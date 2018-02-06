Altın liginde 2 basamak yükseldik

Türkiye, en büyük altın rezervine sahip ülkeler arasında 2 sıra yükseldi. Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’nin altın rezervleri 2017’nin son çeyreğinde 564.8 ton oldu. Bir önceki dönem bu rakam 495.6 ton seviyesindeydi. Böylece Türkiye, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Hindistan’ı geride bırakarak, 11. sıraya çıktı. sıralamada IMF dışarıda tutulduğunda ise Türkiye ülkeler bazında 10. sıraya yerleşti. Listede ABD 8.133 ton rezervle ilk sırada yer alırken, Almanya 3.373 ton ile ikinci sırada, IMF 2.814 ton ile üçüncü sırada bulunuyor. İlk üç sırada bir önceki döneme göre değişiklik olmadı. Altın rezervinin artışında Merkez Bankası’nın 2011’de bankalara getirdiği TL yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların altın cinsinden tutulabilmesine imkan tanınması ve bankaların ‘altın günleri’ de etkili oldu.

DÜNYADA TALEP DÜŞTÜ

Öte yandan Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre global altın talebi 2017 yılında 2009 yılından bu yana görülen en düşük seviyeye düştü.Yılın son çeyreğinde fiziki altın alımlarında bir ralli yaşansa da 2017 yılının tamamında global altın talebi yüzde 7 azalarak son 8 yılın en düşük seviyesi olan 4.071 tona indi. 2017 yılında mücevher amaçlı altın talebi ise 2013 yılından bu yana ilk kez artış gösterdi.