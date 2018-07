Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ve gram altın fiyatları kaç liradan işlem görüyor? 26 Temmuz 2018 İstanbul Kapalıçarşı altın fiyatları kaç TL? Ekonomi uzmanları, altın piyasasının yükselişini Dolar üzerinden açıklarken, gram altının değerinde son durum nedir? sorusu döviz işlemlerini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Altının gramı güne yükselişle başladı! Gram altın 190,5 lira, çeyrek altın 313 lira ve Cumhuriyet altını 1.275 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,62 azalışla 191,40 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 313,00 lira, Cumhuriyet altını 1.281,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,62 düşüşle 191,40 liradan işlem gördü.Altın fiyatlarındaki son hareketlenmenin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Altının gram fiyatı dün 191 lira seviyesinde günü tamamlamıştı. İşte 26 Temmuz Perşembe günü altın fiyatları ile ilgili son gelişme



Altının gram fiyatı bugün güne 190 lira seviyesinde başladı. Altın fiyatlarındaki son durumun ardından;



Altının gramı güne yükselişle başladı! Gram altın 190,5 lira, çeyrek altın 313 lira ve Cumhuriyet altını 1.275 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 190,5 lira seviyelerinde dengelendi.



Dün, dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle yüzde 1,72 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 189,1 liradan tamamlamıştı.



Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 190,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 313 lira, Cumhuriyet altını da 1.275 liradan satılıyor.







Asya piyasalarında sınırlı da olsa satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise önceki kapanışa göre 0,2 düşüşle 1.229,2 dolardan işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, ticaret savaşı endişelerinin piyasaları etkilemeye devam ettiğini belirterek, altının ons fiyatının kısa süren düşüşlerin ardından dün toparlandığını ve yükseliş isteğinin kısa vadede devam edebileceğini kaydetti.



Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.237 dolar üzerinde kapanış gerçekleşirse 1.250 doların gündeme gelebileceğine değinen Memiş, yurt içinde ise piyasalardaki dalgalanmaların devam edebileceğini ifade etti.



Memiş, altının gram fiyatında 190 lira seviyesinin güçlü destek konumuna geldiğini belirterek, 192 liranın ise direnç olarak öne çıktığını dile getirdi.



Çeyrek altın 312 liradan satılıyor, 305 liradan geri alınıyor.



Cumhuriyet altını 1285 liradan satılıyor, 1270 liradan geri bozduruluyor.



22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 175.54 liradan işlem görüyor.









Altın ons değeri sabah saatlerinde 1.230 Dolar'a çıkarken 26 Temmuz'da altın fiyatları, bugün Kapalı Çarşı'da ne kadar, alım-satım işlemleri kaç lira üzerinden gerçekleşiyor? TCMB faiz kararı sonrası dolar/lira paritesi üzerinden sarı-metal değerlerde hızlı yükseliş yaşandı. Dün gün boyunca yükseliş-düşüş aynı anda yaşanırken, Çarşamba günü akşam saatlerinde küresel piyasalarda düşüş gözlemlendi.



Gram altın çeyrek altın fiyatı, 26 Temmuz sabah saatlerinde yatay seyirden işlem görürken düne oranla hafif bir düşüş yaşandı. Anadolu Ajansı Analist Uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalarda altın ons değerinin baskı altında olduğunu, yükseliş yaşandığını açıkladı. Memiş'in önceki açıklamaların Küresel piyasalarda Dolar'ın yükselmesinden ötürü altın piyasasında özellikle gram altını olumsuz olarak etkileyeceğini açıklamıştı.



Altın fiyatları dün ne kadardı?



Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 191,40 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 191,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 191,40 liradan, bin 260 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 281 liradan, 174 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 178 liradan, bin 231 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 251 liradan, 616 liradan alınan Yarım Ziynet 626 liradan ve 308 liradan alınan Çeyrek Ziynet 313 liradan satıldı.



Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 192 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 191,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 192 liradan, bin 264 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 285 liradan, 175 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 179 liradan, bin 235 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 260 liradan, 620 liradan alınan Yarım Ziynet 630 liradan ve 310 liradan alınan Çeyrek Ziynet 315 liradan satılıyor.



GRAM ALTIN NE KADAR?



