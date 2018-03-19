Altın fiyatları bugün gram çeyrek altın fiyatları ne kadar Dolar Euro kuru kaç TL oldu?

Altın fiyatları bugün 19 Mart gram çeyrek altın fiyatları ne kadar Dolar Euro kuru kaç TL oldu? Canlı altın fiyatları haberimizde yerini alıyor. Altın almak için uzmanlar neler dedi? Yatırımcısına haftalık bazda yüzde 2,1 getiri sağlayan altının gram fiyatı, haftayı 165,6 liradan tamamladı. Aynı dönemde altının ons fiyatı ise yaklaşık yüzde 0,70 değer kaybetti. Altının ons fiyatı, haftanın son işlem gününü 1.314,20 dolar seviyesinden tamamladı. Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? Döviz piyasasında geçen hafta yaşanan sert yükselişler yeni haftanın ilk işlem gününde de devam ediyor. Haftayı 3.92 seviyesinden tamamlayan dolar/TL yeni haftada 3,93 seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 3.9348 seviyesini görürken, saat 8.32 itibarıyla 3.9320 seviyesinde bulunuyor. İşte yatırımcısının göz bebeği anlık altın fiyatları ve son dakika Dolar Euro kuru fiyatları haberimizde sizlerle…

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gram altın fiyatları bugün 165 lira bandında ilerliyor. 18 Mart Pazar günü gram altın 165,21 liradan alınırken 165,33 liradan satılıyor. Çeyrek altın 264,33 lira alınırken 270,31 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1.092,00 liradan alınıp 1.104,00 liradan satılıyor buluyor.

Gram altın, yılbaşında bu yana da yatırımcısına yüzde 4 kazandırdı.

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda dolar kurundaki değer kazançlarının altının gram fiyatının yükselmesine neden olduğunu kaydetti.

Erkan, gelecek hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararlarına ons altının vereceği tepkinin çok önemli olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Özellikle içeride altının gram fiyatının geri çekilmesini bekleyeceksek önce ons altının geri çekilmesini görmemiz gerekir. Çünkü kur tarafı çok sınırlı aşağı yönlü potansiyel gösteriyor ve muhtemelen TL’de değer kaybı eğilimi önümüzdeki dönemde de devam edecek. Altın ons fiyatına ilişkin tahminlerin ise 1.380-1.400 dolar bandını gösterdiğini görmekteyiz. Bu süreç içerisinde küresel altın fiyatları da Fed’in politikalarından tutun da ABD Başkanı Donald Trump kaynaklı politik gerilimlere kadar birçok şeyi fiyatlayabilir. Her iki değişkende, kur ve ons altında, gerileme anlamlı miktarda değişiklik gerçekleşmediği sürece gram altında da yukarı gitmek için daha istekli bir görünüm göreceğiz."

Altın fiyatlarını etkileyebilecek birçok parametrenin olduğunu, bunların başında ABD ekonomisine ilişkin enflasyon gelişmeleri ve Fed'in para politikası olduğunu belirten Erkan, bunların yanı sıra ticaret savaşları, küresel faiz hareketleri, Kore kaynaklı jeopolitik gelişmeler, Trump yönetimine ilişkin riskler, Fed dışındaki büyük merkez bankalarının aksiyonları, küresel büyüme gibi başlıkların da altın fiyatları için önemli olduğunu kaydetti.

Erkan, altının gram fiyatının 161-163 lira bandı üzerinde kaldığı sürece 170 lira seviyelerini zorlayacağını, daha geniş bantta ise 182 lira seviyesinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.

DOLAR FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dolar/TL 3,93 civarında seyrediyor, euro/TL 4,81'in üzerinde işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü faiz kararı öncesinde dolar ve euro yüksek seyrediyor.

Dolar/TL yeni haftaya 3,93 liranın üzerinde başladı.

Geçen hafta 4,8303 lira ile yeni bir rekor kıran euro/TL de 4,81-4,82 aralığında hareket ediyor.

Fed'in faizi 25 baz puan artırması beklenirken, toplantı sonrasında açıklanacak faiz projeksiyonlarının bu yıl üç ya da dört artışa işaret edip etmediğine bakılacak.

ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR?

Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

Altın Ayarı Nedir?

Altın Ayarı Nedir?Altının saflık derecesini yansıtan tanımlamalara; Türkiye’de ayar, dünyada ise karat (kırat) denmektedir. Altının yumuşak bir element olması sebebiyle mücevhercilikte kullanımı zordur. Yüzük, takı setleri gibi işçiliğin yüksek olduğu ürünlerde, altın saflığı değiştirilir. Sonucunda da ayar dediğimiz kavram oluşur.

Saf altın için 24 ayar tanımı yapılırken, doğada %100 saflıkta altın yoktur. Bu nedenle saf altın için %99,99 veya %99,95 saflıkta olduğunu bilmelisiniz. Kuyumculukta duyacağınız bir diğer kavram da bu aşamada ortaya çıkmaktadır. Has altın için binde ifadesi kullanılır ve buna milyem denir. Milyem; alaşım içerisindeki altın miktarının binde oranını tanımlamaktadır. Yani saf altın, 999,99 veya 999,95 milyemdir.

22 ayar altın ise 916 milyemdir ve yüzde 91,6 saflıktadır. Genellikle bilezik yapımında kullanılır ve yumuşaktır. 18 ayar altın ise yüzde 75 saflıktadır ve alyanslarda kullanılır. 14 ayar altın en sert olanıdır ve yüzde 75 saflıktadır. Kuyumcularda görülen takıların hemen hepsi 14 ayar altından üretilmektedir.

Altının Kullanım Alanları Nelerdir?

Altının Kullanım Alanları Nelerdir?Geçmiş tarihlerde direkt para olarak kullanılmış ve bu kullanımı yüzyıllarca sürmüştür. Son yüzyıllarda ise sadece kağıt paranın değerini yükseltmek amacıyla kullanılmış ama altının bu alandaki kullanımı artık son bulmuştur. Gündelik hayatta artık para olarak kullanılmayan altın, para ile satın alınır hale gelmiştir. Altının diğer kullanım alanları şunlardır:

Yatırım aracı olarak günümüzde en güvenilir kabul edilen araçlardandır. Diğer yatırım araçlarından daha az risk taşıdığı düşünüldüğünden rağbet çoktur. Eskiden yastık altı yatırım aracı olarak bilinen altın, günümüzde borsa ve forex piyasasında yatırımcıların en çok tercih ettiği enstrümanlar arasındadır.

Takı ve mücevherlerin yapımında en çok tercih edilen maddedir. Günümüzde evliliklerin ve çeşitli eğlencelerin vazgeçilmezidir. En başta bilezik olmak üzere yüzüklerde, kolyelerde, küpelerde kullanılır.

Altının meşhur olmayan kullanım alanı, ilaç sektörüdür. Altının, elektron mikroskoplarda çeşitli kullanımları bulunur.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yiyeceklerin üzerine süsleme amacıyla altın serpilir. Bu konuda en meşhur ülke Hindistan’dır. Hatta ülkenin bazı içeceklerinde bile küçük altın parçaları bulunur.

Endüstri alanında altın yaygın olarak kullanılmaktadır. Paslanmanın azalması için CD üretiminde, buzlanmayı önlemek için uçakların kokpit camlarında, koruyucu amacıyla bazı uydularda ve fotoğrafçılık alanında kullanılır.