Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın fiyatları kaç liradan satılıyor? soruların yanıtları merak ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı altın fiyatlarının son değerinin ardından vatandaşlar çeyrek altın ve gram altın fiyatlarını dikkatle takip ediyorlar. Altın fiyatlarında gelişmelerin ardından hem hediyelik olarak hem de yatırım amacıyla tercih edilen çeyrek altın, fiyatları ile dikkat çekiyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 286,00 lira, Cumhuriyet altını 1.167,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,06 düşüşle 174,50 liradan işlem gördü. Çeyrek altının sabah saatlerindeki düşüşü devam ederken, ekonomi uzmanları ‘erken seçim’in açıklanmasından ötürü düşüşün devam edebileceğini açıkladı. Altının gramı ile Dolar arasındaki ilişkinin üzerinde duran uzmanlar, Dolar’ın düşmesiyle birlikte gram altında da düşüş yaşanabileceğini açıkladı. İşte altın fiyatları ile ilgili son açıklama...



Önceki günkü sert düşüşün ardından, dün görece sakin bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 174,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne yatay bir başlangıç yapmasının ardından saat 10.10 itibarıyla 174,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 286 lira, Cumhuriyet altını da 1.168 liradan satılıyor.



Gelecek aylarda küresel piyasaların, ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin belirsizlikleri fiyatlamaya başlayabileceğine değinen Memiş, altının ons fiyatının 1.330-1.350 dolar bandının teknik açıdan önemini koruduğunu dile getirdi. Memiş, yurt içi piyasaların, erken seçim haberini olumlu karşıladığını kaydederek, altının gram fiyatının kısa vade için 173-178 lira bandında yatay bir seyir izleyebileceğini söyledi.







Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 174,7 lira seviyelerinde dengelendi. Gram altın 174,7 lira, çeyrek altın 286 lira ve Cumhuriyet altını 1.168 liradan işlem görüyor.



Önceki günkü sert düşüşün ardından, dün görece sakin bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 174,8 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, bugüne yatay bir başlangıç yapmasının ardından saat 10.10 itibarıyla 174,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 286 lira, Cumhuriyet altını da 1.168 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 1.344 dolar seviyesinden işlem görüyor.



ÇEYREK ALTIN NEDİR?



Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.



ALTIN NERELERDE KULLANILIR?



Bugüne kadar yeryüzünden çıkarılan bütün altının yarıdan fazlası hükümetlerin ve merkez bankalarının elindedir. Gerek her ülkede kâğıt para emisyonunun güvencesi olarak, gerek milletlerarası bir ödeme aracı olarak eskiden beri büyük önem taşıyan altın, metalle çalışan zanaatçıların gözünde de değerini korumaktadır. Kuyumculukta altının genellikle gümüşlü, palladyumlu, bakırlı veya platinli alaşımları çok kullanılır.



Elektrik iletkenliği yüksek (gümüş ve bakırdan sonra) ve kolayca kimyasal tepkimeye girmeyen altın en çok elektrik ve elektronik sanayilerde bağlantıların, terminallerin, baskı devrelerinin, transistörlerin ve yarı iletken sistemlerin kaplanmasında kullanılır. Üstüne düşen kızılötesi ışınların yaklaşık yüzde 98’ini yansıtarak geri çevirebilen ince altın levhalar, uzay elbiselerinin başlığındaki göz deliklerinde zararlı ışınlardan korunmayı ve sun’i uyduların yüzeylerinde sıcaklığın denetlenebilmesini sağlar. Büyük büro binalarının pencerelerinde de gene ince levhalar halinde altın kullanılması, yalnız estetik açısından değil, bu yansıtıcı yüzeyin çevreyle ısı alış-verişini büyük ölçüde azaltmasından kaynaklanır. Lal camlara parlak kırmızı rengini veren, camsı kütlenin içinde kolloidal halinde dağılmış olan çok az miktardaki altındır.Ancak insanlar çoğunlukla takı ve süs eşyası içinde kullanır.







ALTIN NEDİR?



Mücevhercilikte ve altın para basımında kullanılan altın alaşımlarının ayarları ülkeden ülkeye değişmektedir.



Türkiye’de iç piyasaya sürülen mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır. Ayar, bir gram alaşımda bulunan altın miktarıyla belirlenir. 24 ayar altın; arı ya da saf altındır ve 1000 milyemdir (miligramdır).



22 ayarda gram başına 916 milyem (mg), 18 ayarda 750 milyem, 14 ayarda 583 milyem altın bulunur.

Özellikle dışsatım amacıyla kullanılan 21 ayarda ise, 875 milyem altın bulunur. 18 ayarlık altın alaşımları gümüş ve bakır miktarlarına göre ayrımlı renkler alır: % 25 gümüş yeşil altını, % 12.5 gümüş ve % 12.5 bakır sarı altını, % 0.6 gümüş ve % 19 bakır pembe altını, % 25 bakır kırmızı altını oluşturur. Kuyumculuk neolitik çağda doğmuştur.



Arkeologların Ur’da, Truva’da , Mykenai’de buldukları mücevher ve heykelcikler o çağa aittir. Altın o çağlardan günümüze kadar önemini yitirmeden gelmiş bir kıymetli madendir

Mücevhercilikte ve altın para basımında kullanılan altın alaşımlarının ayarları ülkeden ülkeye değişmektedir.

Parlak sarı, yoğun ,havadan, sudan etkilenmeyen ve ticari değeri çok yüksek metal.

Kimyasal elemen olarak simgesi Au’dur ve Latince “aurum”un kısaltmasıdır. Mücevhercilikte ve altın para basımında kullanılan altın alaşımlarının ayarları ülkeden ülkeye değişmektedir.

ltın zenginliğin, bolluğun bir simgesi olmuş zenginlik ise çoğu kez kişileri ve ulusları güçlü kılmıştır. Büyük uygarlıkların yükseliş ve düşüşleri, sahip oldukları altın, miktarının artma veya azalması ile doğru orantılı olmuştur Ortaçağda kimyacılar başka metallerden altın elde etmek için yöntemler bulmağa çalışmışlar, fakat bu uğraşıları sonuçsuz kalmıştır, insanlar kendilerini zengin edecek altını bulabilmek umudu ile yeryüzünü dolaşmışlar, büyük güçlüklere göğüs germişlerdir, insanların uğrunda hayatlarını tehlikeye atmaktan kaçınmadıkları ve kendisine sahip olanları zengin eden bir maddedir..