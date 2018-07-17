Altın yeni transfer sistemiyle başka bir bankaya gönderilecek

Altın Transfer Sistemi'yle altınlar artık yastık altından çıkıp nakit ödeme aracı olacak.

Bir bankada altın hesabı olan müşteri bu sistemle altınını başka bir bankadaki hesabına veya başkasına elektronik işlem hızında gönderebilecek.

Bugün devreye girdi

İstanbul Takas ve Saklama Bankasının yaptığı kişiden kişiye Altın Transfer Sistemi, bugün itibarıyla banka müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Sistem İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi’nin en önemli bileşenlerinden biri.

Dünyada bir ilk

Türkiye'nin de global ölçekte bir altın merkezi olma hedefinde kilometre taşı olacak.

Faaliyet iznini Merkez Bankasının verdiği dünyada ilk olan sistemde altınlar EFT hızında transfer imkanına kavuştu.