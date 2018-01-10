Altın ithalatında tüm zamanların rekoru
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre, aralık ayında 49.3 ton, 2017’nin tamamında ise 370 ton altın ithalatı gerçekleştirildi.
Böylece 2016 yılında 106.2 ton olan altın ithalatı, 2017’de yaklaşık 3.5 katına çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Altın ithalatı, aylık bazda Temmuz 2017’de 62.9 ton ile rekor seviyeye yükselmiş, aylık ortalama 21 ton olarak gerçekleşmişti.
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