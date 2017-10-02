Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar 2 Eylül Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum nedir

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 146,7 liradan alıcı buluyor. Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü yüzde 0,45 değer kaybıyla 146,6 liradan tamamladı. Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü yüzde 0,45 değer kaybıyla 146,6 liradan tamamladı. ABD'de geçen hafta, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın açıklamaları ve detayları gelmeye başlayan Başkan Donald Trump'ın vergi reformu yatırımcıların odak noktasındaydı. Yeni haftada ise cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri akışı ile vergi reformuna ilişkin gelişmelerin izlenmeye devam edeceği belirtiliyor. Peki bu durum altın fiyatlarını etkileyecek mi? Altının gramı ve çeyrek altın fiyatı bugün kaç lira oldu? İstanbul Kapalıçarşı altın fiyatları ile ilgili haftanın ilk işlem gününde yükseliş mi var yoksa düşüş mü yaşanıyor? Ayrıntılar ve yeni gelişmeleri sizler için bu haberimizde derledik.



Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,11 azalarak 146,7 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241 lira, Cumhuriyet altını da 980 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı geçen haftaki düşüş trendini bugün de devam ettirerek şu dakikalarda yüzde 0,55 azalışla 1.272,05 dolardan işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin açıklamaları sonrası düşüş trendine giren altın fiyatlarının, yeni haftaya da düşüşle başladığını ifade etti.Çeyrek altın ise 234,18 liradan alınırken 240,03 liradan satılıyor. Yarım altın da 468,35'den alınırken 480,06 liradan satılıyor.



ÇEYREK ALTIN



ALIŞ: 234,18



SATIŞ: 249,03



YARIM ALTIN



ALIŞ: 468,35



SATIŞ: 480,06



TAM ALTIN



ALIŞ: 935,7792



SATIŞ: 954,0592



CUMHURİYET ALTINI



ALIŞ: 968,0000



SATIŞ: 979,0000



ONS



ALIŞ: 1.274,4600



SATIŞ: 1.274,7100



GRAM ALTIN



ALIŞ: 146,5025



SATIŞ: 146,5437







Memiş, haftasonu İspanya'nın Katalonya bölgesindeki yasa dışı referandumda yaşanan gelişmelerin, avro/dolar paritesini olumsuz yönde etkilediği belirterek, güçlenen doların altının ons fiyatında gerilemelere neden olduğunu söyledi.



Bu hafta Fed üyelerinin yoğun açıklama trafiğinin doları olumlu, altının ons fiyatını olumsuz yönde etkilemeye devam edebileceğini dile getiren Memiş, açıklanacak makroekonomik verilerin de altın fiyatları üzerinde etkili olacağını kaydetti.



Memiş, dolar/TL'nin haftaya yükselişle başlamasının altının gram fiyatında düşüşleri sınırladığına dikkati çekerek, teknik açıdan altının gram fiyatında 145 lira seviyesini destek, 147 lira seviyesini direnç olarak takip edileceğini belirtti.



Bugün Avrupa ve ABD'de imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren Memiş, İspanya'da gerçekleştirilen yasa dışı bağımsızlık referandumu ile jeopolitik gelişmelerin piyasaların gündeminde olacağını söyledi.







Piyasalar yoğun haber ve veri akışına odaklandı!



Analistler, Yellen'ın açıklamalarının "şahin" olarak değerlendirilmesi ile dolar endeksinin geçen hafta yükseliş eğiliminde hareket ettiğini ve önceki hafta kapanışına göre yaklaşık yüzde 1 değer kazandığını ifade ederek, bu hafta Yellen'ın konuşmasının da izlenmesi gerektiğini kaydetti. Cuma günü S&P 500 endeksi yüzde 0,37 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,66 değer kazanarak rekor kırarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,11 artışla tüm zamanların en yüksek ikinci kapanışını gerçekleştirdi.



Avrupa tarafında, İngiltere'nin Brexit görüşmeleri devam ederken, İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde gerçekleştirilen yasa dışı bağımsızlık referandumu ile ilgili gelişmeler izleniyor. Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti, yasa dışı bağımsızlık referandumunda yüzde 90 "evet" sonucu çıktığını duyurdu. Katalonya Başkanı Carles Puigdemont, referandum sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün Katalonya vatandaşları olarak cumhuriyet yönetiminde kurulan bağımsız bir devlet olma hakkını kazandık. Katalonya, artık bir iç mesele değil, bir Avrupa meselesi." ifadelerini kullandı.



Söz konusu gelişmelerle geçen hafta yüzde 1,11 değer kaybeden avro/dolar paritesi, yeni haftaya da yüzde 0,4 azalışla 1,1760 seviyelerinden başladı.



Asya'da, Japonya dışındaki başlıca piyasalarda resmi tatil nedeniyle işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 artışla 112,9'a çıktı. Japonya'da açıklanan büyük işletmeler imalat endeksinin beklentileri aşmasının ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,13 yükseliş kaydetti.



