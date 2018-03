14 Mart Çeyrek ve gram altın ne kadar Kapalıçarşı altın fiyatları bugün kaç TL

Altın fiyatları ile ilgili günün ilk rakamları açıklandı. 14 MaÇeyrek altın ne kadar ? Güncel altın fiyatları , gram altın ne kadar ? 14 Mart İstanbul Kapalıçarşı altın fiyatları bugün kaç liradan işlem görüyor? Gram altın 164,7 lira, çeyrek altın 270 lira ve Cumhuriyet altını 1.103 liradan işlem görüyor. Toplumun değerleri, adetleri ve alışkanlıklarının ortak paydasına kültür denir. Ülkemizin kültüründe de altının yeri ve değeri oldukça fazladır. Gerek birikim yapmak için birinci tercih olması gerekse evlenen yuva kuran çiftlere hediye olarak nitelendirilen altın herkes için önemlidir. Bu yüzden bireyler altın piyasalarındaki son dakika gelişmelerini sürekli takip ederler. Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 164,7 lira seviyelerinde dengelendi. Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü yüzde 1,06 değer kazancıyla 165,2 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 164,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 270 lira, Cumhuriyet altını da 1.103 liradan satılıyor. İşte altın fiyatları ile ilgili günün ilk rakamları



Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.320 dolardan işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD'de dün açıklanan şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,2 ile beklentileri karşıladığını kaydetti.



Memiş, gelecek hafta ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, "Altın fiyatlarında bu hafta yaşanan yükselişler kalıcı olmayabilir. Çünkü Fed'in faiz artırıma gideceğini, altın fiyatlarının baskı altında kalacağını tahmin ediyoruz. Bugün altının ons fiyatının 1.324-1.334 dolar aralığında işlemler gerçekleştirmesini bekliyoruz." dedi.



Dolar kurundan destek alan altının gram fiyatının dün 165 lira seviyesinin üzerini test ettiğini anımsatan Memiş, "Altının gram fiyatında 165 lira seviyesi güçlü bir direnç seviyesi olduğundan yükselişler yatırımcısına satış fırsatı veriyor olabilir. Özellikle bugünden itibaren dolar/TL'de beklediğimiz kar satışları, altının gram fiyatında düşüşlerin hız kazanmasına neden olabilir. Bu sebeple dolar kurunu yakından takip etmekte fayda var." diye konuştu.



Memiş, altının gram fiyatının 165 liranın üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi durumunda 167 liraya kadar çıkabileceğini, geri çekilmelerde ise 163 liraya kadar gerileyebileceğini dile getirdi.

Altın Fiyatları





Altın Alış Satış % Saat Altın (gr) 162,98 163,03 % -0,29 10:27 Bilezik (22 Ayar) 148,12 148,22 % 0,00 17:26 Altın Ons 1.319 1.319 % -0,29 10:34 Has Altın Gram 162,41 162,53 % 0,00 17:26 Altın KG-Dolar 42.211 42.217 % -0,27 10:19 Altın KG-Euro 34.257 34.273 % -0,48 17:25 Cumhuriyet Altını 1.070,00 1.082,00 % -0,18 17:25 Tam Altın 1.071,89 1.098,68 % 0,18 17:26 Yarım Altın 518,08 531,46 % 0,18 17:26 Çeyrek Altın 259,85 265,73 % 0,18 17:26





GRAM ALTIN NE KADAR?

163,20 liradan alınırken, 163,24 liradan satılıyor



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 259,85 liradan alınırken 265,73 liradan satılıyor. Yarım altın da 518,08'dan alınırken 531,46 liradan satılıyor.



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1070,00 liradan alınıp 1082,00 liradan alıcı buluyor.



ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.









DOLAR NE KADAR?



Dün küresel piyasalarda doların diğer para birimlerine karşı değer kazanması ve yurt içinde cari işlemler açığı verisinin 7,1 milyar dolarla beklentileri aşmasının etkisiyle 3,8512 ile bu yılın en yüksek seviyesine çıkan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,86 artışla 3,8436'dan tamamladı.



Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,13 azalışla 3,8365 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,18 değer kaybıyla 4,7339'dan, sterlin/TL de yüzde 0,26 azalışla 5,3330'dan alıcı buluyor.



