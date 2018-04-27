Altın fiyatları ve dolar euro fiyatları ne kadar Kapalıçarşı 27 Nisan çeyrek altın fiyatları kaç TL

Dolar ve altın fiyatları ne durumda? Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Dolar ve Euro bugüne nasıl başladı? sorusuna yanıt aranırken beklenen ilk açıklama geldi. Gram altın 172,5 lira, çeyrek altın 283 lira ve Cumhuriyet altını 1.154 liradan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 4,0660 liradan, avro 4,9260 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 4,0640 liradan alınan dolar, 4,0660 liradan satılıyor. 4,9240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,9260 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,0720 lira, avronun satış fiyatı ise 4,9520 lira olmuştu. Altının gram fiyatı ise güne yükselişle başlamasının ardından 172,5 lira seviyelerinde dengelendi. İşte Dolar, Euro ve altın fiyatları



Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşlerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 azalışla 172,4 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 172,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 283 lira, Cumhuriyet altını da 1.154 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen altında 1.316,7 dolardan işlem görüyor.









Uzmanlar, bu hafta ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3 seviyelerinde seyretmesinin altın fiyatlarında satış baskısı yarattığını kaydetti.



Altın fiyatlarındaki düşüşlerde jeopolitik risk endişelerinin azalmasının da etkisinin olduğunu ifade eden uzmanlar, "Altının ons fiyatı 1.315 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olamazsa düşüşler 1.290 dolar seviyesine kadar sürebilir. Ancak bu seviyeler kalıcı olmayabilir. Çünkü İran-ABD arasında nükleer anlaşma konusunda jeopolitik riskleri artıracak açıklamalar gelmeye başladı. Altının ons fiyatının kritik seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Bugün altının ons fiyatının 1.315-1.325 dolar aralığında dalgalanmasını bekliyoruz" değerlenmesinde bulundu.



Uzmanlar, altının gram fiyatındaki düşüşlerin, altının ons fiyatına göre daha sınırlı olduğunu belirterek, altının gram fiyatında 170 liranın destek seviyesi olarak takip edilmeye devam edileceğini söyledi.



GRAM ALTIN NE KADAR?

172,27 liradan alınırken, 172,30 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 276,92 liradan alınırken 283,18 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

552,11’den alınırken 566,37 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1147,00 liradan alınıp 1159,00 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR?



Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?



Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.



DOLAR VE EURU FİYATLARI NE KADAR?



Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte düşüşe geçen Dolar ve Euro'da son durum ne oldu? Dolar ve Euro'da yükseliş sürecek mi? Dolar ve Euro'nun seyri ne olacak? Dolar önümüzdeki günlerde ne yönde seyredecek? Euro önümüzdeki günlerde ne yönde seyredecek? Dolar ve Euro bugüne nasıl başladı?



Dolar/TL haftanın son işlem gününde 4,07 civarında seyrediyor. Dolar Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında ABD tahvil faizlerindeki yükseliş nedeniyle yönünü yukarı çevirmiş yeniden 4,10’u görmüştü. Ancak dolar daha sonra yeniden düşüşe geçmişti. Euro/TL ise 4,92-4,93 seviyesinde işlem görüyor. Küresel piyasalarda dolar yüksek seyir izleyen ABD tahvil getirilerinin dolardaki kısa vadeli pozisyonları gevşetmesiyle başlıca para birimleri karşısında üç buçuk ayın zirvesine yakın seviyede bulunuyor.









UZMANLAR NE DİYOR?



Dolar endeksi yatırımcıların cazip ABD tahvil getirilerinden dolayı dolara yönelmesiyle 91.639 ile ocak ortasından bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra 91.527 seviyesinde bulunuyor. ABD’nin 10 yıl vadeli Hazine tahvilinin getirisi ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi indirimleri ve harcama planlarından dolayı enflasyon ve artan borca ilişkin endişelerle psikolojik seviye olan yüzde 3’ü görmüştü. Uzmanlar, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ABD ve İngiltere’de açıklanacak ilk çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL’de 4,00 seviyesinin psikolojik destek konumunda olduğunu, 4,10 seviyesinin ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.



İŞTE DOLAR VE EURO FİYATLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 4,0660 liradan, avro 4,9260 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 4,0640 liradan alınan dolar, 4,0660 liradan satılıyor. 4,9240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,9260 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,0720 lira, avronun satış fiyatı ise 4,9520 lira olmuştu.