Yurt içinde, geçen hafta genel olarak pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, haftanın son iki işlem gününde tepki alımlarının etkisini artırdığı görüldü. BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,25 değer kazanırken, dolar/TL 3,60 sınırına kadar çıkması sonrasında 3,56-3,58 bandında dengelendi.



Analistler, yeni haftada yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise yoğun haber ve veri akışının izleneceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 104.000 seviyesinin direnç, 101.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.



Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile İspanya'daki gelişmelerin yatırımcıların odak noktasında yer aldığını ifade eden analistler, dolar/TL'de ise 3,60 seviyesinin teknik görünüm açısında kritik direnç olduğunu vurguladı.



Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:



10.00 Türkiye, eylül ayı imalat sanayi PMI



10.55 Almanya, eylül ayı imalat sanayi PMI



11.00 Avro Bölgesi, eylül ayı imalat sanayi PMI



11.30 İngiltere, eylül ayı imalat sanayi PMI



12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı işsizlik



16.45 ABD, eylül ayı imalat sanayi PMI



17.00 ABD, eylül ayı ISM imalat endeksi



17.00 ABD, ağustos ayı inşaat harcamaları



ALTIN NEDİR? NASIL ELDE EDİLİR VE KULLANIM ALANLARI HAKKINDA BİLGİ



Altın doğada serbest halde bulunan, kolay işlenebilen, parlak sarı renkte, değerli bir elementtir. Eski çağlardan beri insanlığın kullandığı bir element olan altın çoğunlukla yatırım aracı olarak görülse de; bazı zengin ülkelerde günlük yaşamın her alanında kullanılmaktadır. Altının özelliklerini, elde edilişini ve kullanım alanlarını sizler için yazdık.



Altın günümüzde takı olarak kullanılmaktan ziyade bir yatırım aracı olarak görülmektedir. Kimi zaman getirisi çok olabilir kimi zaman da yatırımcılarını çok üzer. Önceleri sadece sarı renklerde kullanılırken; şimdilerde beyazı ve kırmızısı gibi çeşitleri bulunur ve bu türleriyle takılara ayrı bir güzellik katar. Altının geçmişinin M.Ö 3000’li yıllara ve Eski Mısır’a dayandığı bilinmektedir. Bu kadar eski zamanlarda kullanılmaları ve sık tercih edilmeleri, kolay işlenebilmesi ve çokça bulunmasına bağlıdır.



Günümüzde altın fiyatları, piyasaları oldukça ilgilendirir çünkü üzerine en çok yatırım yapılan araçlardan bir tanesidir. Dolar fiyatının değişikliği de altın fiyatını dolaylı olarak etkilemektedir.



Bununla beraber rağbetin çok olması, piyasadaki altın azlığı gibi durumlar da altının fiyatını dolaylı olarak etkilemektedir. Şimdilerde yatırım aracı olarak kullanılan altın geçmiş zamanlarda para olarak kullanılmaktaydı. Bunlar dışında altın birçok endüstriyel alanda da tercih edilmektedir.



ALTIN NEDİR?



Kimyada Au sembolü ile gösterilen, parlak sarı renklerde, metal grubuna ait bir elementtir. Kolay tepkimeye girmemesi özelliğiyle bilinen altın, havadan ve sudan etkilenmez. Bu nedenle asla paslanmaz, renginde kararma olmaz. Saf halinde ise oldukça yumuşak olmasından ötürü, kolaylıkla işlenip; şekil verilebilir değerli bir metaldir.



ALTININ KULLANIM ALANLARI NELERDİR?



Geçmiş tarihlerde direkt para olarak kullanılmış ve bu kullanımı yüzyıllarca sürmüştür. Son yüzyıllarda ise sadece kâğıt paranın değerini yükseltmek amacıyla kullanılmış ama altının bu alandaki kullanımı artık son bulmuştur. Gündelik hayatta artık para olarak kullanılmayan altın, para ile satın alınır hale gelmiştir.

Yatırım aracı olarak günümüzde en güvenilir kabul edilen araçlardandır. Diğer yatırım araçlarından daha az risk taşıdığı düşünüldüğünden rağbet çoktur. Eskiden yastık altı yatırım aracı olarak bilinen altın, günümüzde borsa ve forex piyasasında yatırımcıların en çok tercih ettiği enstrümanlar arasındadır.

Takı ve mücevherlerin yapımında en çok tercih edilen maddedir. Günümüzde evliliklerin ve çeşitli eğlencelerin vazgeçilmezidir. En başta bilezik olmak üzere yüzüklerde, kolyelerde, küpelerde kullanılır.

Altının en meşhur olmayan kullanım alanı ilaç sektörüdür. Altının, elektron mikroskoplarda çeşitli kullanımları bulunur.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yiyeceklerin üzerine süsleme amacıyla altın serpilir. Bu konuda en meşhur ülke Hindistan’dır. Hatta ülkenin bazı içeceklerinde bile küçük altın parçaları bulunur.

Endüstri alanında altın yaygın olarak kullanılmaktadır. Paslanmanın azalması için CD üretiminde, buzlanmayı önlemek için uçakların kokpit camlarında, koruyucu amacıyla bazı uydularda ve fotoğrafçılık alanında kullanılır.