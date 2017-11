Altın fiyatları ne kadar? İşte 8 Kasım Dolar kuru çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları Kapalıçarşı son dakika fiyatları ile açıklanıyor. Altın fiyatları bugün ne kadar? Dolar kuru fiyatı ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın fiyatları haftanın ilk günü fiyatları belli oldu.8 Kasım canlı altın fiyatları raporu nasıl? Anlık altın fiyatlarını haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz. Her dönemde değerli madenler arasında yer alan altın, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Vatandaşlar akrabalarına ve dostlarına hediye almak için altını tercih edebiliyorlar. Aynı zamanda yatırımcıların da en sık tercih ettiği yatırım yöntemleri arasında yer alıyor. Akrabalık ilişkilerinin güçlü olduğu ülkemizdeki düğünlerde, törenlerde altın takma geleneği mevcut, bunun yanı sıra vatandaşlar hediyelik eşya olarak değerli madenlere yoğun ilgi gösteriyor İstanbul Canlı altın fiyatları nasıl? Altın 158-159 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un merkezi Kapalıçarşı’da ise gram altın kaç lira? İşte 8 Kasım güncel altın fiyatları, dolar kuru fiyatları son dakika çeyrek ve gram altın fiyatlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

GRAM ALTIN NE KADAR?

159,41 liradan alınırken, 159,48 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 255,12 liradan alınırken 261,50 liradan satılıyor. Yarım altın da 510,24'den alınırken 522,99 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1051,68 liradan alınıp 1067,57 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1014,93 liradan alınırken 1047,43 liradan satılıyor.

ANLIK ALTIN FİYATLARI

8 KASIM 2017 ÇEYREK ALTIN FİYATI KADAR OLDU?

Altının gramı güne düşüşle başladı.. Altının gramı 159,1 lira, çeyrek altın 261 lira, Cumhuriyet altını da 1.065 liradan satılıyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 159,1 lira seviyelerinde dengelendi. Dün yurt içi piyasalar kapandıktan sonra döviz kurlarındaki değer kazançlarına paralel tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 159,7 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 159,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,30 azalışla 159,1 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 261, Cumhuriyet altını 1.065 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1.277 dolardan işlem görüyor.

8 KASIM DOLAR KURU FİYATI

DOLAR NE KADAR?

Euro/dolar 1,1555 ile 3,5 ayın en düşüğünü, dolar endeksi de 95,15 ile 3,5 ayın en yükseğini gördü.

Dolar endeksinin dün 95'in üzerini gördüğünü ancak bu seviyede tutunamayarak 94,8 seviyesinde dengelendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,8350-3,8450 seviyelerinin destek, 3,9100 ve tarihi zirvesi konumundaki 3,9422'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Euro/TL ise dün 4,51 liranın üzerine çıktıktan sonra bugün 4,4850 seviyesinde işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NEDEN TERCİH EDİLİR?

Düğünlerde genel olarak çeyrek altın takılmasının ise birkaç nedeni vardır. Bunlardan birincisi, fazla fiyat farkına maruz kalmadan bozdurularak nakde çevrilebilir olmasıdır. Sonuçta hediye edilmesinin amacı, yeni bir yuva kuran gelin ve damada yardımcı olmaktır. Bir diğer neden ise en uygun fiyatlı takı olmasıydı. Bu faktör, gram altının piyasaya sürülmesiyle birlikte ortadan kalmıştır. Şimdilerde 200 liranın üstünde satılan çeyrek altın yerine, 125 lira civarında olan gram altın tercih edilmektedir.

ALTIN FİYATLARI İSLAM MEMİŞ AÇIKLAMASI

İşte İslam Memiş’in açıklaması:

Altının gram fiyatı cuma günü dolar/TL kurundan almış olduğu destek ile tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 156,45 lirayı test etti. Altının gram fiyatı 10 ayda yatırımcısına yüzde 17 kazandırdı. Dolar/TL ise yatırımcısına yüzde 7 kazandırdı.

Yani sürekli “ Dolar “ konuşmak, kazançlı bir yatırım aracı olduğu anlamına gelmiyor!

2016 yılında yatırımcısına yüzde 25 kazandıran altın, 10 ayda yüzde 17 kazandırarak yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Daha önce belirttiğim gibi “küresel ve yurt içi piyasalarda çeşitli nedenlerden dolayı agresif fiyatlamalar yaşanabilir, döviz ve altın fiyatlarında sert yükselişler olabilir “öngörüsünde bulunmuştum.

