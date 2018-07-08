Altın fiyatları bugün Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu Kapalıçarşı son dakika fiyatları merak ediliyor. Anlık altın fiyatları araştırılıyor. Canlı altın fiyatlarında son durum nedir? Çeyrek altın fiyatları son durum ne oldu? Hem yatırımcısı hem alıcısını ilgilendiren altın fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Yeni hafta öncesinde son değişimlerin ne durumda olduğunu görmek isteyen vatandaşlar, altın fiyatları sorgulamalarına devam ediyor. Piyasalardaki hareketliliğe oranla sürekli olarak değişkenlik gösteren altın fiyatları, haftanın son işlem günü verilerine göre son halini aldı. Günün altın fiyatları, özellikle düğün ve benzeri etkinliklere katılacak olan binlerce vatandaşın araştırdığı husus oldu. Haftanın son gününde 184 liraya kadar düşüş eğilimi gösteren gram altın fiyatları, alım ve satım işlemi yapmak isteyen binlerce kişinin sorguladığı konuların başında yer aldı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları haberimizde yer alıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yeni hafta öncesinde son değişimlerin ne durumda olduğunu görmek isteyen vatandaşlar, altın fiyatları sorgulamalarına devam ediyor. Piyasalardaki hareketliliğe oranla sürekli olarak değişkenlik gösteren altın fiyatları, haftanın son işlem günü verilerine göre son halini aldı.

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Yaz mevsimin gelmesi ve düğün sezonun açılmasıyla birlikte en çok değer kazanan ve merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. 08 Temmuz 2018 Pazar günü çeyrek altın 303 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 184 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.229 liradan alınıp 1.241 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 606TL'den işlem görmeye devam ediyor.

Altın Nedir?

Kimyada Au sembolü ile gösterilen, parlak sarı renklerde, metal grubuna ait bir elementtir. Kolay tepkimeye girmemesi özelliğiyle bilinen altın, havadan ve sudan etkilenmez. Bu nedenle asla paslanmaz, renginde kararma olmaz. Saf halinde ise oldukça yumuşak olmasından ötürü, kolaylıkla işlenip; şekil verilebilir değerli bir metaldir.

Altın Nasıl Bulunur? Altının Elde Edilişi

Altın Madeni Altın içeren cevherler, parçaları öğütme değirmenlerinde hamur haline getirilmektedir. Elde edilen hamur içinde bulunan altın taneleri dağınık haldedir. Altın burada malgama tekniği ile ayrılır. Malgamalama işlemi uygulanan hamurun, konsantresi artırılır ve seyreltik sodyum siyanür çözeltisiyle işlenmesi sağlanır. Böylece altın ve sodyum siyanür reaksiyona girer, bileşik halini alır. Bileşik içindeki altınının çökmesi sağlanır ve çökelti içinden altın, gümüş dışındaki tüm maddeler alınır. Gümüş ise nitrik asit ile sülfürik asit etkileşmesiyle beraber çözünür ve elde altın kalır.

Altının Kullanım Alanları Nelerdir?

Geçmiş tarihlerde direkt para olarak kullanılmış ve bu kullanımı yüzyıllarca sürmüştür. Son yüzyıllarda ise sadece kâğıt paranın değerini yükseltmek amacıyla kullanılmış ama altının bu alandaki kullanımı artık son bulmuştur. Gündelik hayatta artık para olarak kullanılmayan altın, para ile satın alınır hale gelmiştir. Yatırım aracı olarak günümüzde en güvenilir kabul edilen araçlardandır. Diğer yatırım araçlarından daha az risk taşıdığı düşünüldüğünden rağbet çoktur. Eskiden yastık altı yatırım aracı olarak bilinen altın, günümüzde borsa ve forex piyasasında yatırımcıların en çok tercih ettiği enstrümanlar arasındadır.

Takı ve mücevherlerin yapımında en çok tercih edilen maddedir. Günümüzde evliliklerin ve çeşitli eğlencelerin vazgeçilmezidir. En başta bilezik olmak üzere yüzüklerde, kolyelerde, küpelerde kullanılır.

Altının en meşhur olmayan kullanım alanı ilaç sektörüdür. Altının, elektron mikroskoplarda çeşitli kullanımları bulunur.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yiyeceklerin üzerine süsleme amacıyla altın serpilir. Bu konuda en meşhur ülke Hindistan’dır. Hatta ülkenin bazı içeceklerinde bile küçük altın parçaları bulunur.

Endüstri alanında altın yaygın olarak kullanılmaktadır. Paslanmanın azalması için CD üretiminde, buzlanmayı önlemek için uçakların kokpit camlarında, koruyucu amacıyla bazı uydularda ve fotoğrafçılık alanında kullanılır.