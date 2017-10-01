Altın tahviliyle hem vatandaşımız hem de ekonomimiz kazanacak

Altın tahvili ile ekonominin büyük kazanç elde edeceğini belirten Başbakan Binali Yıldırım “Böylece altın tahvili ile ekonomide çarklar daha da hız kazanacak. Merkez Bankası’nın brüt rezervleri güçlenecek, kredi mevduat oranları üzerindeki baskı hafifleyecektir” dedi. Başbakan Yıldırım, vatandaşların tasarruflarının değerlendirilmesi için Hazine’nin uzun zamandır sürdürdüğü çalışmaları bitirdiğini belirterek, “Hazine Müsteşarlığımızın altın kazanç sunacağı tahvil satışları ile vatandaşımız hem kendi kazanacak hem de ekonomisine katkı sunacak. Çarklar daha hızlı dönecek. Çünkü ekonomimizin büyümesi savunma sanayimizin güçlenmesi için ihtiyaç duyulan kaynak ihtiyacında dışa bağımlılık azalacak” dedi.

HALKIMIZ BU İMKANI DEĞERLENDİRSİN

Hazinenin finansman konusunda bir sıkıntısının bulunmadığına dikkat çeken Başbakan Binali Yıldırım, “Vatandaşlarımızın tasarrufu olan altınları sisteme çekerek ülkemiz içi kaynakların artırılmasını hedefliyoruz. Yani vatandaşlarımız getirecekleri altınlarını dönem sonunda aynı miktarda altın olarak alacaklar ayrıca Hazine size yıllık yüzde 2.4 oranında getiri sağlayacak. Vatandaşlarımızdan bu imkanı değerlendirmelerini bekliyorum” diye konuştu.

6 EKİME KADAR TALEP TOPLANACAK

Bugün başlayıp 6 Ekim’e kadar gerçekleşecek olan 1.Etap talep toplama işlemleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Rize, Sivas, Samsun ve Zonguldak’ta Ziraat Bankası şubelerinde gerçekleştirilecek. Şubelere getirilecek 22 ve 24 ayar Cumhuriyet ziynet ve sikke altınlar, darphane altınları, külçe altınlar ve 22 ayar bilezik, kolye gibi takılar kabul edilebilecek. Üzerinde değerli ya da değersiz taş bulunan herhangi bir altın (takı) ile Reşat Altınlar kabul edilmeyecek.