Gram altın alış 188.54 liradan işlem görürken, gram altın satış 190.17 Türk Lirası. (25 Temmuz'da gram altın 190.90 liradan işlem görüyordu)



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Çeyrek altın alış 308.11 liradan işlem görürken, çeyrek altın satış 314.48 Türk Lirası. (25 Temmuz'da çeyrek altın 315.44 liradan işlem görüyordu)



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?



Cumhuriyet altını fiyatı, alış 1268.29 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını satış 1281.14 Türk Lirası. (25 Temmuz'da Cumhuryet altını 1285.18 liradan işlem görüyordu)



22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?



22 ayar altın bilezik alış 172.55 liradan işlem görürken, 22 ayar bilezik satış 174.30 Türk Lirası



TAM ALTIN NE KADAR?



Tam altın alış 1245.17 liradan işlem görürken, tam altın satış 1257.75 Türk Lirası.



YARIM ALTIN NE KADAR?



Yarım altın alış 616.44 liradan işlem görürken, yarım altın satış 629.02 Türk Lirası.



REŞAT ALTIN NE KADAR?



Reşat altın alış 1242.62 liradan işlem görürken, Reşat altın satış 1254.98 Lirası.







ALTIN NEDEN YÜKSELİR?



Her gün 1-5 liralık değer değişimine sebep olan altın piyasasında yükselme sebepleri nelerdir sorusuna Piyasa Anket'in hazırlamış olduğu maddeler:



1 ) Küresel ve yerel enflasyon: Enflasyon; fiyat genel seviyesinde oluşan artışı gösteren ölçüt olarak tanımlanır. Eğer enflasyon yüksek ise paranızın alım gücü düşer. Küresel enflasyonda da para biriminin alım gücü düşüş gösterir. Bu durumda fiyatların her zaman yükseliş trendi içinde olmuştur. Para biriminin alım değeri düştüğü için oranlar artar ve siz paranızla aynı miktarda altın alamazsınız. Bu nedenle küresel ve yerel enflasyon sarı-metal değerlerinin en büyük düşmanıdır.



2 ) Küresel Likidite; Likidite borsa programlarında sürekli duyduğumuz bir terimdir. Likidite; nakit akışı anlamına gelen bir borsa terimidir. Likiditenin artış göstermesi değerleri doğrudan etkiler ve değerleri yükselerek bir trend içine girer. Altın miktarı sabit iken altın maliyetinin artmış olması ve piyasa da paranın daha fazla olması piyasanın artmasına neden olacaktır. Bu nedenle küresel likidite oranları doğrudan etkileyen bir etkendir.



3 ) Altın stok durumu; Dünya üzerinde belirli miktarlarda altın stoku mevcuttur. Yeni altın kaynakları bulunmadığı dönemlerde mevcut stok azalma gösterir ve sarı-metal oranları bu dönemde olağanüstü artış gösterir. Bu durum genelde düğün mevsimi olarak bilinen yaz aylarına girmeden ortaya çıkar. Bu dönemde altın alımları dünya genelinde en yüksek derece de gerçekleştiği için oranlarda muazzam derece de artış gösterir.



4 ) Küresel Riskler: Altın bir yatırım aracı olarak her devirde değerini koruyan ve zarar ettirmeyen bir meta olduğu için tercih edilir. Ancak çeyrek altını etkileyen ve altın piyasasının yükselmesine neden olan küresel risklerdir. Altın en kolay nakite çevrilebilen ve dünyanın her yanında işlem gören bir cevher olduğu için her insan yatırım amacı olarak altın satın alır. Özellikle küresel risklerin, savaşların olasılığının artması ile insanlar döviz fiyatlarına güvenmeyip nakitlerini altına çevirerek altın satın alırlar. Altın satın alımları piyasa da altın daralmasına neden olur ve sarı-metalin aşırı derece de artmasına neden olur.



5 ) Reel faiz oranları: Reel faiz; elde tutulan paranın elde tutulmasının maliyeti olarak bilinir. Bu nedenle elinizde tuttuğunuz altının da elde tutulma maliyeti mevcuttur. Özellikle küresel reel faizler arttığında yerel reel faizler de artış gösterir. Bu durumda insanlar ve yatırımcılar nakitlerini altına çevirerek nakit tutma maliyetini ortadan kaldırmak ister. Nakitlerin altına çevrilmesi işlemleri piyasa da altının azalmasına ve doğrudan fiyatlarının artmasına neden olur.