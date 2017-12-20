Altında yükselişin 2018'de de devam etmesi bekleniyor

Fiyatı rekorlar kırarak 165,5 liraya kadar çıkan gram altında, yükselişin gelecek yıl da devam etmesi bekleniyor.

Altının gram fiyatı, 2017'ye 130 lira seviyelerinde başlamasının ardından jeopolitik riskler, dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle rekor üstüne rekor kırarak 165,5 liraya kadar yükseldi.

Yılbaşından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 19 getiri sağlayan gram altında, yükselişin gelecek yıl da devam etmesi bekleniyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, gram altının gelecek yıl en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olmaya devam edeceğini, fiyatının 2018'de 181 liraya kadar çıkabileceğini bildirdi.

Memiş, ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan savaş riskinin ortadan kalkmadığını belirterek, "ABD Başkanı Donald Trump, kendisine olan siyasi destek azaldıkça Kuzey Kore'ye karşı yeni tehdit açıklamaları ya da askeri müdahale yapabilir. Trump'ın başkanlığının tehlikeye girmesi savaş riskini artıran nedenlerden biri olabilir." ifadelerini kullandı.

"2018 için ons altın beklentileri yukarı yönlü"

Alnus Yatırım Araştırma Uzmanı Vahap Taştan da 2018'in gram altının fiyatı için daha iyi geçeceğini, hem ons bazında gelinen seviyelerin hem de dolar/TL'de beklenen trend hareketlerinin altının gram fiyatında 2018'in daha parlak olduğuna işaret ettiğini söyledi.

Taştan, altın fiyatların için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2018'de alacağı kararların önemli olduğunu vurgulayarak, "2018'de gram altının yukarı yönlü hareketini koruyacağını söyleyebiliriz." dedi.

"ABD'de enflasyon verileri altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacak"

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu ise gelecek yıl ABD'de enflasyon verileri ve Fed'in faiz artırımına yönelik vereceği sinyallerin altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını, doların dünyada güçlenmesi durumunda altının ons fiyatının düşeceğini, doların gevşemesi durumunda ise altın ons fiyatında yükselişlerin yaşanacağını kaydetti.