Bu öngörümün devam ettiğini özellikle belirtmek isterim.

Yani borsa, döviz ve altın fiyatlarında geniş bant aralığına hazır olmalıyız.

Dolar/TL kuru, yurt içi piyasalarda avro/dolar paritesinin etkisiyle yükseldi.

Avro/dolar paritesi 1,1830’den 1,1575’e gerilemesi doları olumlu yönde etkileyen nedenlerden oldu.

Bu hafta ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde gerileme, dolar/TL kurunda kâr satışları, avro/dolar paritesinde ise toparlanma görebiliriz.

Özellikle dolar/TL kurunda düşüşlerin devam etmesi altının gram fiyatında düşüşleri hızlandırabilir diye tahmin ediyorum.

Altın alımında acele etmeden beklemekte fayda var!

İlk güçlü destek seviyesi olarak 150 Lira devamında 147 ve 149 lira seviyelerini beklediğimi anımsatmak isterim.

Geniş bant aralığı geçerliliği koruduğu için yükselişlerin bittiğini düşünmemek gerek.

Altının gram fiyatında 165-170 lira seviyesini 1 yıldır belirtiyorum, aynı beklentim devam ediyor.

Toparlayacak olursak bu fiyatlardan altın, ne alınır nede satılır.

“ Altını olan satmamalı, alma ihtiyacı olan ise beklemeli “ tavsiyemi yenilemek isterim.

CUMHURİYET ALTINI 92 YAŞINDA

Türkiye'de 92 yıllık geçmişe sahip Cumhuriyet altını, tarihi itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti kağıt paralarını geride bırakırken, vatandaşların yatırım ve özel günlerde takı amaçlı tercihlerinde ilk sıralardaki yerini de bugüne kadar korumayı başardı. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte artık eski kalıplar ile sikke basımı mümkün olmadığından Cumhuriyet dönemi altın sikke (meskük) basımı için mevzuat düzenleme çalışmalarına başlandı.

İlk altın sikke basımı ise 1925 yılında dönemin maliye vekili, milletvekilleri, askeri ve mülki erkanın katıldığı bir törenle Topkapı Sarayı avlusunda yer alan Darphane'de gerçekleştirildi. İlk olarak basılan 5 liralık altın sikke, Atatürk'e sunulmak üzere dönemin Maliye Vekili Abdülhalik Renda'ya teslim edildi.

Meskük beş liralık altının ön yüzünde Arap alfabesiyle "Türkiye Cumhuriyeti 1341", arka yüzünde ise "Ankara 23 Nisan 1336" yazısı bulunuyor. Meskük Cumhuriyet altınının ise bir yüzünde ''Türkiye Cumhuriyeti 1923'', Cumhuriyet'in hangi yılında basıldığını gösteren tarih ve diğer yüzünde ise ortada Atatürk'ün başının yandan görünüşü ile ''Hakimiyet Milletindir'' ve resmin altında ''Ankara'' ibareleri bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına mahsus Ekim 1925'te basılan ilk Cumhuriyet beş liralık altın, bugünkü standardına ise 1951'de kavuştu. İlk ziynet 5 liralık altın ise 1927'de basılmıştı. İlk Atatürk resimli meskükler 1944'e, ilk Atatürk resimli ziynetler ise 1938'e ait.

1951 tarihli TBMM kararı çerçevesinde sadece Darphane tarafından üretilen Cumhuriyet altınları; 24 ayar standart külçe altının döküm, hadde, doğrama, tolerans, tav, baskı, kenar tırtıl, kalite kontrol gibi çok güvenlikli ve hassas işlemlerden geçirilerek sikke ve ziynet olmak üzere iki grupta, 10 farklı çap ve ağırlıkta, 22 ayar olarak üretiliyor.

Meskük altın, üzerinde Atatürk kabartması olduğu için "Ata lira" olarak anılırken, inceltilmiş şekilde basılan ziynet altın ise genelde takı olarak alınıyor.

"10 çeşit altına verdiğimiz isim; Cumhuriyet altını"

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Sadettin Parmaksız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk Cumhuriyet altını basımının 1925 yılında yapıldığını anımsatarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması üzerine eski kalıplarla altın basımına imkan olmadığı için yeni kalıpların yapılması ve yeni altınların basılmasıyla ilgili yasal düzenleme çalışmalarına başlandığını anlattı.

