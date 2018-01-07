Altın fiyatları bugün Çeyrek gram tam altın ne kadar 7 Ocak fiyatları Kapalıçarşı son dakika fiyatları ne kadar oldu? 7 Ocak 2018 canlı altın fiyatları merak ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer alıyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadardan alınıp satılıyor? Pazar günü güncel altın ne kadar oldu? 7 Ocak 2017 gününün altın fiyatları şu şekilde; Çeyrek altında günün fiyatları alış 254,00 olarak belirlenirken satış ise 259,74 olarak belirlendi. Gram altın fiyatları ise 259,90 lira olarak gözüküyor. Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. İşte sık sık merak edilen Altın fiyatları bugün Çeyrek gram tam altın ne kadar 7 Ocak fiyatları Kapalıçarşı son dakika fiyatları haberimizde sizlerle…

7 OCAK 2018 ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 158,51

Satış: 158,55

Çeyrek Altın

Alış: 254,00

Satış: 259,74

Yarım Altın

Alış: 506,40

Satış: 519,49

Tam Altın

Alış: 1.019,16

Satış; 1.044,53

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.050,00

Satış: 1.061,00

Ata Altın

Alış: 1.047,73

Satış: 1.073,92

14 Ayar Altın

Alış: 90,49

Satış: 90,55

18 Ayar Altın

Alış: 115,89

Satış: 115,97

22 Ayar Bilezik

Alış: 144,78

Satış: 144,88

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

DÜĞÜNLERİN, DOĞUMLARIN BİR PARÇASI HALİNE GELEN ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Özellikle düğünlerde ve doğumlarda hediye edilerek kültürümüzün bir parçası haline gelen çeyrek altına dair merak edilenler… Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

TÜRKİYE’DE YATIRIM YAPILAN ALTIN ÇEŞİTLERİ HANGİLERİ?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

Altının Kullanım Alanları Nelerdir?

Geçmiş tarihlerde direkt para olarak kullanılmış ve bu kullanımı yüzyıllarca sürmüştür. Son yüzyıllarda ise sadece kâğıt paranın değerini yükseltmek amacıyla kullanılmış ama altının bu alandaki kullanımı artık son bulmuştur. Gündelik hayatta artık para olarak kullanılmayan altın, para ile satın alınır hale gelmiştir.

Yatırım aracı olarak günümüzde en güvenilir kabul edilen araçlardandır. Diğer yatırım araçlarından daha az risk taşıdığı düşünüldüğünden rağbet çoktur. Eskiden yastık altı yatırım aracı olarak bilinen altın, günümüzde borsa ve forex piyasasında yatırımcıların en çok tercih ettiği enstrümanlar arasındadır.

Takı ve mücevherlerin yapımında en çok tercih edilen maddedir. Günümüzde evliliklerin ve çeşitli eğlencelerin vazgeçilmezidir. En başta bilezik olmak üzere yüzüklerde, kolyelerde, küpelerde kullanılır.

Altının en meşhur olmayan kullanım alanı ilaç sektörüdür. Altının, elektron mikroskoplarda çeşitli kullanımları bulunur.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yiyeceklerin üzerine süsleme amacıyla altın serpilir. Bu konuda en meşhur ülke Hindistan’dır. Hatta ülkenin bazı içeceklerinde bile küçük altın parçaları bulunur.

Endüstri alanında altın yaygın olarak kullanılmaktadır. Paslanmanın azalması için CD üretiminde, buzlanmayı önlemek için uçakların kokpit camlarında, koruyucu amacıyla bazı uydularda ve fotoğrafçılık alanında kullanılır.

Altın Nedir?

Kimyada Au sembolü ile gösterilen, parlak sarı renklerde, metal grubuna ait bir elementtir. Kolay tepkimeye girmemesi özelliğiyle bilinen altın, havadan ve sudan etkilenmez. Bu nedenle asla paslanmaz, renginde kararma olmaz. Saf halinde ise oldukça yumuşak olmasından ötürü, kolaylıkla işlenip; şekil verilebilir değerli bir metaldir.

ALTIN AYARI

Altının kimyadaki saflığı “yüzde” ile, mücevhercilikteki saflığı ise “karat” veya “ayar” terimleriyle ifade edilir. Buna göre 24 ayar (veya karat) altın %100 saf altını, 22 ayar ise %91,6 saf altını ifade etmektedir. 22 ayar altının %8,4’ü diğer metaller ile tamamlanmıştır. Altına gümüşün ilavesi yeşilimsi, nikel ve platinin ilavesi beyaz, çinkonun ilavesi sarı, ve bakır ilavesi de bakır miktarına göre sarıdan kırmızıya kadar değişen renkler kazandırılabilir.

%100 saf altın doğada bulunmayıp, en saf altın binde 999,9 saflıktadır. 18 ayar altın %75,14 oranında, 14 ayar altın %58,5 oranında altın içerir. Tamamlayıcı metalin gümüş ağırlıklı olması durumunda kuyumculuk sektöründe yeşil altın denilen, halk arasında sarı altın denilen renk yakalanır. Tamamlayıcı metalin bakır ağırlıklı olması durumunda kırmızı altın denilen renk yakalanır. Beyaz altın ise beyaz renge yakın çeşitli metallerin tamamlayıcı olarak kullanılmasıyla ortaya çıkar. Beyaz altın, üretim sonunda kirli beyaz bir renge sahiptir, Rodyum kaplanmasıyla tam beyaz renge kavuşur.

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı ise dün 3,5 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından gelen kar satışlarıyla düşüşe geçerken, bugün yüzde 0,3 azalışla 1.310,2 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün 1.321 dolar seviyesini test eden altının ons fiyatında kar satışlarının yaşandığını belirterek, ancak risk algısının sürmesinin altın talebinin artmasına neden olduğunu söyledi.

Altının gram fiyatının ise hem altının ons fiyatından, hem de yurt içi piyasalarda dolar/TL'de yaşanan düşüşten olumsuz etkilendiğini aktaran Memiş, bu nedenlerle altın fiyatlarının temkinli ve belirsiz bir süreçte işlem gerçekleştirdiğini ifade etti.

Memiş, İran'da protestoların devam etmesinin de küresel risk iştahını artırdığına dikkati çekerek, "Diğer yandan ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksinde yaşanan kayıplar da altının ons fiyatını olumlu yönde desteklemeye devam ediyor. Bugün altının ons fiyatının 1.305-1.315 dolar aralığında işlem gerçekleştirmesini bekliyoruz. Dün 160 lirayı test eden altının gramında ise 157 lirayı destek seviyesi olarak izleyeceğiz. Altının gram fiyatında işlemlerin bugün 158,20-160,20 lira aralığında gerçekleşmesini bekliyoruz." diye konuştu.