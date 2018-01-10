Altın ithalatında tüm zamanların rekoru

Böylece 2016 yılında 106.2 ton olan altın ithalatı, 2017’de yaklaşık 3.5 katına çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Altın ithalatı, aylık bazda Temmuz 2017’de 62.9 ton ile rekor seviyeye yükselmiş, aylık ortalama 21 ton olarak gerçekleşmişti.