Parmaksız, Cumhuriyet altınının; tam, yarım, çeyrek, iki buçukluk ve beşlik grubundan oluştuğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Meskük ve ziynet grubundaki 10 çeşit altına verdiğimiz isim; Cumhuriyet altınıdır. Ziynet yani süs grubu, piyasada ince grup diye tabir edilir. Genellikle süs, takı amaçlı düğün ve nişanlarda kullanılır. Meskük yani sikke grubu ise piyasada Ata lira, kalın diye tabir edilir ama tamamı Cumhuriyet altınıdır. Bu iki grup arasında ayar olarak fark yok. İkisi de 22 ayar. Ağırlık itibarıyla her ikisinin de tam, yarım, çeyrek, iki buçukluk ve beşliki var. Görsel olarak bakıldığında ziynet altınlar daha ince, geniş çaplı ve tırtılı eğik. "

ALTIN NEDİR?

Altın parlak sarı, yoğun, havadan, sudan etkilenmeyen ve ticari değeri çok yüksek bir metaldir. Kimyasal element olarak simgesi Au’dur ve Latince "aurum"un kısaltmasıdır.

ALTININ TARİHÇESİ

Tarihte bilinen kayıtlara göre Mısır hükümdarları zamanında M.Ö. 3200 yıllarında, altın darphanelerde eşit boyda çubuklar halinde çekilerek para olarak kullanıldı. Au Latince Aurum kelimesinden gelmektedir.

Peru'da M.Ö. 2000 yılına ait altın ziynet eşyaları kalıntılarına rastlanmış olup, Amerika kıtasındaki Aztekler ve İnkaların da altına tutkun oldukları bilinmektedir.

Altına önem veren eski medeniyetler arasında; Yunanları, İranlıları, Makedonyalıları, Asurluları, Sümerleri ve Lidyalıları saymak yerinde olur.

M.Ö. 550 yıllarında Lidya Kralı Krezos, altını para olarak (sikke) bastırmış ve altının para olarak basılması ile de ticaret artmıştır. Şehirler zenginleşmiş ve dünya yeni bir refah dönemine girmiştir.

Türk boylarında İskit ve Sormatların (M.Ö. 1000) milli kahramanları konu alan altın toka yapımında ileri oldukları bilinmektedir. Dördüncü ve dokuzuncu yüzyıl aralarında ise altın kase, vazo işçiliğinde en güzel örnekleri vermişlerdir. Bu eserlerden bir kısmı New York, Morgan kolleksiyonunda teşhir edilmektedir. Türkler müslümanlığı kabul ettikten sonra altından eşya yapımını azaltmışlardır. Altın eşyayı sadece süs olarak kullanmışlardır.

Çeyrek altın kaç ayar ve kaç gramdır?

Halk arasında sıkça kullanılan diğer bir adı da "küçük altın"dır. 22 ayar 1,75 gramdır. Has altın olarak karşılğı 1,605 gramdır.

Yarım, Tam (Ziynet) ve Ata Cumhuriyet Altını kaç ayar ve kaç gramdır?

Yarım altın 22 ayar 3,50 gramdır. Has altın olarak karşılığı 3,21 gramdır. Tam yani diğer bir adıyla Ziynet altın ise 22 ayar 7,00 gramdır. Has altın olarak karşılığı 6,42 gramdır. Ata Cumhuriyet Altını 22 ayar 7,20 gramdır. Has altın olarak karşılığı 6,60 gramdır.

RESAT VE HAMİT ALTIN NEDİR?

Reşat altın Osmanlı altınlarıdır. Bunlar eski Osmanlı devleti zamanlarından kalan altınlardır. Reşat döneminde (hicri 1327) basılmıştır.

Hamit altın ile Reşat altın, aynı fiyata sahiptirler ve ikisinin arasında görünüşleri haricinde herhangi bir farklılık gözlemleyemezsiniz. En büyük farkları budur. Bununla birlikte ikisini birbirinden ayıran bir diğer özellikte Hamit altının II.Abdülhamid döneminde yani hicri 1293 senesinde basılmış olmasıdır.

Gremse altının değeri nasıl hesaplanır?

Bu altının diğer bir adı da 2,5 luk altındır. 10 çeyrek altına veya 5 adet yarım altına eşittir.

1 ONS ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Dünya standartlarında 1 ons altın 31,1034768 gramdır.