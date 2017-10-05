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Altın tahviline ilk gün 15 milyon TL talep

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek altın tahviline ilginin büyük olduğunu söyledi. Şimşek “İlgi yoğun. İlk gün yaklaşık 15 milyon lira civarında talep geldi.

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Ülkemizde çok ciddi bir atıl tasarruf var. Bankacılık sisteminde olmadığı için bu kasada evde köşede bir yerde duruyor” dedi. Şimşek faizler konusunda ise “Cumhurbaşkanımız haklı olarak bize diyor ki; ‘faizler yüksek.’ Faizler yüksek çünkü bizim fon talebimiz yüksek. Sermaye piyasaları gelişirse ve derinleşirse, reel sektörün bankalara olan bağımlılığını azaltırız. Başından sonuna kadar o çaba içindeyiz” diye konuştu. Şimşek taşerona kadro konusunda ise “Hizmet alımı yoluyla kamuya hizmet veren kardeşlerimiz rahat olsunlar, yakında Bakanlar Kurulunda son değerlendirme yapılır” dedi.

KUYUMCULAR DA ARACI OLMAK İSTİYOR

Yastık altındaki 100 milyar dolar değerindeki altını ekonomiye kazandırmak amacıyla hükümetin başlattığı altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası programına vatandaşların yoğun ilgisi, kuyumcuları da harekete geçirdi. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Çavuşculu, altın tahvili programında tüketicilerin mağdur edilmeyeceğini belirterek, “Uygulamanın kuyumcular üzerinden yapılmasının uygun olacağı düşüncesindeyiz” dedi. Çavuşculu “Yeni sistemde tüketici mağdur edilmeyecek. Altınlar, Hazine garantisinde devletin kasasına girecek” diye konuştu.

 

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