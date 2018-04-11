Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor
ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in savaş mesajları sonrası altın fiyatlarında rekor üstüne rekor kırıldı. Geçen hafta 173 TL seviyesindeki gram altın fiyatı 180 TL'yi gördü. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 180,50 lira oldu. Çeyrek altın fiyatları da geçen hafta 278 TL seviyesindeyken, bugün 295 TL'den işlem gördü.
ABD Başkanı Trump'ın Suriye'yi vuracağız mesajının ardından dünya piyasalarında dalgalanma görüldü.
"Rusya, Suriye'ye atacağımız füzeleri vuracakmış. Hazır ol Rusya çünkü füzelerimiz geliyor" ifadelerini kullanan Trump'ın açıklaması, önümüzdeki günlerde ekonomide yaşanacak dalgalanmaları işaret ederken, altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam etti.
İstanbul Kapalıçarşı'da geçtiğimiz hafta 173 TL'den işlem gören altın, bu hafta 180 TL'ye ulaştı.
Bugün kapanışta çeyrek altın 295,00 lira, Cumhuriyet altını 1.207,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,46 yükselişle 180,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 177,70 177,90 180,30 180,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.171,00 1.190,00 1.188,00 1.207,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 162,00 166,00 164,00 167,00
Lira(Tam) Ziynet 1.144,00 1.167,00 1.161,00 1.181,00
Yarım Ziynet 574,00 584,00 580,00 590,00
Çeyrek Ziynet 287,00 292,00 290,00 295,00
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.