyucu amacıyla bazı uydularda ve fotoğrafçılık alanında kullanılır.