Altın fiyatları bugün Gram çeyrek cumhuriyet altın fiyatları ne kadar Kapalıçarşı son dakika fiyatlarındaki gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz. Peki çeyrek altın bugün ne kadar? Güncel altın fiyatları nasıl? Anlık altın fiyatlarında düşüş mü yaşanıyor? Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan bir madendir. Aynı zamanda, hem spot hem de forex piyasası gibi türev piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altın fiyatlarındaki değişiklikler; ons ve dolar kuruna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılıyor olması sebebiyle fiyatlarında da sürekli değişiklikler olmaktadır. Örneğin işçiliği, el emeği yüksek olan altın ürünleri hediyelik olarak kullanılırken daha küçük boyutlarda ve işçiliği az olanları yatırım aracı olarak kullanılmaktadır. Peki gram altın kaç TL oldu? Gram altın 161,6027 liradan alınırken, 161,6959 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 257,8960 liradan alınırken 263,7312 liradan satılıyor. Yarım altın da 514,1802'den alınırken 527,4624 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1.066,0000 liradan alınıp 1.078,0000 liradan alıcı buluyor. İşte merak edilen Altın fiyatları bugün Gram çeyrek cumhuriyet altın fiyatları ne kadar Kapalıçarşı son dakika!

GRAM ALTIN NE KADAR?

161,6027 liradan alınırken, 161,6959 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 257,8960 liradan alınırken 263,7312 liradan satılıyor. Yarım altın da 514,1802'den alınırken 527,4624 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1.066,0000 liradan alınıp 1.078,0000 liradan alıcı buluyor.

Altının gram fiyatında 170-175 lira seviyeleri görülebilir

ALB Forex Altın ve Emtia Piyasaları Müdürü Volkan Kuğucuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altına dolardaki zayıflık nedeniyle bir talep olduğunu belirterek, ocak ayında ons altın ve gram altının yatırımcılarını güldürdüğünü kaydetti. Kuğucuk, genelde her yılın ilk ayında altının iyi performans sergilediğini ifade ederek, bundan sonraki süreçte fonların, merkez bankalarının ve yatırımcıların altına olan taleplerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını dile getirdi.

Altının gram fiyatının kısa vadede ve en kötü senaryoda 152 liraya kadar gerileyebileceğini bildiren Kuğucuk, yükseliş hareketinde ise 170-175 lira seviyelerinin görülebileceğini kaydetti. Kuğucuk, bu yıl içinde emtia fiyatlarında yukarı yönlü hareketin sürmesi ve beraberinde jeopolitik ve siyasi risklerin devam etmesi durumda ons altın fiyatının zaman zaman yükseliş trendleri içinde yer alacağını belirterek, "Orta ve daha uzun vadede bakıldığında yukarı hareketlerde 1.400-1.450 dolar var buralar aşılırsa 1.500 dolarlı seviyeler olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Gram altının yıl içerisinde 180 liranın üzerinin görülmesi sürpriz olmaz"

Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan da ocak ayında dolar kurunun gerilediğini ve altının gram fiyatındaki yükselişin daha çok ons altın fiyatındaki değer kazançlarıyla ilgili olduğunu söyledi. Ocak ayında, doların diğer majör para birimlerindeki güçlenmeye bağlı olarak zayıflamasının ons altın fiyatının yükselmesine sebep olduğunu belirten Erkan, "Bu süre içerisinde tahvil faizleri, hisse senetleri ve para birimlerinin farklı farklı parametreleri fiyatladığını, küresel ekonomik büyüme ve ABD'de enflasyonun yukarıya dönmekte olduğunu fiyatlayan ABD tahvil faizlerine doların ayak uyduramadığını gördük. Altının, bu dönemde hisse senetleri veya tahvil faizleri ile olan ilişkisi zayıflayarak dolar ile ters korele bir görüntü içerisinde olduğu görülmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Erkan, altın fiyatları açısından doların değerini belirleyecek olan gelişmelerin büyük önem arz ettiğini ifade ederek, bu yüzden ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yakından izlediği enflasyon göstergeleri ile ücretlerdeki seyrin dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledi.

ALTIN PİYASASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan bir madendir. Aynı zamanda, hem spot hem de forex piyasası gibi türev piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir:

1-Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep

2-Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri

3-Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri

6- Merkez bankalarının para politikaları

7-Reel faiz hadleri

8-Enflasyon oranları

9-Dünya ekonomilerinin büyüme hızları

10-Altın üreticilerinin hedging işlemleri

11-Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı

12-Spekülatif amaçlı işlemler

13-ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeri

ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR?

Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.

Buralarda altın bulmak daha zorlu bir iştir. Örneğin: 10 gramlık bir altın bulmak bazen tonlarca ağırlığındaki kayaları parçalamak gerekliliğini ortaya çıkartır. Geçmişten günümüze sürekli gelişerek süregelen altın kullanım alanları para olarak altın kullanımı, mücevher olarak altın kullanımı, yiyecek ve içecek olarak altın kullanımı, yatırım aracı olarak altın kullanımı, ilaç olarak altın kullanımı ve endüstriyel alanda altın kullanımı olmaktadır. M.Ö 550 yılında ilk defa Mısırlılar tarafından para olarak kullanılan altın şimdilerde ise sadece yatırım amaçlı kullanılmaktadır. Ayarı ve türü bakımından özellikle ülkemizin değerli takılarından olmayı başarmış ve Türk düğünlerinin vazgeçilmezi haline gelmiştir.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN NEDİR?

Altın günümüzde takı olarak kullanılmaktan ziyade bir yatırım aracı olarak görülmektedir. Kimi zaman getirisi çok olabilir kimi zaman da yatırımcılarını çok üzer. Önceleri sadece sarı renklerde kullanılırken; şimdilerde beyazı ve kırmızısı gibi çeşitleri bulunur ve bu türleriyle takılara ayrı bir güzellik katar. Altının geçmişinin M.Ö 3000’li yıllara ve Eski Mısır’a dayandığı bilinmektedir. Bu kadar eski zamanlarda kullanılmaları ve sık tercih edilmeleri, kolay işlenebilmesi ve çokça bulunmasına bağlıdır.

Günümüzde altın fiyatları, piyasaları oldukça ilgilendirir çünkü üzerine en çok yatırım yapılan araçlardan bir tanesidir. Dolar fiyatının değişikliği de altın fiyatını dolaylı olarak etkilemektedir.

Bununla beraber rağbetin çok olması, piyasadaki altın azlığı gibi durumlar da altının fiyatını dolaylı olarak etkilemektedir. Şimdilerde yatırım aracı olarak kullanılan altın geçmiş zamanlarda para olarak kullanılmaktaydı. Bunlar dışında altın birçok endüstriyel alanda da tercih edilmektedir.