Dolar endeksi, ABD'de Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin, araştırmasını tamamlaması ve yayımladığı raporda, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim ekibi ile Rusya arasında gizli bir iş birliği olduğuna yönelik kanıt bulunamadığını açıklaması sonrası sınırlı yükselişle 90'ın üzerinde dengelendi.



Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği 5 yıllık tahvil ihalesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ile siyasi gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,8550 seviyesinin direnç, 3,80'in destek konumunda olduğunu kaydetti.

Altın nedir?



Tabiatta serbest olarak bulunan yumuşak, parlak sarı renkte üstün işleme kabiliyeti olan kıymetli bir metaldir. Simgesi: Au.'dur. Altına genellikle tabiatta alüvyonlu yataklarda kumla karışmış parçacıklar ve kuvars kayalar içersinde dağılmış ince damarlar arasında rastlanır.



Tabiatta bulunan bir bileşiği de «silvanit» adı ile bilinen gümüş ve altın tellurur (Au, Ag Te2)'dur. Deniz suyunda ince parçacıklar halinde bir miktar altın bulunur. Altın, üç şekilde elde edilir: 1. Kuvvetli su akımlarıyla, 2. Civa ile malgama yapılarak, 3. Siyanürleşme metoduyla.



Saflık derecesi «ayar» veya «kırat» olarak kabul edilir. Ayar, «mihenk taşı» adı verilen silisli bir taşla yüzde 10-15 hata ile tayin edilebilir. Altının yıllık ortalama çıkarımı 1.000 tondur. Güney Afrika Birliği en çok altın çıkaran ülkedir. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, tabiatta serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ikçağlardan beri ilgisini çekmiştir.







Tarihi



Tarihte bilinen kayıtlara göre Mısır hükümdarları zamanında M.Ö. 3200 yıllarında, altın darphanelerde eşit boyda çubuklar halinde çekilerek para olarak kullanıldı. Peru’da M.Ö. 2000 yılına ait altın zinet eşyaları kalıntılarına rastlanmış olup, Amerika Kıtasındaki Aztekler ve Inkaların da altına tutkun oldukları bilinmektedir. Altına önem verenler arasında; Yunanlılar, İranlılar, Makedonyalılar, Asuriler, Sümerler ve Lidyalıları saymak yerinde olur.



M.Ö. 550 yıllarında ise Lidya Kralı Krezos, altını para olarak (sikke) bastırmış ve altının para olarak basılması ile de ticaret artmıştır. Şehirler zenginleşmiş ve dünya yeni bir refah devresine girmiştir. türk boylarında İskit ve Sormatların (M.Ö. 1000) milli kahramanları konu alan altın toka yapımında ileri oldukları bilinmektedir. Dördüncü ve dokuzuncu yüzyıl aralarında ise altın kase, vazo işçiliğinde en güzel örnekleri vermişlerdir. Bu eserlerden bir kısmı New York, Morgan kolleksiyonunda teşhir edilmektedir. Türkler müslümanlığı kabul ettikten sonra altından eşya yapımını azaltmışlardır. Altın eşyayı sadece süs olarak kullanmışlardır.



Bulunuşu



Altın, dünyanın geniş bir bölümünde düşük konsantrasyonlarda bulunur. Yer küresinin tahminen 0,001 ppm (milyonda bir)ini teşkil eder. Kalaverit (Au2Te4), silvanit (Au2Ag2Te6) ve krennerit (Au8Te6) mineralleri olduğu gibi bakır ve kurşun minerallerinde de eser miktarları bulunabilir. Volkanik kuvarsların içinde, akarsuların kumlu yataklarında toz ve külçe halinde bulunur.



Elde edilişi



Altın cevherleri, "metalik altın ihtiva eden cevherler" ve "bileşikleri halinde altın ihtiva eden cevherler" olarak sınıflandırılır. Metalik altın ihtiva eden cevherlerden altın elde etmek için altın ihtiva eden küçük kuvars parçaları öğütme değirmenlerinde hamur haline getirilir. Bu hamur içinde altın tanecikleri kolloidal halde dağılır.



Buradaki ürün malgama tekniği ile ayrıştırılır. Malgamalanmış hamurun konsantrasyonu artırılarak çok seyreltik sodyum siyanür çözeltisiyle işlenir. Sodyum siyanür altın ile reaksiyona girerek kompleks bileşik meydana getirir:4Au+8NaCN+2H2O+O2 ® 4NaAu(CN)2+4NaOH Kompleks bileşikteki altın metalik çinko ile çöktürülür: 2Na+Au (CN)2+Zn ® 2Au+Na2Zn(CN)4



Bu çökeltideki altın ve gümüş dışındaki maddeler, Kal metoduyla alınır. Gümüş de nitrik ve sülfürik asit etkisiyle çözülerek geriye saf altın kalır. Bileşikleri: Altın bileşiklerinde +1 ve +3 değerlikli halde bulunur. bütün bileşiklerinden kolayca metalik hale indirgenebilir. Altının, AuCl, Au2S, AuCN gibi +1 değerlikli bileşikleri sulu çözeltilerde kararsız olup, +3 değere yükseltgenir veya metalik hale indirgenir. Bununla beraber sodyum ve potasyum siyanür ile verdiği kompleks tuzlarının sulu çözeltileri hazırlanabilir ve endüstride özellikle kaplamacılıkta kullanılır. Organik tuzları da bilinmekte olup kararsızdırlar. Altının +3 değerlikli bileşikleri genellikle kararlıdır.



AuCl3 su, alkol ve eterde çözünür, fotoğrafçılıkta ve kaplamada kullanılır. AuBr3 alkol ve eterde çözünür. Bazı kimyasal analizlerde kullanılır. Altın hidroksit, Au(OH)3, ışığa karşı hassas kahverengi bir tozdur. Suda çözünmez, hidroklorik asit ve diğer asitlerde çözünür. Yaldız yapımı ve kaplamacılıkta kullanılır. Altının organik bileşikleri genellikle dialkil tuzlarıdır. Bu tuzlar R2AuX şeklindedir. Burada r organik molekül X ise halojen, kükürt, azot veya oksijendir. Kullanılışı: Bugüne kadar yeryüzünden çıkarılan bütün altının yarıdan fazlası hükümetlerin ve merkez bankalarının elindedir. Gerek her ülkede kağıt para emisyonunun güvencesi olarak, gerek milletlerarası bir ödeme aracı olarak eskiden beri büyük ehemmiyet taşıyan altın, metalle çalışan zanaatçıların gözünde de değerini korumaktadır.



Kuyumculukta altının genellikle gümüşlü, palladyumlu, bakırlı veya platinli alaşımları çok kullanılır. Elektrik iletkenliği yüksek (bakırın yaklaşık %70’i oranında) olan ve kolayca kimyasal tepkimelere girmeyen altın en çok elektrik ve elektronik sanayilerde bağlantıların,terminallerin, baskı devrelerinin, transistörlerin ve yazı iletken sistemlerin kaplanmasında kullanılır. Üstüne düşen kızılötesi ışınların yaklaşık yüzde 98’ini yansıtarak geri çevirebilen ince altın levhalar, uzay elbiselerinin başlığındaki göz deliklerinde zararlı ışınlardan korunmayı ve sun’i uyduların yüzeylerinde sıcaklığın denetlenebilmesini sağlar.



Büyük büro binalarının pencerelerinde de gene ince levhalar halinde altın kullanılması, yalnız estetik açısından değil, bu yansıtıcı yüzeyin çevreyle ısı alış-verişini büyük ölçüde azaltmasından kaynaklanır. Lal camlara parlak kırmızı rengini veren, camsı kütlenin içinde kolloidal halinde dağılmış olan çok az miktardaki altındır. Alaşımları: Altının bazı özelliklerini (kullanış gayesine göre) değiştirmek için çeşitli alaşımları yapılır. Altın-gümüş alaşımları: % 75 altın, % 25 gümüş alaşımı yeşil renkte olup mücevher yapımında kullanılır. % 40 altın % 60 gümüş alaşımı beyaz renkte ve serttir. Altın-nikel alaşımı: Mücevher yapımında kullanılan beyaz altının esasını teşkil eder. Bu alaşımda % 80 altın, % 16 nikel, % 3 çinko ve % 1 bakır kullanılır. Altın-bakır alaşımı: Para basımında yaygın olarak kullanılır.



