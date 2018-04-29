Altın fiyatları bugün Gram ve çeyrek altın ne kadar 29 Nisan Kapalıçarşı son dakika fiyatları! Yatırımcısının dikkatini çeken altın fiyatlarında son durum ne oldu? Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. 29 Nisan Pazar günü gram altın 171,93 liradan alınırken 172,04 liradan satılıyor. Çeyrek altın 275,40 lira alınırken 281,63 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını 1.126,00 liradan alınıp 1.138,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN VE GRAM ALTIN NE KADAR?

29 Nisan Pazar günü gram altın 171,93 liradan alınırken 172,04 liradan satılıyor. Çeyrek altın 275,40 lira alınırken 281,63 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTININDA SON DURUM

Cumhuriyet altını 1.126,00 liradan alınıp 1.138,00 liradan satılıyor.

Altın fiyatları seçim sürecini nasıl geçirir?

Altın fiyatları seçim sürecinde geniş bant aralığında kalmaya devam edebilir...

ABD tahvil faizlerinin %3 seviyesinin üzerine yükselmesi ve dolar endeksinin güçlenmesi küresel piyasalarda altının ons fiyatını baskı altında bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın korumacı tavrı da piyasalarda belirsizliğe neden olduğundan piyasa oyuncuların dolar pozisyonu aldığını söyleyebiliriz.

Diğer yandan ABD’nin Rusya-Kuzey Kore ve Çin ülkeleriyle jeopolitik risk endişelerini artıran açıklamalar, yerini ılımlı açıklamalara bıraktı.

Jeopolitik risk endişelerinin azalması altının ons fiyatında yaşanan düşüşlerde etkili oldu.

Altının ons fiyatı, 1.360 dolar seviyesinden 1.315 dolar seviyesine kadar geriledi.

Küresel piyasalarda doların güçlenmesi devam ederse düşüşler 1.290 dolar seviyesine kadar devam edebilir.

Ancak 1.315 dolar seviyesinin şimdilik güçlü bir destek seviyesi olduğunu belirtmek isterim.

Çünkü bu seviyelerden tekrar tepki alımları gelebilir!

Ben altının ons fiyatının 1.330 dolar seviyesinin altındaki seviyeleri, yatırımcısına iyi bir alım fırsatı verdiğini düşünüyorum.

Çünkü altının ons fiyatı yükseliş trendine geçerse ilk hedef seviyesinin 1.450 dolar seviyesi olduğunu öngörüyorum.

FOMC üyelerinin FED’in faiz artırım konusunda görüş ayrılığında olması, Ticaret Savaşlarının ABD ekonomisini olumsuz yönde etkileyeceği beklentisi, ABD-İran arasında yeni gerginliklerin başlayabileceği beklentileri öngörümü destekliyor olabilir.

Ondan sebep altının ons fiyatında 1.290 dolar seviyesini dip, 1.450 dolar seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğim.

Altının ons fiyatı, kısa vadede kademeli olarak 1.315-1.303-1.290 dolar seviyelerini destek, 1.330-1.350-1.380 ve 1.450 dolar seviyelerini direnç seviyesi olarak belirleyebilir.

Doların küresel piyasalarda değer kazanması gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kayıplarına neden oldu.

Yurtiçi piyasalarda döviz kurlarında yaşanan agresif yükselişler, altının gram fiyatını olumlu yönde etkiledi.

Dolar/TL kurunun 4,19 lira, altının ons fiyatının ise 1.360 dolar seviyesine yükselmesi altının gram fiyatının 182 liraya yükselmesine neden oldu.

Altının gram fiyatında yükselişe neden olan tek faktörün dolar/TL kuru olduğunu gözlemledik.

Jeopolitik risk endişelerinin azalması ve erken seçim kararının alınması piyasalarda iyimserliğe neden oldu.

Yurtiçi piyasalarda döviz kurlarında tansiyonun düşmesi beraberinde altının gram fiyatında düşüşlere neden oldu.

Altının gram fiyatı 182 lira seviyesinden 171,50 lira seviyesine kadar geriledi.

Dolar/TL kuru ve altının ons fiyatında düşüşlerin aynı döneme denk gelmesi altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğini söyleyebilirim.

Bence altının gram fiyatını seçim süreci ve seçim sonrası olmak üzere iki ayrı zamanda değerlendirmek gerek.

Seçim süreci:

Altının gram fiyatı seçim sürecinde dışsal etkenlerden dolayı geniş bant aralığında işlemler gerçekleştirmeye devam edebilir.

