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Altının kilogramı 131 bin 620 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 131 bin 620 liraya yükseldi.

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Altın piyasasında, 20 işlemde 21 milyon 689 bin 890 liralık ve 43 işlemde 47 milyon 534 bin 552,90 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
 
Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 1 milyon 12 bin 920 liralık ve 2 işlemde 22 bin 754,08 dolarlık işlem hacmi görüldü.
 
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Maden, Uğur Kıymetli Maden ile İAR Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.
 
BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,97 değer kazandı.
 
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS
Önceki Kapanış 130.500,00 1.145,90 1.091,00
En Düşük 131.110,00 1.145,50
En Yüksek 131.620,00 1.162,00
Kapanış 131.620,00 1.157,00
Ağırlıklı Ortalama 131.453,88 1.157,84
İşlem Miktarı (Kg.) 165,00000 1.276,94255
İşlem Sayısı 20 43
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 21.689.890,00 47.534.552,90
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.441,94255
Toplam İşlem Adedi 63
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.634,86
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.660,38
Altın Endeksi Değişim (%) 0,97
 
 

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