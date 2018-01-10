Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Altın ithalatında tüm zamanların rekoru

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre, aralık ayında 49.3 ton, 2017’nin tamamında ise 370 ton altın ithalatı gerçekleştirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Böylece 2016 yılında 106.2 ton olan altın ithalatı, 2017’de yaklaşık 3.5 katına çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Altın ithalatı, aylık bazda Temmuz 2017’de 62.9 ton ile rekor seviyeye yükselmiş, aylık ortalama 21 ton olarak gerçekleşmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Beykoz’da feci ölüm!

Beykoz’da feci ölüm!

Günün transfer haberleri (10 Ocak 2018)

Günün transfer haberleri (10 Ocak 2018)

İşte dünyanın güçlü orduları! Türkiye kaçıncı sırada?

İşte dünyanın güçlü orduları! Türkiye kaçıncı sırada?

Ortaçağ'dan kalma ısı yalıtımlı muhteşem Shatili evleri

Ortaçağ'dan kalma ısı yalıtımlı muhteşem Shatili evleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA