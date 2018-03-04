Altın fiyatları bugün Çeyrek gram cumhuriyet altın fiyatları Kapalıçarşı son dakika fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altın 4 Mart Pazar yani bugün de yükselişine devam ediyor. Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. Bu hafta bir inen bir çıkan altın fiyatları yatırımcısını şaşırtmayı başardı. Fakat haftalık göstergelere bakıldığında birikimini altına yatıranlar haftanın kârlı çıkanları arasında yer aldı. Bu hafta altın kazandıran yatırım araçlarından oldu. Türkiye’de yatırımcının vazgeçmediği altın türlerinden olan Cumhuriyet altını bugün bin 70 liradan alış yaparken, satışa bin 80 lira üzerinden devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma günü kapanışta çeyrek altın 267,00 lira, Cumhuriyet altını 1.090,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,37 yükselişle 162,90 liradan işlem gördü. İşte merakla araştırılan Kapalıçarşı altın fiyatlarında son rakamlar sizlerle…

GRAM ALTIN NE KADAR?

161,86 liradan alınırken, 161,92 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 258,98 liradan alınırken 264,78 liradan satılıyor. Yarım altın da 516,23'dan alınırken 529,57 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1070,58 liradan alınıp 1,082,00 liradan alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARI

Altın Nedir?

Kimyada Au sembolü ile gösterilen, parlak sarı renklerde, metal grubuna ait bir elementtir. Kolay tepkimeye girmemesi özelliğiyle bilinen altın, havadan ve sudan etkilenmez. Bu nedenle asla paslanmaz, renginde kararma olmaz. Saf halinde ise oldukça yumuşak olmasından ötürü, kolaylıkla işlenip; şekil verilebilir değerli bir metaldir.

Altın Nasıl Bulunur? Altının Elde Edilişi

Altın Nasıl Elde Edilir? Altın MadeniAltın içeren cevherler, parçaları öğütme değirmenlerinde hamur haline getirilmektedir. Elde edilen hamur içinde bulunan altın taneleri dağınık haldedir. Altın burada malgama tekniği ile ayrılır. Malgamalama işlemi uygulanan hamurun, konsantresi artırılır ve seyreltik sodyum siyanür çözeltisiyle işlenmesi sağlanır. Böylece altın ve sodyum siyanür reaksiyona girer, bileşik halini alır. Bileşik içindeki altınının çökmesi sağlanır ve çökelti içinden altın, gümüş dışındaki tüm maddeler alınır. Gümüş ise nitrik asit ile sülfürik asit etkileşmesiyle beraber çözünür ve elde altın kalır.

Altının Kullanım Alanları Nelerdir?

Geçmiş tarihlerde direkt para olarak kullanılmış ve bu kullanımı yüzyıllarca sürmüştür. Son yüzyıllarda ise sadece kâğıt paranın değerini yükseltmek amacıyla kullanılmış ama altının bu alandaki kullanımı artık son bulmuştur. Gündelik hayatta artık para olarak kullanılmayan altın, para ile satın alınır hale gelmiştir.

Yatırım aracı olarak günümüzde en güvenilir kabul edilen araçlardandır. Diğer yatırım araçlarından daha az risk taşıdığı düşünüldüğünden rağbet çoktur. Eskiden yastık altı yatırım aracı olarak bilinen altın, günümüzde borsa ve forex piyasasında yatırımcıların en çok tercih ettiği enstrümanlar arasındadır.

Takı ve mücevherlerin yapımında en çok tercih edilen maddedir. Günümüzde evliliklerin ve çeşitli eğlencelerin vazgeçilmezidir. En başta bilezik olmak üzere yüzüklerde, kolyelerde, küpelerde kullanılır.

Altının en meşhur olmayan kullanım alanı ilaç sektörüdür. Altının, elektron mikroskoplarda çeşitli kullanımları bulunur.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yiyeceklerin üzerine süsleme amacıyla altın serpilir. Bu konuda en meşhur ülke Hindistan’dır. Hatta ülkenin bazı içeceklerinde bile küçük altın parçaları bulunur.

Endüstri alanında altın yaygın olarak kullanılmaktadır. Paslanmanın azalması için CD üretiminde, buzlanmayı önlemek için uçakların kokpit camlarında, koruyucu amacıyla bazı uydularda ve fotoğrafçılık alanında kullanılır.

Altının Tarihçesi

Altın Tarihi - Altının TarihçesiBilinen en eski kayıtlara göre Mısır hükümdarları döneminde milattan önce 3200 yıllarında, altın darphanelerde çubuklar haline getirilerek, para yerine kullanılmıştır. Peru’da milattan önce 2000 yılına ait altından yapılmış eşyaların kalıntıları bulunmuştur. Yunanlılar, İranlılar, Sümerler, Asurlular ve özellikle Lidyalılar altına önem veren medeniyetlerden bazılarıdır.