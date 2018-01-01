Altın fiyatları bugün ne kadar 1 Ocak Çeyrek ve gram altın kaç (lira) TL oldu

Altın fiyatları bugünlerde yükselişte! 1 Ocak 2018 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yatırımcı "Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? Altın ne kadar oldu? İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise gram altın kaç lira?" Güncel altındaki yükseliş sürerken altın yatırımcısı altın fiyatları konusunda anlık olarak araştırmalarını sürdürüyor. 1 Ocak Pazartesi 2018 güncel altın fiyatları ile ilgili merak edilen tüm ayrıntıları bu haberimiz üzerinden derledik. Alınan son bilgilere göre yeni yılın ilk günü altın bu sabah saatlerinde yükselmeye devam ediyor. Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. 1 Ocak’ta altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu. Altın 158-159 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İşte altın almayı planlayanların ve altın yatırımcısının merakla araştırdığı altın fiyatları...



Bugün çeyrek altının ve gram altının ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar, internet üzerinde "altın fiyatları" ve "çeyrek altın ne kadar" aramalarını artırdı. Bazı altın çeşitlerinin dünkü fiyatıyla bugünkü fiyatı arasında fark araştırılmaya devam ediliyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Yatırımcıların merakla takip ettikleri altın fiyatı bugün kaç liradan işlem görüyor? Yaşanan olayların ardından dalgalı bir kur seyreden altın Kapalıçarşı'da bugün kaç liradan işlem görüyor? İşte en güncel fiyatlar...



Kapalıçarşı'da 24 ayar has altının satışı 158,89 liradan alışı ise 158,73 liradan, çeyrek altın satışı 260,45 liradan alışı 254,10 liradan, yarım altın satışı 520,90 liradan alışı 508,19 liradan, tam altın satışı 1.067,13 liradan alışı 1.050,44 liradan, ata lira satışı 2.679,74 iradan alışı 2.622,13 liradan, 22 ayar bileziğin gramının satışı 145,70 alışı ise 144,70 liradan işlem görüyor.





GEÇTİĞİMİZ HAFTA ALTIN FİYATI NE KADAR DI?



Geçtiğimiz hafta altının gram fiyatı, yılın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 157,9 lira seviyesinde dengelenmişti. Dolar kurunun 2 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 değer kaybıyla 157,1 liradan tamamladı.



Gram altın, yılın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazancıyla 157,9 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 259 lira, Cumhuriyet altını 1.056 liradan satılmıştı. Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinden destek bulan altının ons fiyatı, 1.296 dolar ile son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü ve 1.295 dolar seviyesinde dengelenmişti.



Altın Fiyatları - 1 Ocak 2018





Altın Alış Satış % Saat Altın (gr) 158,81 158,85 % 1,07 00:00 Bilezik (22 Ayar) 144,93 145,04 % 0,00 13:01 Altın Ons 1.303 1.303 % 0,69 23:59 Has Altın Gram 158,92 159,04 % 0,00 13:01 Altın KG-Dolar 41.688 41.698 % 0,67 00:00 Altın KG-Euro 34.768 34.784 % 0,21 12:39 Cumhuriyet Altını 1.055,00 1.065,00 % 1,82 12:41 Tam Altın 1.048,85 1.075,08 % 1,00 13:01 Yarım Altın 506,95 520,05 % 1,00 13:01 Çeyrek Altın 254,27 260,02 % 1,00 13:01





GRAM ALTIN NE KADAR?



158,73 liradan alınırken, 158,89 liradan satılıyor



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Çeyrek altın ise 254,10 liradan alınırken 260,45 liradan satılıyor. Yarım altın da 508,19'dean alınırken 520,90 liradan satılıyor.



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?



Cumhuriyet altını ise 1053,90 liradan alınıp 1069,82 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1017,07 liradan alınırken 1049,63 liradan satılıyor.







ÇEYREK ALTIN NEDİR?



Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.



Cumhuriyet Altınları ve Çeyrek Altın



Altın denildiğinde ülkemizde akla ilk gelen altın çeşidi çeyrek altındır. İnsanların yatırım yapacağı zaman, düğün veya davete katılacağı zaman, kısacası altın hediye edilmesi gereken her toplumsal birleşmede insanların aklına ilk gelen altın çeşididir.

Peki, çeyrek altın neye denir? Çeyrek altının da içinde bulunduğu Cumhuriyet Altını hakkında bilmediğiniz ve öğrenmek istediğiniz tüm detayları bu yazıda bulabilirsiniz.