Teknik olarak seçim sürecinde altının gram fiyatının 170-180 Lira aralığında işlemler gerçekleştirmesini bekliyorum.

Seçim sonrası siyasi istikrarın devamı halinde döviz ve altın fiyatlarında sert düşüşler görebiliriz.

Özellikle dolar/TL kuru, düşüş trendine girerse altının gram fiyatı 165 Lira seviyesine kadar gerileyebilir.

Ancak orta vadede altının hem ons hem de gram fiyatında yükselişlerin devam edeceğini anımsatmak isterim...

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

ALTIN NEDİR?

Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuşak olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve bu özelliği, tarih boyunca farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur. Günümüzde ise altın, kullanım alanı oldukça geniş olan değerli metaller arasında yer almaktadır.

Kimyada Au sembolü ile gösterilen altının atom sayısı 79 ve atom ağırlığı 196,9’dur. Sembolü, Latincede parlayan anlamına gelen Aurum‘dan gelmektedir. Erime sıcaklığı 1064°C’dir. Periyodik cetvelin IB grubunda yer almaktadır. Isıyı ve elektriği ile iletmektedir. Elektrokimyasal anlamda bir soy metaldir; ama yansız değildir.

Altın sıcaklık fark etmeksizin havadan etkilenmemektedir. Klor ve bromla tepkimeye girmekte, cıvayla çözünmektedir. Asitlerden ise etkilenmemektedir. Buna karşın kral suyu olarak adlandırılan hidroklorik ve nitrik asit karışımında çözünmektedir.

Altın Ayarı Nedir?

Altın Ayarı Nedir?Altının saflık derecesini yansıtan tanımlamalara; Türkiye’de ayar, dünyada ise karat (kırat) denmektedir. Altının yumuşak bir element olması sebebiyle mücevhercilikte kullanımı zordur. Yüzük, takı setleri gibi işçiliğin yüksek olduğu ürünlerde, altın saflığı değiştirilir. Sonucunda da ayar dediğimiz kavram oluşur.

Saf altın için 24 ayar tanımı yapılırken, doğada %100 saflıkta altın yoktur. Bu nedenle saf altın için %99,99 veya %99,95 saflıkta olduğunu bilmelisiniz. Kuyumculukta duyacağınız bir diğer kavram da bu aşamada ortaya çıkmaktadır. Has altın için binde ifadesi kullanılır ve buna milyem denir. Milyem; alaşım içerisindeki altın miktarının binde oranını tanımlamaktadır. Yani saf altın, 999,99 veya 999,95 milyemdir.

22 ayar altın ise 916 milyemdir ve yüzde 91,6 saflıktadır. Genellikle bilezik yapımında kullanılır ve yumuşaktır. 18 ayar altın ise yüzde 75 saflıktadır ve alyanslarda kullanılır. 14 ayar altın en sert olanıdır ve yüzde 75 saflıktadır. Kuyumcularda görülen takıların hemen hepsi 14 ayar altından üretilmektedir.

Altın Nasıl Bulunur? Altının Elde Edilişi

Altın Nasıl Elde Edilir? Altın MadeniTahmini olarak yer kürenin binde 1 milyondan birini altın oluşturmaktadır. Genel olarak, kuvars kayalıklar altın damlası içermektedir. Aynı zamanda volkanik kuvarslarda, denizin dibindeki yer kabukta ve yeryüzünde altın bulunması mümkündür. Günümüzde altın arama teknikleri; uzaktan, yer üstü ve yer altı olmak üzere 3 şekilde yapılmaktadır. Bu aşamaların hepsi, birbirini tamamlayıcı özelliğe sahiptir ve bu nedenle birlikte kullanılırlar.

Altının doğada bulunması için önce uzaktan algılama yapılarak hedef alanlar belirlenmektedir. Bunun için uydu fotoğrafları ile yeryüzündeki cevher içerebilecek kayalar, fay hatları ve kuşaklar işaretlenir. Ardından yer üstü aramalarına geçilir. Yer üstü aramaların başarısı için hedef alanların belirlenmesi oldukça önemlidir. Hedeflerin daraltılması için de jeokimyasal örneklemeler yapılmaktadır. Bu işlem için; dere kumları, toprak, kaya, su ve bitki örnekleri alınır. Aynı zamanda bölgedeki cevherleşme cinsi de analiz edilir.

