Altınını getirene tahvil ve sertifika yarın başlıyor

İhraçlar sadece Ziraat Bankası’ndan gerçekleştirilecek. Hazine’nin 4 ayrı ihraç programı çerçevesinde, 81 ilde, 245 ilçede ve aracı tek banka olarak Ziraat Bankası’nın 331 şubesinde önce talep toplama işlemleri gerçekleştirilecek. Talep toplama döneminde bireysel yatırımcılar tarafından Ziraat Bankası şubelerine getirilecek 22 ve 24 ayar Cumhuriyet ziynet ve sikke altınlar, darphane altınları, külçe altınlar ve 22 ayar bilezik, kolye gibi takılar kabul edilebilecek olup, üzerinde değerli ya da değersiz taş bulunan herhangi bir altın (takı) ile Reşat Altınlar kabul edilmeyecek. Bankaların altın mevduat hesaplarında bulunan kaydi altınlar başvuruya konu olmayacak. Altın tahvilleri ve sertifika sahipleri her 6 ayda bir altın fiyatına endeksli olarak yüzde 1.20 (yıllık yüzde 2.40) kâr payına hak kazanacak. Getiriler yatırımcıların hesaplarına TL cinsinden ödenecek. Altın fiyatı geriler ise, altın fiyatına endeksli kâr payı imkanı olmayacak. Ama Altın Tahvili gram olarak ihraç edileceği için, altın fiyatı gerilese bile, tahvilin ve sertifikanın altın karşılığı azalmayacak.

VERGİSİ OLMAYACAK

Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilecek bu senetlerden elde edilecek kazançlar üzerinden herhangi bir vergilendirme söz konusu olmayacak.