Kolayca işlenebilir. Altın-palladyum alaşımı: Kolayca işlenebilir. En fazla sertlik gösterenler % 60-65 palladyum ihtiva edenlerdir. Düşük sıcaklıklardaki yüksek direnci sebebiyle potansiyometre yapımında kullanılır. Altın ayarı: Altının kimyadaki saflığı yüzde ile, mücevhercilikteki saflığı ise karat veya ayar terimleriyle ifade edilir. Buna göre 24 ayar (veya karat) altın % 100 saf altını, 22 ayar ise % 91, 6 saf altını ifade etmektedir. 22 ayar altının % 8,4’ü diğer metaller ile tamamlanmıştır. Altına gümüşün ilavesi yeşilimsi, nikel ve platinin ilavesi beyaz, çinkonun ilavesi sarı ve bakır ilavesi de bakır miktarına göre sarıdan kırmızıya kadar değişen renkler kazandırır.



Altın metallerin en yumuşağı ve en kolay biçimlendirilebilenidir. 10 gr altın dövülerek 11 m2’lik ince bir levha veya çekilerek 570 m uzunluğunda ince bir tel elde edilebilir. En rahat çalışılabilen metal olarak kalemle işlenerek, kakılarak, dövülerek, oyularak, kabartılarak, dökülerek varak haline getirilip ahşap, metal, deri ve parşömen gibi başka eşyaları kaplamada da kullanılmıştır. Altın standardı: Standart para biriminin, belirli bir ağırlıkta altın olarak kabul edildiği veya para değerinin belli ağırlıkta altının değerine denk tutulduğu para sistemi. Ülke içinde altın standardının benimsenmesi, milletlerarası seviyede de altın standardının uygulanması sonucunu getirir.



Altın standardında ya altın sikkeler kanuni olarak para dolaşımına girer veya kağıt para, istendiğinde sabit bir fiyatla altına çevrilebilir. Hiçbir ülkede altın standardı uygulanmasa da milletlerarası seviyede altın standardı sistemi yürürlükte kalabilir. Bu durumda, ya altının kendisi veya sabit fiyat üzerinden altına çevrilebilen bir para birimi milletlerarası ödeme aracı olarak kullanılır. Bu sistemde, ülkeler arasındaki döviz kurları sabittir. döviz kurları, altının bir ülkeden ötekine taşınma maliyetini aşarak sabit altın paritesinin üzerine çıkar veya altına düşerse, kurlar resmi seviyeye dönünceye kadar, ülkeden ülkeye büyük miktarlarda altın sikke ve külçe giriş veya çıkışı gerçekleşir.



Altın standardı ilk defa 1821’de İngiltere'de kondu. Birçok devre geçirdikten sonra 1937’ye gelindiğinde tam altın standardını sürdüren hiçbir ülke kaldı. İkinci Dünya Harbi sonrasında, döviz kurlarının ekseriya dolara veya altına göre ayarlandığı bir sisteme geçildi. 1958’de yeniden bir tür altın standardı sistemine dönüldü. Buna göre, önde gelen Avrupa ülkeleri milletlerarası ödemelerde kendi paralarının altına veya dolara serbestçe çevrilebilirliğini garanti ediyorlardı. Milli seviyede altın standardına dönüş ise hiç görülmedi.



Altın suyu



Kral suyu olarak da bilinir. Hacimce bir birim derişik nitrik asit ile üç birim derişik hidroklorik asitten oluşan karışımdan meydana gelir. Bu karışım altını çözebildiğinden altın suyu adı verilmiştir. Altın suyu veya kral soyu kimyasal çözme işlemlerinde bazı demir cevherlerini, fosfatlı kayaçları, curufları, nikel-krom alaşımlarını, antimonu, selenyumu ve civa, arsenik, kurşun ve kobalt sülfürleri, çözünürlüğü az olan sülfürleri çözmek için kullanılır.



1. Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 1064 c'de ergiyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer, simgesi au; niteliği iyi olan, üstün nitelikte olan, değerli.

2. Altından yapılmış, zerrin.

3. Altından yapılmış sikke.



Cümle içinde kullanımı



Altın çok eski zamanlardan beri para basımında kullanılmaktadır.



Altın kelimesinin ingilizcesi



adj. golden

n. gold, malleable precious yellow metal, coins made of gold

ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR?

Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.