Yer üstü aramaların ardından yer altı aramalara geçilir ve hedef alan sondaj ile kontrol edilir. Bu aşamayla birlikte cevher yapısı, tenörü ve miktarı belirlenir. İşte bu aşamada altın madeni olup olmadığı ortaya çıkmaktadır. Eğer bulunan maden altın yatağı ise açık veya kapalı ocak yöntemleri kullanılarak çıkarma işlemine geçilir. Hangi yöntemle çıkarılacağı ise cevherin yapısına, derinliğine, dağılımına ve tenörüne göre değişiklik göstermektedir.

Türkiye’nin Madenleri ve Çıkarıldıkları Yerler

Damar şeklinde cevherleşmenin söz konusu olduğu ve 1 tonda yaklaşık 10 gram altın içeren yataklar, kapalı ocak yöntemiyle çıkarılır. Düşük tenörlü ve etrafa saçılmış yataklarda ise açık ocak yöntemi tercih edilmektedir. Ek olarak, kayaç içerisindeki altın taneleri gözle görülebiliyorsa siyanür kullanmadan gravimetrik yöntemle zenginleştirilir. Eğer gözle görülmüyorsa siyanür mecburen kullanılmaktadır.

Altın içeren cevherler, parçaları öğütme değirmenlerinde hamur haline getirilmektedir. Elde edilen hamur içinde bulunan altın taneleri dağınık haldedir. Altın burada malgama tekniği ile ayrılır. Malgamalama işlemi uygulanan hamurun, konsantresi artırılır ve seyreltik sodyum siyanür çözeltisiyle işlenmesi sağlanır. Böylece altın ve sodyum siyanür reaksiyona girer, bileşik halini alır. Bileşik içindeki altınının çökmesi sağlanır ve çökelti içinden altın, gümüş dışındaki tüm maddeler alınır. Gümüş ise nitrik asit ile sülfürik asit etkileşmesiyle beraber çözünür ve elde altın kalır.

Bilinmesi gereken bir diğer nokta ise altın cevherlerinin tek başına bulunmadıklarıdır. Yandaşlar içerisinde dağılmış halde bulunan altın cevheri, siyanür liçi ile çözündürülür. Bu sırada solüsyona geçen altın iyonları aktif karbon üzerine absorbe ettirilir ve solüsyondan sıyrılır. Bu işleme malgama tekniği denir. Bu şekilde oluşan altın iyonları, elektro kazanım adı verilen yöntemle katı forma dönüştürülür. Katı forma dönüştürülen altın ise yeniden ergitilir ve ingot denen kalıplara dökülür. Sonucunda külçe altın üretilmiş olunur.

Altının Kullanım Alanları Nelerdir?

Altının Kullanım Alanları Nelerdir?Geçmiş tarihlerde direkt para olarak kullanılmış ve bu kullanımı yüzyıllarca sürmüştür. Son yüzyıllarda ise sadece kağıt paranın değerini yükseltmek amacıyla kullanılmış ama altının bu alandaki kullanımı artık son bulmuştur. Gündelik hayatta artık para olarak kullanılmayan altın, para ile satın alınır hale gelmiştir. Altının diğer kullanım alanları şunlardır:

Yatırım aracı olarak günümüzde en güvenilir kabul edilen araçlardandır. Diğer yatırım araçlarından daha az risk taşıdığı düşünüldüğünden rağbet çoktur. Eskiden yastık altı yatırım aracı olarak bilinen altın, günümüzde borsa ve forex piyasasında yatırımcıların en çok tercih ettiği enstrümanlar arasındadır.

Takı ve mücevherlerin yapımında en çok tercih edilen maddedir. Günümüzde evliliklerin ve çeşitli eğlencelerin vazgeçilmezidir. En başta bilezik olmak üzere yüzüklerde, kolyelerde, küpelerde kullanılır.

Altının meşhur olmayan kullanım alanı, ilaç sektörüdür. Altının, elektron mikroskoplarda çeşitli kullanımları bulunur.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yiyeceklerin üzerine süsleme amacıyla altın serpilir. Bu konuda en meşhur ülke Hindistan’dır. Hatta ülkenin bazı içeceklerinde bile küçük altın parçaları bulunur.

Endüstri alanında altın yaygın olarak kullanılmaktadır. Paslanmanın azalması için CD üretiminde, buzlanmayı önlemek için uçakların kokpit camlarında, koruyucu amacıyla bazı uydularda ve fotoğrafçılık alanında kullanılır.