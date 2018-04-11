Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in savaş mesajları sonrası altın fiyatlarında rekor üstüne rekor kırıldı. Geçen hafta 173 TL seviyesindeki gram altın fiyatı 180 TL'yi gördü. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 180,50 lira oldu. Çeyrek altın fiyatları da geçen hafta 278 TL seviyesindeyken, bugün 295 TL'den işlem gördü.