Cumhuriyet Altını Nedir?



Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni temsil eden, para yerine geçebilen ve üretme- basma yetkisi sadece Darphane kurumunda bulunan altın çeşididir.

Cumhuriyet Altını basma yetkisi sadece Darphane kurumundadır. Bunun yasal dayanağı; ‘1738 Sayılı TBMM Kararı ve 234 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ ile sağlanmıştır.



Cumhuriyet altını çeşitlerine bakacak olursak; 10 farklı çap ve ağırlıkta altın çeşidi bulunmaktadır. Cumhuriyet altınları, öncelikle sikke(kalın) ve ziynet(ince) olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Beşlik, ikibuçukluk, birlik, yarımlık ve çeyreklik olmak üzere beşer çeşitten oluşarak toplamda 10 farklı çap ve ağırlıktan üretilir. Cumhuriyet Altınlarının tüm bu çeşitleri 22 ayarda üretilmektedir. Bu sebeple fiyatları hesaplanırken 22 ayar altın fiyatlarından faydalanılır.



Çeyrek Altının Gramı Nedir?



Çeyrek altın Cumhuriyet altınının bir çeşididir. Çeyrek altın, genel olarak iki gruba ayrılmaktadır: sikke ve ziynet çeyrek altın. Halk arasında bunlara küçük altın da denmektedir.



Çeyrek sikke altın 1,804 gram iken; ziynet çeyrek altın 1,754 gramdır. Çeyrek sikke altının ziynet çeyrek altından farkı; sikke grubundaki altınların çaplarının daha küçük olması fakat kalınlığının ve ağırlıklarının daha fazla olmasıdır. Genelde toplumsal birleşmelerde hediye olarak taktığımız çeyrek altın ziynet grubundaki çeyrek altındır. Bu altınların bir yüzünde kaligrafik yazı ile ‘Türkiye Cumhuriyeti' ibaresi ile basıldığı tarih, diğer yüzünde ise Atatürk’ün resmi ve kenar süslemesi ile süslenmiştir. Kenarları ise eğiktir ve tırtıklıdır. Bu tırtıklar cumhuriyet altınlarının eğelenip eski bir dolandırıcılık yöntemi ile gramının hafifletilmemesi için yapılmıştır. Kenarları eğelenip törpülenmiş sarrafiye altınlarını almamaya dikkat ediniz.



YENİ HAFTANIN GÜNDEMİ: ENFLASYON



Yeni yılın ilk haftasında piyasalar enflasyon verisine odaklanacak. Piyasalar, yeni yılı enflasyon gündemiyle karşılıyor. Çarşamba günü açıklanacak TÜFE rakamları TL`nin seyri üzerinde belirleyici olacak. Kasımda yıllık bazda yüzde 12,98 ile 2003 yılı temel alınan endekste en yüksek seviyeye ulaşan enflasyonun, aralık itibarıyla 2018 ilk çeyreği boyunca aşağı yönlü hareket etmesi bekleniyor. Ancak 'tek hane' beklentisinin gerçekleşmemesi olası.



Yılı dolar karşısında toparlanarak tamamlayan Türk Lirası'nın seyri açısından kritik öneme sahip enflasyon verisi 3 Ocak Çarşamba günü saat 10:00'da açıklanacak.



Piyasaların hafta boyunca izleyeceği diğer veriler şöyle:



1 Ocak - TİM ihracat rakamları (11:00)

1 Ocak - İstanbul perakende fiyatları (12:00)

2 Ocak - İSO imalat sektörü PMI (10:00)

2 Ocak - Dış ticaret dengesi (10:00)

3 Ocak - Yİ-ÜFE (10:00)



Dışarıda izlenecek veriler şöyle:



2 Ocak - Euro Bölgesi, imalat sektörü PMI (12:00)

2 Ocak - ABD, imalat sektörü PMI (17:45)

3 Ocak - ABD, ISM imalat endeksi (18:00)

4 Ocak - Euro Bölgesi, hizmet sektörü PMI (12:00)

4 Ocak - ABD, hizmet sektörü PMI (17:45)

5 Ocak - Euro Bölgesi, ÜFE (13:00)

5 Ocak - Euro Bölgesi, TÜFE (13:00)

5 Ocak - ABD, tarım dışı istihdam (16:30)